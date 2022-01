Am Freitag, 4. Februar beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele 2022. Viel wurde über das größte Wintersport-Event der Welt diskutiert. Zuletzt vor allem aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Dennoch sollen um 13 Uhr Deutscher Zeit in einer Eröffnungsfeier die Spiele eröffnet werden. Und wie immer stellt sich davor die Frage: Wer darf die Deutsche Fahne ins Stadion tragen? Traditionell werden dafür Athletinnen und Athleten ausgewählt, die in den letzten Jahren sportlich herausragende Erfolge feiern konnten. Wie bereits bei den Olympischen Sommerspielen in Tokyo im vergangenen Jahr soll das Team wieder von einem Duo ins Stadion geführt werden.

Wer darf dieses Jahr die Deutsche Fahne tragen?

gibt es? Welche Athletinnen und Athleten stehen zur Auswahl ?

? Wie erfolgt die Abstimmung?

Hier alle Infos.

Fahnenträger bei Olympia: Diese Athleten stehen zur Wahl

Tokio hat es vorgemacht, in Peking soll es genauso sein: Statt einem Athleten, werden zwei die Deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele ins Stadion tragen. Das Duo soll aus einer Frau und einem Mann bestehen. Jeweils drei stehen zur Wahl. Hier ein Überblick:

Diese drei Athletinnen stehen zur Wahl:

Claudia Pechstein (Eisschnelllauf)

Natalie Geisenberger (Rennrodeln)

Ramona Hofmeister (Snowboard)

Diese drei Athleten stehen zur Wahl:

Francesco Friedrich (Bob)

Moritz Müller (Eishockey)

Tobias Wendl (Rennrodeln)

Eröffnungsfeier Olympia: So werden die Fahnenträger gewählt

Die Vorauswahl der möglichen Fahnenträger hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) getroffen. Final entscheiden darf ganz Deutschland in einer Onlineabstimmung im Internet. Der Athlet und die Athletin mit den meisten Stimmen darf am 4. Februar die Fahne ins Olympiastadion in Peking tragen.

Hier kann abgestimmt werden:

Neben der Onlineabstimmung haben auch alle Athletinnen und Athleten des deutschen Olympiateams eine Stimme. Die prozentualen Ergebnisse beider Gruppen werden am Ende addiert.

Abstimmung im Internet: So lange kann man wählen

Gewählt werden kann vom 24. bis 30. Januar. Danach werden die beiden Fahnenträger bekannt gegeben.

DOSB trifft Vorauswahl: Diese Kriterien zählten

Ausgewählt wurden die sechs zur Wahl stehenden Athleten vom Vorstand und Präsidium des DOSB. Zu den Kriterien zählten neben sportlichen Erfolgen auch die Vorbildfunktion. Die Teilnahme an der Eröffnungsfeier musste außerdem mit dem Trainings- und Wettkampfplan der Sportler während der Spiele vereinbar sein.