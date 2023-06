Sebastian Jacoby ist ein deutscher Curler und Quizspieler, der einem breiteren Publikum vor allem durch die ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ bekannt geworden ist. Darin ist er unter dem Namen „Der Quizgott“ als Jäger aktiv. In den vergangenen Jahren hat er außerdem an zahlreichen Quizmeisterschaften und Quizshows wie „Der Super-Champion“ oder „Quizduell“ teilgenommen. Des Weiteren hat er im Curling den Europameistertitel errungen.

Doch wie tickt der professionelle Quizspieler eigentlich privat? Wie alt ist er? Und wie begann seine Karriere? Wir haben Sebastian Jacoby genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seiner Curling-Laufbahn findet ihr hier.

Sebastian Jacoby im Steckbrief

Alle Fakten zu dem Curler im Überblick:

Name: Sebastian Peter Heinz Alexander Jacoby

Sebastian Peter Heinz Alexander Jacoby Beruf: Quizspieler, Curler, Controller bei Thyssenkrupp

Quizspieler, Curler, Controller bei Thyssenkrupp Geburtstag: 8. April 1978

8. April 1978 Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Oberstdorf

Oberstdorf Wohnort: Duisburg

Duisburg Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: einen Sohn

einen Sohn Instagram: der_quizgott

Sebastian Jacoby ist Jäger bei „Gefragt – Gejagt“

Die Macher von „Gefragt – Gejagt“ wurden im Jahr 2013 auf Sebastian Jacoby aufmerksam und holten ihn ins Jäger-Team. Darin erhielt er den Jäger-Namen „Der Quizgott“. In der Show tritt er regelmäßig gegen ein vierköpfiges Team an. In der Schnellrate-Runde erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. Der Weg dorthin ist jedoch lang: In Runde 2 ist beispielsweise unter anderem kluges Zocken gefragt. Auch hier spielt jeder Kandidat noch auf eigene Rechnung.

Im Finale treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Die Kandidaten müssen hier zwei Minuten lang möglichst viele Fragen beantworten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Anschließend versucht der Jäger ebenfalls in zwei Minuten Schnellfragen zu beantworten, um die vom Team erreichte Punktzahl einzuholen. Wer am Ende schließlich mehr Punkte hat, erhält die Gewinnsumme.

Hat Sebastian Jacoby eine Frau und Kinder?

Sebastian Jacoby hält sein Privatleben größtenteils von der Öffentlichkeit fern. Bekannt ist jedoch, dass er verheiratet ist und mit seiner Frau einen gemeinsamen Sohn hat. Wann die Hochzeit mit seiner Frau stattfand oder wie ihr Name lautet, ist jedoch nicht bekannt.

Sebastian Jacoby war Europameister im Curling und liebt den FC Bayern München

Nicht nur im Kopf ist Sebastian Jacoby ziemlich fit, er ist auch sportlich aktiv unterwegs: Der Duisburger gewann 2008 die Curling-Europameisterschaft in der Disziplin Mixed im österreichischen Kitzbühel. Bereits in seiner Jugendzeit gehörte er der deutschen Nationalmannschaft der Junioren an. Das Team errang die Plätze 3, 6 und 4 bei den U21-Weltmeisterschaften. Im Herrenbereich schloss sich Jacoby später dem Team des SC Riessersee mit Skip Rainer Schöpp an. Der größte Erfolg der Mannschaft war die deutsche Vizemeisterschaft im Jahr 2005.

Sebastian Jacoby liebt auch Fußball. Der Quizprofi ist großer Fan des FC Bayern München und kennt sich mit dem Club und dem Sport bestens aus. 2023 hat er das Buch „Das ultimative Bundesliga Fan-Quiz“ herausgebracht.

Sebastian Jacoby: So begann seine Karriere als Quizspieler

Nachdem er sein Abitur mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen hatte, entschied sich Sebastian Jacoby zunächst für eine Lehre zum Industriekaufmann und schloss daran ein Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften an. Im Jahr 2011 war er zusammen mit Sebastian Klussmann eines der Gründungsmitglieder des „Deutschen Quiz-Vereins" und hat davor bereits Erfahrungen als Moderator für Kneipenquiz gesammelt. 2012 und 2014 wurde Jacoby Deutscher Quizmeister im Einzel. 2013, 2017, 2020 und 2022 holte er sich gemeinsam mit seinem „Gefragt – Gejagt"-Kollegen Sebastian Klussmann die Deutsche Doppelmeisterschaft. Darüber hinaus wurden die beiden 2019, 2020, 2021 und 2022 gemeinsam mit Roland Knauff und René Waßmer Deutscher Teammeister.

Im April 2012 gehörte Sebastian Jacoby zu den Kandidaten der damals von Jörg Pilawa moderierten ZDF-Quizshow „Der Super-Champion" und sicherte sich darin das Preisgeld von 500.000 Euro. Durch seine vielen Erfolge wurden die Macher der Quiz-Sendung „Gefragt – Gejagt" schließlich auf ihn aufmerksam und holten ihn im Jahr 2013 ins Jäger-Team.

Sebastian Jacoby: Seine größten Stärken und Schwächen

Sein absolutes Lieblingsthema ist Geschichte: insbesondere die Byzantinistik, wie Sebastian Jacoby in einem ARD-Interview erzählte. Fragen zu neuer Musik und zu Promis liegen ihm dagegen weniger.

Hat Sebastian Jacoby einen Instagram-Account?

Sebastian Jacoby hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell rund 26.000 Fans (Stand: Juni 2023). Mit diesen teilt er hauptsächlich Einblicke in sein Berufsleben und lässt seine Follower auch gerne mal hinter die Kulissen von „Gefragt – Gejagt“ blicken.

Wie hoch ist das Vermögen von Sebastian Jacoby?

Durch seinen Job als Controller bei Thyssenkrupp und als Quizspieler konnte Sebastian Jacoby in den vergangenen Jahren mit Sicherheit den einen oder anderen Euro verdienen. Außerdem bekommt er als Jäger bei „Gefragt – Gejagt“ ein festes Honorar, von dem er laut eigenen Aussagen als Einzelperson gut leben könnte. „Mit Familie und anderen Hobbys, die auch Geld kosten, ist das schwierig. Ich brauche schon noch andere Jobs nebenbei“, verriet Sebastian Jacoby im Interview mit der „Web Talk Show“. Wie hoch sein Vermögen ist, ist aktuell jedoch nicht bekannt.