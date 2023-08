Adriane Rickel ist nicht nur Korrektorin, sondern auch eine begeisterte Quizspielerin. Zurzeit ist sie die erfolgreichste Frau im deutschen Quizsport. Seit 2021 gehört Rickel zum Jäger-Teams der Sendung „Gefragt – Gejagt“ im Ersten. Dort tritt sie unter dem Titel „Die Generalistin“ auf. Wir haben die Jägerin von „Gefragt – Gejagt“ genauer unter die Lupe genommen. Hier findet ihr alle Infos auf einen Blick.

Adriane Rickel im Steckbrief

Adriane Rickel ist eine leidenschaftliche Quizzerin. Was ihr ebenfalls über sie wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick:

Name: Adriane Rickel

Geburtstag: 09.07.1974

Geburtsort: Oldenburg in Holstein

Wohnort: Stuttgart

Beziehungsstatus: unbekannt

Kinder: unbekannt

Beruf: Korrektorin, Jägerin bei „Gefragt – Gejagt"

Instagram: rickeladriane

Adriane Rickel ist Jägerin bei „Gefragt – Gejagt“

„Gefragt – Gejagt“ im Ersten. Die Sendung ist eine Adaption der englischen Show „The Chase“. Seit die deutsche Fassung im Vorabendprogramm der ARD läuft, fährt sie immer wieder hohe Quoten ein. Die Stars der Sendung sind die Jäger und Jägerinnen, von denen jeweils einer oder eine pro Sendung gegen alle vier Kandidaten und Kandidatinnen antritt. Unter der Moderation von 2021 ist Adriane Rickel ebenfalls im Team der Sendung. Nach Grazyna Werner, die 2017 nur in fünf Folgen zu sehen war, ist Rickel erst die zweite Frau, die dort als Jägerin fungiert. 2022 ist mit Bereits seit 2015 läuft die Quizsendungim Ersten. Die Sendung ist eine Adaption der englischen Show. Seit die deutsche Fassung im Vorabendprogramm der ARD läuft, fährt sie immer wieder hohe Quoten ein. Die Stars der Sendung sind die Jäger und Jägerinnen, von denen jeweils einer oder eine pro Sendung gegen alleantritt. Unter der Moderation von Alexander Bommes begeistert die Show zahlreiche Zuschauer. Seitist Adriane Rickel ebenfalls im Team der Sendung. Nach Grazyna Werner, die 2017 nur in fünf Folgen zu sehen war, ist Rickel erst die, die dort als Jägerin fungiert. 2022 ist mit Annegret Schenkel eine weitere Jägerin in die Show gekommen.

In der Schnellrate-Runde erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. In der letzten Runde treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Die Kandidaten müssen hier zwei Minuten lang möglichst viele Fragen beantworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Anschließend versucht der Jäger ebenfalls in zwei Minuten Schnellfragen zu beantworten, um die vom Team erreichte Punktzahl einzuholen.

Ist Adriane Rickel verheiratet?

Die Frage, ob Adriane Rickel verheiratet ist, kommt unter Fans der Sendung ebenfalls immer häufiger auf. Da die Jägerin jedoch noch nicht allzu lange in der Öffentlichkeit steht, gibt es noch nicht so viele Informationen über ihr Privatleben. Wir können euch nicht sagen, ob Adriane Rickel verheiratet oder in einer Beziehung ist.

Wie ist Adriane Rickel aufgewachsen?

Rickel verbrachte die meiste Zeit ihrer Kindheit in ihrem Heimatort in Hunsrück. Ende der 1990er zog sie nach Münster, um dort Germanistik und Philosophie zu studieren. Aktuell lebt Rickel in Stuttgart und ist Korrektorin in einem juristischen Verlag.

Diese Preise hat Adriane Rickel bereits gewonnen

Schon während des Studiums nahm Adriane Rickel gerne an Pubquizzes teil. Seit 2018 ist sie Mitglied im Deutschen Quiz-Verein. Bei der Deutschen Meisterschaft im selben Jahr wurde sie die zweitbeste Frau und belegte den 30. Rang. 2019 eroberte sie als beste Frau die Spitze der Gesamtwertung. Darüber hinaus im selben Jahr gewann sie mit ihrer Mannschaft die Südwestdeutsche Meisterschaft.

2022 war Adriane Rickel noch die einzige Frau im Jäger-Team.

© Foto: ARD/Thomas Leidig/Uwe Ernst/Montage Frey

Hat Adriane Rickel Instagram?

Adriane Rickel hat einen öffentlichen Instagram-Account. In der Biografie beschreibt sie sich selbst als „Leidenschaftlich faul“. Aktuell folgen ihr rund 2.300 Fans (Stand: August 2023). Auf ihrem Profil zeigt sie Einblicke hinter die Kulissen von „Gefragt – Gejagt“, aber auch Eindrücke aus ihrem Privatleben.

