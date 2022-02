Langlauf? Das deutsche Langlauf-Trio Sofie Krehl, Victoria Carl und Pia Fink hat bei den Olympischen Winterspielen in China die Sprint-Qualifikation überstanden. Krehl wurde am Dienstag, 08.02.22, im chinesischen Zhangjiakou Achte. Es bleibt spannend. Alle Infos zur Übertragung und Co. bei Olympia 2022 findet ihr im Artikel. Bei den Olympischen Winterspiele in Peking hat Deutschland bereits ein paar Medaillen gewonnen. Wie steht es im? Das deutsche Langlauf-Trio Sofie Krehl, Victoria Carl und Pia Fink hat bei den Olympischen Winterspielen in China die Sprint-Qualifikation überstanden. Krehl wurde am Dienstag, 08.02.22, im chinesischen Zhangjiakou Achte. Es bleibt spannend. Alle Infos zur Übertragung und Co. bei Olympia 2022 findet ihr im Artikel.

Wann gehen die Langläufer/innen an den Start ?

an den ? Wie sieht der Zeitplan aus?

aus? Wo wird der Skilanglauf live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos findet ihr hier.

Olympia 2022 Langlauf: Start, Zeitplan und Termine

Insgesamt gibt es zwölf Medaillen im Skilanglauf zu ergattern. Alle Infos zum Langlauf bei Olympia 2022 hier im Überblick (deutsche Zeit):

Samstag, 05.02.2022:

7,5km + 7,5km Skiathlon Damen um 8.45 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Sonntag, 06.02.2022:

15km + 15km Herren Skiathlon um 8.00 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Dienstag, 08.02.2022:

Sprint Damen Freistil Qualifikation um 9.00 Uhr

Sprint Herren Freistil Qualifikation um 9.50 Uhr

Sprint Damen Freistil Viertelfinale um 11.30 Uhr

Sprint Herren Freistil Viertelfinale um 11.55 Uhr

Sprint Damen Freistil Halbfinale um 12.25 Uhr

Sprint Herren Freistil Halbfinale um 12.35 Uhr

Sprint Damen Freistil Finale (Goldmedaillenwettkampf) um 12.47 Uhr

Sprint Herren Freistil Finale (Goldmedaillenwettkampf) um 13 Uhr

Donnerstag, 10.02.2022

10km Damen Klassisch um 8 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Freitag, 11.02.2022

15km Herren Klassisch um 8 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Samstag, 12.02.2022

4x5km Staffel Damen um 8.30 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Sonntag, 13.02.2022

4x10km Staffel Herren um 8.00 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Mittwoch, 16.02.2022

Team Sprint Damen Klassisch Halbfinale um 10.00 Uhr

Team Sprint Herren Klassisch Halbfinale um 11.00 Uhr

Team Sprint Damen Klassisch Finale um 12.00 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Team Sprint Herren Klassisch Finale um 12.30 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Samstag, 19.02.2022

50km Herren Massenstart Freistil um 7.00 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Sonntag, 20.02.2022

30km Damen Massenstart Freistil um 7.30 Uhr (Goldmedaillenwettkampf)

Skilanglauf im Nationalen Skilanglaufzentrum Zhangjiakou in China bei den Olympischen Winterspielen 2022.

© Foto: Alessandra Tarantino/dpa

Skilanglauf Olympia 2022: Gibt es eine Übertragung im TV?

Für alle Langlauf-Fans gibt es gute Nachrichten: Die Veranstaltungen bei den Olympischen Winterspielen werden im frei empfangbaren Fernseher zu sehen sein. Sowohl die ARD als auch das ZDF haben sich die Rechte gesichert. Auch bei Eurosport wird das gesamte Langlaufen live übertragen.

ARD und Eurosport-Übertragung:

Samstag, 05.02.2022

Dienstag, 08.02.2022

Freitag, 11.02.2022

Sonntag, 13.02.2022

Mittwoch, 16.02.2022

Sonntag, 20.02.2022

ZDF und Eurosport-Übertragung:

Sonntag, 06.02.2022

Donnerstag, 10.02.2022

Samstag, 12.02.2022

Samstag, 19.02.2022

Langlauf Olympia 2022: Wird es einen kostenlosen Livestream geben?

