Alexander Bommes ist ein bekannter deutscher Moderator und in der ARD tätig. Nach seiner aktiven Karriere als Handballer, blieb er dem Sport treu und ist nun als Fernsehmoderator zu sehen. Er begleitet Fans regelmäßig durch diverse Sport-Highlights. Bei den Übertragungen der Fußball-WM in Katar und auch bei der Handball-WM im Januar 2023 konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Abgesehen vom Sport ist er auch ein bekennender Quiz-Narr und moderiert die Sendung „Gefragt – Gejagt“ im Ersten.

Wir haben Alexander Bommes genauer unter die Lupe genommen. Die Informationen von seinem Privatleben bis hin zu beruflichen Laufbahn und seinem Comeback findet ihr hier.

Alexander Bommes im Steckbrief: Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu dem Fernsehmoderator im Überblick:

Name : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Geburtstag : 21.01.1976

: 21.01.1976 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Kiel

: Kiel Wohnort : Hamburg

: Hamburg Beruf : Fernsehmoderator, ehemaliger Handballer

: Fernsehmoderator, ehemaliger Handballer Freundin : nicht bekannt

: nicht bekannt Ehe : Julia Westlake (seit 2016 getrennt)

: Julia Westlake (seit 2016 getrennt) Kinder : zwei Söhne

: zwei Söhne Größe : 1,82 m

: 1,82 m Instagram: Nicht aktiv

Bommes war lange krank: Wie geht es ihm?

Mehrere Monate fiel der Sportexperte bei der ARD aus gesundheitlichen Gründen aus. Das Erste musste bei der Fußball-WM 2022 in Katar kurzfristig einen Moderatoren-Wechsel vornehmen. Bei der Fußball-WM übernahm seine Aufgabe Jessy Wellmer. Im Januar 2023 musste Alexander Bommes für die Handball-WM ebenfalls ausgetauscht werden, da er noch immer krank war. Für ihn sprang diesmal Stephanie Müller-Spirra ein. Über seine Krankheit war offiziell nichts bekannt.

Comeback: Wann kehrte Alexander Bommes zurück?

Alexander Bommes feierte nach zwei abgesagten Weltmeisterschaften im März 2023 sein TV-Comeback. Der Sportjournalist moderierte am 18. März 2023 die „Sportschau“. Am 4. April war er bei der Live-Übertragung des DFB-Pokalspiels FC Bayern München gegen SC Freiburg im Einsatz sein.

Alexander Bommes bei „Gefragt – Gejagt“ 2023

Seit 2012 wird die Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ in Deutschland ausgestrahlt. Alexander Bommes moderiert die beliebte ARD-Show, die ab Juni 2023 in eine neue Staffel geht. Was macht „Gefragt – Gejagt“ so besonders? „Wir sind das einzige Quiz in der ARD, das täglich mit seinen Fans spielt. Alle fiebern auf diesen Moment hin und so erleben wir immer echte Emotionen und auch immer das unterhaltsame Ping-Pong zwischen den Jägerinnen und Jägern und mir, da ich ja hemmungslos parteiisch auf der Seite meiner Gäste bin“, erzählt Alexander Bommes auf Nachfrage der Südwest-Presse. Pro Folge werden knapp 150 Fragen gestellt. „Und am Ende des Tages ist es immer noch das Wissen und das Wesen unserer Jägerinnen und Jäger, das fasziniert. Wir machen dank Ihnen echtes Bildungsfernsehen“, so Bommes, der in 80 neuen Folgen zu sehen sein wird.

Familie von Alexander Bommes: Ehefrau, Freundin und Söhne

Zum Privatleben von Alexander Bommes ist relativ wenig bekannt. Der Moderator hält sich da bedeckt. Er ist auch nicht auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Twitter aktiv. Bis 2016 war er verheiratet mit der NDR-Moderatorin Julia Westlake. Sie lernten sich kennen, als sie beide beim NDR gearbeitet haben. Bommes moderierte von 2007 bis 2014 das „Hamburg Journal“. Julia Westlake und Alexander Bommes bekamen 2009 ihren ersten Sohn, Jonathan, im Jahr 2013 folgte der zweite Sohn Benjamin. Seit der überraschenden Trennung der Eheleute im Jahr 2016 ist nichts über das Privatleben von Alexander Bommes bekannt, auch nicht über eine mögliche neue Freundin.

Julia Westlake und Alexander Bommes waren bis 2016 verheiratet.

© Foto: dpa

Alexander Bommes im TV: ARD, NDR, „Gefragt – Gejagt“ & Co.

Zwar ist Alexander Bommes als Sportnarr bekannt. Früher hat er Handball gespielt (Bundesliga), bevor er zum NDR ging und dort ein Volontariat machte. Er ist aber eigentlich eine Allzweckwaffe und moderiert auch ganz andere Shows. Hier ein Überblick über die TV-Sendungen, in denen Alexander Bommes zu sehen ist (oder mal war):

„Hamburg Journal“ (NDR)

„Sportclub Bundesliga“ (NDR)

„Stadt gegen Land“ (NDR)

„top flops“ (NDR)

„Sportschau“ (ARD)

Leichtathletik-Weltmeisterschaften

Olympische Spiele in London, Sotschi, Rio etc. (ARD)

„Gefragt-Gejagt“

„Sportschau Club“ (ARD)

„NDR-Quizshow“ (NDR)

Fußballmoderation im Ersten

Boxen im Ersten

„Bettina und Bommes“ (NDR)

„Quizduell“ (ARD)

„Wer weiß denn sowas?“ (ARD)

