Das chinesische Neujahrsfest ist in vielen Ländern Asiens eines der wichtigsten Familienfeste im Jahr. Die Feierlichkeiten ziehen sich über mehrere Tage, die Menschen fahren zu ihren Familien nach Hause. Mittlerweile gibt es auch in Europa und Deutschland kleine Feste zum Neujahrsfest.

Wann findet das Chinese New Year 2022 statt?

2022 statt? Wie lange dauert das Fest an?

Welche Glückwünsche und Traditionen gibt es zum Neujahrsfest?

und Traditionen gibt es zum Neujahrsfest? 2022 ist das Jahr des Tigers - was bedeutet das?

- was bedeutet das? Alle Infos zum Chinese New Year

Chinese New Year: Wann ist chinesisches Neujahr 2022?

Das chinesische Neujahrsfest, in Deutschland oft einfach Chinese New Year genannt, findet nicht jedes Jahr am gleichen Tag statt. Das liegt daran, dass es mit dem Mondkalender zusammenhängt. Das Fest fällt aber jedes Jahr im Januar oder Februar. 2022 beginnt Chinese New Year am 1. Februar und endet am 15. Februar.

In China sind die ersten sechs Tage (31. Januar bis 6. Februar) Feiertage, alle Läden sind dann geschlossen. Am 15. Februar, dem letzten Tag des Neujahrsfestes, findet das Laternenfest statt. Das chinesische Neujahrsfest trägt auch den Namen „Frühlingsfest“.

Jahr des Tigers: Was bedeutet das Tierzeichen?

2022 ist das Jahr des Tigers. Insgesamt gibt es zwölf Tiere, die abwechselnd den Jahren zugewiesen werden. Die Tiere sind:

Ratte

Büffel

Tiger

Hase

Drache

Schlange

Pferd

Ziege

Affe

Hahn

Hund

Schwein

Das letzte mal war das Jahr des Tigers vor 12 Jahren – also 2010. Es wird erst wieder 2034 das Jahr des Tigers sein.

In der chinesischen Tradition haben Menschen, die im Jahr des Tigers geboren werden bestimmte Eigenschaften. So sollen sie besonders unabhängig sein und ein starkes Selbstwertgefühl haben. Sie haben eine optimistische Natur, sind positiv eingestellt und voller Energie – aber sind eher Alleingänger und nicht extrovertiert. Tiger-Geborene haben ein starkes Gefühl für Recht und Unrecht, sie setzen sich immer dafür ein, dass alles nach rechten Dingen zugeht. Sie sind loyale Freunde und haben großen Ehrgeiz, das ihnen manchmal zum Verhängnis wird.

Chinese New Year Glückwünsche und Traditionen

Genauso wie bei uns wünscht man sich am Chinese New Year Glück und Erfolg für das neue Jahr. So gibt es auch Geschenke zum Neujahrsfest. Gutes Essen spielt auch eine große Rolle. Je nachdem welcher Festtag es ist, gibt es andere Bräuche. Hier der Überblick:

31. Januar 2022: Vorabend des Neujahrsfestes (New Years Eve)

Der Vorabend des Chinese New Year ist eines der wichtigsten Tage. Die Familie kommt zusammen, es gibt ein großes Festmahl. Gegessen wird das, worauf alle Lust haben: Es soll das Lieblingsessen aller Beteiligten sein. Nach dem Essen bekommen die Kinder rote Umschläge mit Geld. Danach warten alle bis Mitternacht, um das neue Jahr einläuten.

1. Februar 2022: Das Frühlingsfest / Chinese New Year

Ursprünglich trug dieser Tag den Namen „Der Anfang“. Der Tag wird mit Feuerwerk einberufen, es wird einfach nur gefeiert. Im antiken China wurden an diesem Tag das Wetter und die Sterne analysiert, um zu erfahren, wie das Jahr werden würde. An diesem Tag werden Reste vom Vortag gegessen, es ist ein weiterer Familientag.

2. bis 6. Februar 2022: Familienfeste

An diesen Tagen gibt es eine Reihe von kleinen und großen Bräuchen. So gehen verheiratete Töchter an diesem Tag zu ihren Eltern nach Hause und bringen ihren Ehemann mit. Dabei soll sie Süßigkeiten für die Nachbarn mitbringen. Gegessen werden Fisch, Hähnchen, Schweinebraten und/oder Knödel (dumplings).

12. bis 14. Februar 2022: Vorbereitungen für das Laternenfest

In diesen Tagen wird das Laternenfest, mit dem Chinese New Year endet, vorbereitet. Es werden Laternen gekauft und Lichter aufgebaut.

15. Februar 2022: Laternenfest und Ende der Feierlichkeiten