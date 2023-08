Manuel Hobiger ist ein Seismologe und Vulkanexperte. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er als einer der Jäger der ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“ bekannt. Passend zu seinem Beruf lautet sein Spitzname in der Show „Der Quizvulkan“. Er ist mehrfacher Meister in diversen Quizkategorien und belegt regelmäßig vordere Plätze auf Quizwettbewerben.

Doch wie tickt der professionelle Quizspieler eigentlich privat? Wie alt ist er? Und hat er eine Familie? Hier erfahrt ihr alles, was ihr über Manuel Hobiger wissen müsst.

Manuel Hobiger im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zum Quizspieler im Überblick:

Name: Manuel Hobiger

Manuel Hobiger Beruf: Seismologe, Vulkanexperte, Quizspieler

Seismologe, Vulkanexperte, Quizspieler Geburtstag: 21.01.1982

21.01.1982 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Würzburg

Würzburg Wohnort: Hannover

Hannover Beziehungsstatus: unbekannt

Manuel Hobiger ist Jäger bei „Gefragt – Gejagt“

„Gefragt – Gejagt“ als Kandidat an und spielte im Finale gegen Jäger Jäger gecastet. Seitdem ist er als „Der Quizvulkan“ fester Bestandteil des Teams und tritt regelmäßig gegen vier Kandidaten an. In der Schnellrate-Runde erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. Der Weg dorthin ist jedoch lang: In Runde 2 ist beispielsweise unter anderem kluges Zocken gefragt. Auch hier spielt jeder Kandidat noch auf eigene Rechnung. Manuel Hobiger trat erstmals 2017 beialsan und spielte im Finale gegen Jäger Klaus Otto Nagorsnik . Nur ein Jahr später wurde Hobiger selbst alsgecastet. Seitdem ist er alsfester Bestandteil des Teams und tritt regelmäßig gegenan. In dererspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden imgegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. Der Weg dorthin ist jedoch lang: Inist beispielsweise unter anderem kluges Zocken gefragt. Auch hier spielt jeder Kandidat noch auf eigene Rechnung.

Im Finale treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Die Kandidaten müssen hier zwei Minuten lang möglichst viele Fragen beantworten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Anschließend versucht der Jäger ebenfalls in zwei Minuten Schnellfragen zu beantworten, um die vom Team erreichte Punktzahl einzuholen. Wer am Ende schließlich mehr Punkte hat, erhält die Gewinnsumme.

Ist Manuel Hobiger verheiratet?

Der Wissenschaftler hat sein Privatleben größtenteils geheim. Somit ist nicht bekannt, ob Manuel Hobiger verheiratet ist oder Kinder hat. Auch über seine private Vergangenheit ist wenig bekannt.

Der Karriereweg von Manuel Hobiger im Überblick

Hobiger absolvierte nach seinem Abitur ein Studium der Physik an der Universität in Würzburg. Anschließend promovierte er an der Universität Grenoble in Frankreich mit der Arbeit „Polarization of surface waves: characterization, inversion and application to seismic hazard assessment“. In Hannover arbeitete er daraufhin als Postdoktorand für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Bevor er 2020 eine neue Stelle bei dem Erdbebendienst des Bundes in Hannover antrat, war er sieben Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Seismologe beim schweizerischen Erdbebendienst in Zürich tätig.

Quizspieler-Karriere von Manuel Hobiger

Das erste Mal stand Manuel Hobiger 2003 als Quizspieler in der Öffentlichkeit. Damals trat er in der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ an, gewann jedoch nur 500 Euro. Bei „Der Super-Champion“ im ZDF konnte er neun Jahre später 500.000 Euro erzielen. 2017 trat er als Kandidat bei „Gefragt – Gejagt“ an, bevor er ein Jahr später als Jäger der ZDF-Show angestellt wurde.

Abgesehen von TV-Shows nimmt Hobiger seit 2006 an Quizwettbewerben teil. Er war bereits deutscher Quizmeister im Einzel und zweifacher deutscher Meister im Buzzerquiz sowie Schweizer Meister im Einzel. 2021 wurde er Vizemeister der deutschen Online-Liga. Des Weiteren ist er Mitglied der Deutschen Quiznationalmannschaft und Gründungsvizepräsident des Deutschen Quiz-Vereins.

Hat Manuel Hobiger einen Instagram-Account?

Mittlerweile hat zwar fast jede TV-Persönlichkeit einen eigenen Instagram-Account, nicht jedoch Manuel Hobiger. Auf der Plattform gibt es lediglich Fanprofile von ihm.

Wie hoch ist das Vermögen von Manuel Hobiger?

Viele Menschen fragen sich, wie viel die Jäger von „Gefragt – Gejagt“ verdienen. Dazu ist allerdings nichts bekannt. Auch über das Vermögen von Manuel Hobiger gibt es keine offiziellen Angaben.