Auch hier gibt es positive Nachrichten. Sowohl ARD als auch ZDF bieten einen kostenlosen Livestream an. Auch bei Eurosport wird es einen Livestream geben. Der Sportsender überträgt alle Wettkämpfe im Eurosport Player, welcher kostenpflichtig ist.

Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung vom Skilanglauf bei den Olympischen Winterspielen:

Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport 1

: ARD, ZDF, Eurosport 1 Pay-TV : -

: - Live-Stream: ARD Mediathek, ZDF Mediathek, Eurosport Player

Ergebnisse im Langlauf bei Olympia 2022

Beim Skiathlon laufen die Sportler zunächst 15 Kilometer in der klassischen und anschließend 15 Kilometer in der Skating-Technik. Wie fallen die Ergebnisse aus?

Ergebnisse im Langlauf der Männer am 06.02.2022

Der russische Skilangläufer Alexander Bolschunow hat bei den Winterspielen in Peking Gold im Skiathlon gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich nach 30 Kilometern mit Skiwechsel deutlich vor seinem Landsmann Denis Spizow durch, Bronze ging an Iivo Niskanen aus Finnland. Als bester Deutscher belegte Lucas Bögl (Gaißach) den zwölften Rang. Für Bolschunow war es nach dreimal Silber 2018 in Pyeongchang die erste Goldmedaille bei Olympia. Nach 1:16:09,8 Stunden lag er 1:11,0 Minuten Sekunden vor Spizow, dies bedeutete den größten Vorsprung in einem olympischen Rennen über 30 Kilometer seit 1998.

Alle Ergebnisse im Skiathlon der Männer auf einen Blick:

Gold: Alexander Bolschunow (Russisches Olymp. Komitee) 1:16:09,8 Std.

Silber: Denis Spizow (Russisches Olymp. Komitee) +1:11,0 Min.

Bronze: Iivo Niskanen (Finnland) +2:00,2

4. Hans Christer Holund (Norwegen) +2:30,9

5. Paal Golberg (Norwegen) +2:52,5

6. William Poromaa (Schweden) +2:53,9

7. Perttu Hyvarinen (Finnland) +3:12,6

8. Francesco De Fabiani (Italien) +3:37,8

9. Artem Malzew (Russisches Olymp. Komitee) +3:54,8

10. Clement Parisse (Frankreich) +3:57,2

12. Lucas Bögl (Gaißach) +4:02,7

13. Friedrich Moch (Isny) +4:06,6

19. Florian Notz (Römerstein) +4:50,6

Ergebnisse im Langlauf der Frauen am 05.02.2022

Die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug hat das erste Gold der 24. Olympischen Winterspiele in Peking gewonnen. Die 33 Jahre alte Weltmeisterin setzte sich am Samstag im Skiathlon nach 44:13,7 Minuten überlegen vor Weltcup-Spitzenreiterin Natalja Neprjajewa (ROC) und Teresa Stadlober (Österreich) durch .Die deutschen Langläuferinnen konnten erwartungsgemäß nicht in den Kampf um den Medaillen eingreifen. Katherine Sauerbrey aus Hallenberg belegte als beste Sportlerin aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder bei großer Kälte den 13. Platz.

Die Ergebnisse der Damen im Überblick:

Gold: Therese Johaug (Norwegen) 44:13,7 Min.

Silber: Natalia Neprjajewa (Russisches Olymp. Komitee) +30,2 Sek.

Bronze: Teresa Stadlober (Österreich) +30,5

4. Kerttu Niskanen (Finnland) +36,1

5. Frida Karlsson (Schweden) +42,5

6. Jessica Diggins (USA) +50,5

7. Krista Parmakoski (Finnland) +58,4

8. Anastasia Rygalina (Russisches Olymp. Komitee) +1:17,2 Min.

9. Delphine Claudel (Frankreich) +1:17,8

10. Ebba Andersson (Schweden) +1:27,6;

13. Katherine Sauerbrey (Hallenberg) +2:23,8

15. Katharina Hennig (Oberwiesenthal) +2:58,1

17. Sofie Krehl (Oberstdorf) +3:27,925. Pia Fink (Münsingen) +4:15,9

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In diesen Artikeln haben wir alle Infos zu verschiedenen Sportarten bei Olympia 2022 und das Wichtigste zum Ablauf, den Zeitplänen und Übertragungen im TV und Stream zusammengefasst.