Thomas Kinne ist Autor, Übersetzer, Amerikanist – und Jäger bei „Gefragt – Gejagt“. Unter dem Namen „Der Quizdoktor“ ist er dort regelmäßig im ARD zu sehen. Außerdem nahm er bereits an mehreren anderen Quiz- und Gameshows im deutschen und US-amerikanischen Fernsehen teil.

Aber wie tickt der Quizspieler eigentlich privat? Wie alt ist er? Und worin hat er seinen Doktortitel? Wir haben Thomas Kinne genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu ihm findet ihr hier in seinem Porträt.

Thomas Kinne im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zum Autor im Überblick:

Name: Dr. Thomas Kinne

Dr. Thomas Kinne Beruf: Autor, Übersetzer, Amerikanist, Quizspieler

Autor, Übersetzer, Amerikanist, Quizspieler Geburtstag: 26.02.1961

26.02.1961 Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Neuwied am Rhein

Neuwied am Rhein Wohnort: Nauheim

Nauheim Instagram: quizdoktor

Thomas Kinne ist Jäger bei „Gefragt – Gejagt“

Seit 2018 ist Thomas Kinne Jäger bei „Gefragt – Gejagt“. Einige Jahre zuvor trat er bereits als Kandidat in der ARD-Show an und gewann mit seinem Team 37.500 Euro. Sein Kampfname im Jäger-Team ist „Der Quizdoktor“. Regelmäßig tritt er gegen ein vierköpfiges Team an. In der Schnellrate-Runde erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. Der Weg dorthin ist jedoch lang: In Runde 2 ist beispielsweise unter anderem kluges Zocken gefragt. Auch hier spielt jeder Kandidat noch auf eigene Rechnung.

Im Finale treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Die Kandidaten müssen hier zwei Minuten lang möglichst viele Fragen beantworten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Anschließend versucht der Jäger ebenfalls in zwei Minuten Schnellfragen zu beantworten, um die vom Team erreichte Punktzahl einzuholen. Wer am Ende schließlich mehr Punkte hat, erhält die Gewinnsumme.

Thomas Kinne: Tochter Alisa hat TV-Quiz gewonnen

Alisa gewann vor einigen Jahren das „hessenquiz". Auf Facebook hat er 2018 ein Foto von sich und Alisa geteilt. 2019 trat Thomas Kinne mit seiner Tochter in der ZDF-Spielshow „Sorry für alles" auf.

So verlief die Karriere von Thomas Kinne

Nach seinem Abitur studierte Kinne an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und an der San Francisco State University. Seine Studiengänge waren Anglistik, Hispanistik, Journalistik und Film. Bereits während seines Studiums sammelte er erste Berufserfahrung als Übersetzer und freier Redakteur für Fernsehsender und TV-Produktionsfirmen. Zu seinen Übersetzungen zählen unter anderem die Serien „Cheers“ und „Hill Street Blues“. Für das ZDF übersetzte er einige Dokumentationen.

Mehrere Jahre lang arbeitete Thomas Kinne auf den Seychellen beim Fremdenverkehrsamt, bevor er ins Tourismus-Marketing wechselte. In den 1990er Jahren machte er sich schließlich als Übersetzer selbständig. Zu seinen Genres zählen Sach- und Drehbücher sowie Werbe- und Pressetexte.

Worin hat Thomas Kinne seinen Doktortitel?

Thomas Kinne hat einen Doktortitel. Er promovierte im Jahr 1994 mit einer Dissertation zu den Elementen jüdischer Tradition im Werk Woody Allens. Dafür stellte er Verbindungen zwischen aktuellen Filmen und der jahrtausendealten kulturellen und literarischen Tradition heraus. Literatur und Sprachen gehören generell zu seinen Hobbys. So ist er nicht nur mehrsprachig, sondern besitzt auch über 1300 Astérix-Bände in mehr als 120 Sprachen und Dialekten.

Thomas Kinne: Karriere als TV-Quizspieler

Bereits 1991 hatte Thomas Kinne seinen ersten Fernsehauftritt als Quizspieler. Er trat in „Riskant!“, der ersten deutschen Fassung der US-Gameshow „Jeopardy!“, an. Auch an mehreren Folgen von „TicTacToe“ auf RTL nahm er teil – und schied nach drei Siegen ungeschlagen aus. 1994 wurde er in der RTL-Neuauflage von „Jeopardy!“ erster deutscher „Jeopardy!“-Champion, da er die Sendung fünfmal in Folge gewann. Ein Jahr darauf trat er zum „ChampionsCup“ an – einem internationalen „Jeopardy!“-Turnier. Kinne scheiterte kurz vor dem Finale. Auch in der Sat.1-Show „Jeder gegen jeden“ war Kinne Kandidat. Nach einer TV-Pause nahm er 2001 an „Der Schwächste fliegt“ teil. Weitere Shows folgten, dazu zählen unter anderem „Einer gegen 100“, das „hessenquiz“, „Der Quiz-Champion“, „Quizduell Olymp“ und „Wer weiß denn sowas?“. Auch bei „Gefragt – Gejagt“ trat Kinne 2015 zunächst als Teilnehmer an, bevor er zum Jäger ernannt wurde.

Hat Thomas Kinne einen Instagram-Account?

Unter dem Namen „quizdoktor“ teilt Thomas Kinne seine aktuellen Projekte auf Instagram. Auf seinem Account folgen ihm rund 4.800 Fans (Stand: August 2023).

Wie hoch ist das Vermögen von Thomas Kinne?

Thomas Kinne ist selbständiger Autor und Übersetzer. Außerdem tritt er regelmäßig in TV-Shows auf. Für viele stellt sich deshalb die Frage nach seinem Vermögen. Dazu ist jedoch nichts bekannt.