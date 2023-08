ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ ist kaum mehr aus dem deutschen TV wegzudenken, denn sie flimmert bereits seit mehr als zehn Jahren über die Bildschirme. Nun legt der Sender mit einem Promi-Special nach. Am Samstag, 05.08.2023, stellen sich dann insgesamt 16 prominente Kandidaten der Quizelite. In zahlreichen Quizrunden versuchen diese sich dann gegen die Jäger durchzusetzen, um möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu erspielen. Unterstützung erhalten sie dabei wie immer von dem Moderator Die-Quizshowist kaum mehr aus dem deutschen TV wegzudenken, denn sie flimmert bereits seit mehr als zehn Jahren über die Bildschirme. Nun legt der Sender mit einemnach. Amstellen sich dann insgesamtder Quizelite. In zahlreichen Quizrunden versuchen diese sich dann gegen die Jäger durchzusetzen, um möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu erspielen. Unterstützung erhalten sie dabei wie immer von dem Moderator Alexander Bommes

Welche prominenten Kandidaten wagen die Herausforderung? Und welche Jäger sind dabei? Wir haben euch alle Infos zur Ausstrahlung des Promi-Specials von „Gefragt – Gejagt“ hier zusammengefasst.

Wann läuft das Promi-Special von „Gefragt – Gejagt“ im Ersten?

Für insgesamt 16 prominente Kandidaten heißt es am Samstag, 5. August 2023: Die Jagd beginnt. Das Erste strahlt das Promi-Special von „Gefragt – Gejagt“ zur Primetime um 20:15 Uhr aus. Es hat eine Länge von rund 190 Minuten und wird im Anschluss nicht wiederholt.

Gibt es das Promi-Special als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer zur Ausstrahlung keinen Fernseher parat oder das Promi-Special verpasst hat, hat Glück: Die Sendung steht nach der Ausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Dort kann die Show ein Jahr lang kostenlos abgerufen werden.

Darum geht es im Promi-Special von „Gefragt – Gejagt“

Das Promi-Special folgt dem bekannten Prinzip von „Gefragt – Gejagt“: Vier vierköpfige Teams treten jeweils gegen ein Superhirn an, diese werden Jäger genannt. In der Schnellrate-Runde 1 erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. Der Weg dorthin ist jedoch lang: In Runde 2 ist beispielsweise unter anderem kluges Zocken gefragt. Auch hier spielt jeder Promi noch auf eigene Rechnung.

Im Finale treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Die prominenten Kandidaten müssen hier zwei Minuten lang möglichst viele Fragen beantworten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Anschließend versucht der Jäger ebenfalls in zwei Minuten Schnellfragen zu beantworten, um die vom Team erreichte Punktzahl einzuholen. Ziel des Promi-Specials ist es, möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu erspielen.

„Gefragt – Gejagt“: Das sind die Kandidaten am 05.08.2023

Für das Promi-Special von „Gefragt – Gejagt“ hat Moderator Alexander Bommes 16 prominente Gäste eingeladen. Die Promis treten dann in vier Teams mit jeweils vier Kandidaten gegen die Jäger an.

Die Kandidaten am 05.08.2023 im Überblick:

„Gefragt – Gejagt“: Das sind die Jäger am 05.08.2023

Bei „Gefragt – Gejagt“ gibt es mehrere wiederkehrende Jäger, die in der Show von den Kandidaten herausgefordert werden. Diese werden erst vor dem ersten Einzelduell von dem Moderator Alexander Bommes den Kandidaten und dem Publikum vorgestellt, denn welcher Jäger in der jeweiligen Sendung zum Einsatz kommt, ist bis zu seinem ersten Auftreten weder dem Publikum noch den Kandidaten bekannt. Welche vier der mittlerweile sieben Jäger in der Show am 05. August 2023 dabei sein werden, bleibt dementsprechend eine Überraschung.

Diese Jäger und Jägerinnen könnten am 05.08.2023 dabei sein:

Alexander Bommes moderiert das Promi-Special von „Gefragt – Gejagt“