Annegret Schenkel ist nicht nur eine studierte Germanistin und Soziologin, sondern auch eine begeisterte Quizzerin. Unter anderem wurde die Korrektorin 2018 die beste Frau bei der Deutschen Quizmeisterschaft. Doch nicht nur das macht sie so interessant: Schenkel ist das neueste Mitglied im Jäger-Team von „Gefragt – Gejagt“. Wie alt ist Annegret Schenkel? Ist sie verheiratet? Wir haben sie genauer unter die Lupe genommen. Hier findet ihr alle Infos auf einen Blick.

Das ist Annegret Schenkel im Steckbrief

Annegret Schenkel ist eine leidenschaftliche Quizzerin. Was ihr ebenfalls über sie wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick:

Name: Annegret Schenkel

Annegret Schenkel Geburtsjahr: 1975

1975 Geburtsort: Dresden

Dresden Wohnort: Leipzig

Leipzig Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: unbekannt

unbekannt Beruf: Quizspielerin, Lektorin, Korrektorin, Jägerin bei „Gefragt – Gejagt“

Annegret Schenkel ist Jägerin bei „Gefragt – Gejagt“

„Gefragt – Gejagt“ in der ARD. Sie ist eine Adaption der englischen Show „The Chase“. Die Stars der Sendung sind die Jäger, die jeweils pro Folge gegen vier Kandidaten antreten. 2022 gab es einen Neuzugang: Annegret Schenkel. Sie ist die allzeit dritte Frau im Team der Jäger. Gemeinsam mit Bereits seit 2015 läuft die QuizsendungSie ist eine Adaption der englischen Show. Die Stars der Sendung sind die Jäger, die jeweils pro Folge gegenantreten. Alexander Bommes moderiert die Show, die der ARD regelmäßig gute Quoten einbringt.gab es einen Neuzugang: Annegret Schenkel. Sie ist die allzeit dritte Frau im Team der Jäger. Gemeinsam mit Adriane Rickel sind die beiden die einzigen Frauen im aktuellen Jäger-Team.

In der Schnellrate-Runde erspielen die Kandidaten sich eine Geldsumme, die sie im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen. Wenn ihnen das gelingt, ziehen sie ins Finale ein. Die verbliebenen Team-Mitglieder treten dann gemeinsam gegen den Jäger an. Es müssen hier innerhalb vom zwei Minuten so viele Fragen wie möglich beantwortet werden. Im Anschluss ist der Jäger gefordert: Schafft er es, innerhalb dieser Zeit mehr Punkte zu holen? Wenn nicht, dann nehmen die Kandidaten den Jackpot mit nach Hause.

Seit 2022 ist Annegret Schenkel die zweite Frau in der Show „Gefragt – Gejagt“.

© Foto: ARD/Serviceplan/Thomas Leidig/Uwe Ernst

Ist Annegret Schenkel verheiratet?

Die Frage, ob Annegret Schenkel verheiratet ist, kommt unter Fans der Sendung ebenfalls immer häufiger auf. Da die Jägerin jedoch noch nicht allzu lange in der Öffentlichkeit steht, gibt es auch noch nicht so viele Informationen über ihr Privatleben. Es ist nicht öffentlich bekannt, ob Annegret Schenkel verheiratet oder in einer Beziehung ist.

Annegret Schenkel: Karriere

Annegret Schenkel wuchs in Dresden auf. Von 1998 bis 2004 studierte sie zunächst Soziologie und Germanistik in Leipzig und Edinburgh. Seit 2006 arbeitet sie als freie Lektorin und Korrektorin. 2011 lehrte sie am Goethe-Sprachzentrum der Fremdsprachenuniversität Tianjin in China. Annegret Schenkel liebt laut ARD-Infos Flohmarktbesuche, Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und scharfes Essen.

Wie ist Annegret Schenkel zum Quizsport gekommen und wie erfolgreich ist sie jetzt?

Annegret Schenkel quizzt bereits seit 2005. Angefangen hat ihr Interesse beim Leipziger Quiz „Riskier dein Bier!“. Seitdem schreibt sie dort die Fragen und fungiert als Schiedsrichterin. Außerdem ist sie, wie auch die anderen Jäger, langjähriges Mitglied im Deutschen Quiz-Verein, was bedeutet, dass sie regelmäßig an nationalen und internationalen Quiz-Veranstaltungen teilnimmt. Seit ihrer ersten Teilnahme 2015 erreichte sie immer wieder die Top Ten in den Deutschen Quizmeisterschaften. 2018 wurde sie sogar die beste Frau und kam insgesamt auf Rang 21 von 185 Teilnehmenden. Sie war jedoch auch schon in einigen TV-Shows zu sehen: 2014 trat sie als Kandidatin bei „Quizduell“, „Der Quiz-Champion“ und „Gefragt – Gejagt“ an. Damals lief das Format noch im NDR.

Hat Annegret Schenkel einen Instagram-Account?