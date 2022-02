Eiskunstläufern los: Am Freitag, 04.02.2022, findet die erste Veranstaltung im Eiskunstlauf bei den olympischen Winterspielen statt. Die Eröffnungsfeier von Olympia 2022 in Peking hat noch nicht mal stattgefunden und schon geht es bei denlos: Am Freitag, 04.02.2022, findet die erste Veranstaltung imbei denstatt.

Wann gehen die Eiskunstläufer/innen an den Start ?

an den ? Wie sieht der Zeitplan aus?

aus? Wo wird der Eiskunstlauf live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos findet ihr hier.

Olympia 2022 Eiskunstlauf: Start, Zeitplan und Termine

Die erste Kür im Eiskunstlauf bei den olympischen Winterspielen, beginnt am Freitag, 04.02.2022. Wegen der Zeitverschiebung finden viele Veranstaltungen jedoch für Menschen in Deutschland nachts bzw. am frühen Morgen statt. Insgesamt werden fünf Medaillen in Peking im Eiskunstlauf ausgegeben, sowohl für Paare als auch bei den Einzelküren gibt es Edelmetall zu holen.

Alle Infos zum Eiskunstlauf bei Olympia 2022 hier im Überblick (deutsche Zeit):

Freitag, 04.02.2022:

Teamwettkampf Einzellauf Herren Kurzprogramm um 2.55 Uhr

Teamwettkampf Eistanz Rhythmustanz um 4.35 Uhr

Teamwettkampf Paarlauf Kurzprogramm um 6.15 Uhr

Sonntag, 06.02.2022:

Teamwettkampf Einzellauf Damen Kurzprogramm um 2.30 Uhr

Teamwettkampf Einzellauf Herren Kür um 4.50 Uhr

Montag, 07.02.2022:

Teamwettkampf Paarlauf Kür um 2.15 Uhr

Teamwettkampf Eistanz Kür um 3.30 Uhr

Teamwettkampf Einzellauf Damen Kür um 4.35 Uhr (Medaillen-Wettkampf)

Dienstag, 08.02.2022:

Einzellauf Herren Kurzprogramm um 2.15 Uhr

Donnerstag, 10.02.2022

Einzellauf Herren Kür um 2.30 Uhr (Medaillen-Wettkampf)

Samstag, 12.02.2022

Eistanz Rhythmustanz um 12.00 Uhr

Montag, 14.02.2022

Eistanz Kür um 2.15 Uhr

Dienstag, 15.02.2022

Einzellauf Damen Kurzprogramm um 11.00 Uhr

Donnerstag, 17.02.2022

Einzellauf Damen Kür um 11.00 Uhr (Medaillen-Wettkampf)

Freitag, 18.02.2022

Paarlauf Kurzprogramm um 11.30 Uhr

Samstag, 19.02.2022

Paarlauf Kür um 12.00 Uhr (Medaillen-Wettkampf)

Eiskunstlauf Olympia 2022: Gibt es eine Übertragung im TV?

Für alle Eiskunstlauf-Fans gibt es gute Nachrichten: Die Küren und Tänze bei den Olympischen Winterspielen werden im frei empfangbaren Fernseher zu sehen sein. Sowohl die ARD als auch das ZDF haben sich die Rechte gesichert. Auch bei Eurosport werden die Küren live übertragen.

ARD und Eurosport-Übertragung:

Dienstag, 08.02.2022

Freitag, 11.02.2022

Sonntag, 13.02.2022

Montag, 14.02.2022

Donnerstag, 17.02.2022

ZDF und Eurosport-Übertragung:

Freitag, 04.02.2022

Sonntag, 06.02.2022

Montag, 07.02.2022

Donnerstag, 10.02.2022

Samstag, 12.02.2022

Dienstag, 15.02.2022

Freitag, 18.02.2022

Samstag, 19.02.2022

Eiskunstlauf Olympia 2022: Wird es einen kostenlosen Livestream geben?

Auch hier gibt es positive Nachrichten. Sowohl ARD als auch ZDF bieten einen kostenlosen Livestream an. Auch bei Eurosport wird es einen Livestream geben. Der Sportsender überträgt alle Wettkämpfe im Eurosport Player, welcher kostenpflichtig ist.

Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung vom Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen:

Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport 1

: ARD, ZDF, Eurosport 1 Pay-TV : -

: - Live-Stream: ARD Mediathek, ZDF Mediathek, Eurosport Player

Eiskunstläuferin Minerva Hase darf als Corona-Kontaktperson trainieren

Die Eiskunstläuferin Minerva Hase ist nach dem positiven Corona-Test ihres sportlichen Partners Nolan Seegert bei Olympia 2022 in Peking offiziell als Kontaktperson eingestuft worden. Die 22 Jahre alte Berlinerin wohne in einem separaten Zimmer im olympischen Dorf und dürfe trainieren. Hase muss sich nun zweimal am Tag einem PCR-Test unterziehen. Wenn die Ergebnisse sieben Tage lang negativ sind, werden die Einschränkungen danach wieder aufgehoben.

Der 29 Jahre Nolan alte Seegert war als erster deutscher Athlet in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in einem Isolations-Hotel. Nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Sollte der Berliner diese Voraussetzungen erfüllen, könnte er mit Partnerin Hase wie geplant am 18. und 19. Februar im Paarlauf-Wettbewerb antreten. Die EM-Achten hatten sich bei ihrer russischen Trainerin Anjelika Krilowa in Sotschi auf Olympia vorbereitet.

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In dieser Übersicht sind die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aufgelistet: