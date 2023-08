Klaus Otto Nagorsnik ist ein ehemaliger Bibliothekar, der durch die ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ bekannt wurde. Dort ist er unter dem passenden Namen „Der Bibliothekar“ als Jäger aktiv. Außerdem konnte er bereits mehrere Titel in Quizmeisterschaften erzielen.

Doch wie tickt der professionelle Quizspieler eigentlich privat? Wie alt ist er? Und wie begann seine Karriere? Wir haben Klaus-Otto Nagorsnik genauer unter die Lupe genommen. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu ihm.

Klaus Otto Nagorsnik im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu dem Quizspieler im Überblick:

Name: Klaus Otto Nagorsnik

Klaus Otto Nagorsnik Beruf: Quizspieler, ehemaliger Bibliothekar

Quizspieler, ehemaliger Bibliothekar Geburtstag: 29.07.1955

29.07.1955 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Billerbeck (NRW)

Billerbeck (NRW) Wohnort: Münster

Klaus Otto Nagorsnik ist Jäger bei „Gefragt – Gejagt“

Klaus Otto Nagorsnik gehört bereits seit 2014 fest zu den Jägern der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“. Dort ist er nicht nur als ältester im Team bekannt, auch das Auftreten in Anzug und Fliege gehört zu seinen Markenzeichen. Entsprechend seines früheren Berufs tritt er unter dem Titel „Der Bibliothekar“ an und muss sich regelmäßig gegen vier Kandidaten durchsetzen.

In der Schnellrate-Runde 1 erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in den nächsten Runden im 1:1-Duell gegen den Jäger verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen. Der Weg dorthin ist jedoch lang: In Runde 2 ist beispielsweise unter anderem kluges Zocken gefragt. Hier spielt jeder Kandidat noch auf eigene Rechnung.

Im Finale treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Die Kandidaten müssen zwei Minuten lang möglichst viele Fragen beantworten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Anschließend versucht der Jäger ebenfalls in zwei Minuten Schnellfragen zu beantworten, um die vom Team erreichte Punktzahl einzuholen. Wer am Ende schließlich mehr Punkte hat, erhält die Gewinnsumme.

Klaus Otto Nagorsnik privat

nicht viel bekannt. Man weiß, dass er in einer Großfamilie aufgewachsen ist: Klaus Otto Nagorsnik wurde als ältestes von sechs Kindern geboren. Sein liebstes Hobby ist das Lesen von Büchern. Zudem ist er Über das Privatleben von Klaus Otto Nagorsnik ist. Man weiß, dass er in eineraufgewachsen ist: Klaus Otto Nagorsnik wurde als ältestes von sechs Kindern geboren. Sein liebstes Hobby ist das Lesen von Büchern. Zudem ist er laut eigenen Aussagen Fans von Borussia Dortmund.

Die Karriere von Klaus Otto Nagorsnik

Klaus Otto Nagorsnik stammt aus einer Arbeiterfamilie. Sein Abitur machte er in Coesfeld. Anschließend studierte Nagorsnik in Berlin acht Semester lang Geschichte und Ethnologie. Es folgte eine Ausbildung zum Buchhändler bei Coppenrath und Boeser. 1983 begann schließlich seine Tätigkeit in der Stadtbücherei Münster. Dort arbeitete er über 37 Jahre als Bibliothekar. Heute genießt Nagorsnik seinen Ruhestand.

Daneben nimmt Klaus Otto Nagorsnik bereits seit Jahren erfolgreich an nationalen und internationalen Quizwettbewerben teil. Bereits mehrfach gewann er den Deutschland-Cup des Deutschen Quizvereins, wodurch das Fernsehen auf ihn aufmerksam wurde. Er gehört nach wie vor zur Quiz-Elite Deutschlands. Außerdem veranstaltet er in seiner Freizeit gelegentlich eigene Quizze.

Das Buch von Klaus Otto Nagorsnik

Klaus Otto Nagorsnik hat ein Buch veröffentlicht. Dabei handelt es sich – natürlich – um ein Quizbuch! In „Rätselvolles Münster“ erfährt man allerhand interessante Fakten über seine Heimatstadt. In der Beschreibung steht: „Ein Quizbuch will und kann kein Reiseführer sein. Aber es kann ein Reise-Verführer sein.“

Hat Klaus Otto Nagorsnik einen Instagram-Account?

Mittlerweile kann man so gut wie alle TV-Persönlichkeiten auf Instagram finden – nicht so Klaus Otto Nagorsnik. Dieser hat keinen Account auf der Plattform. Zudem besitzt er seit 1989 keinen Fernseher mehr.

Wie hoch ist das Vermögen von Klaus Otto Nagorsnik?

Viele Menschen fragen sich, wie viel die Jäger von „Gefragt – Gejagt“ verdienen. Dazu ist allerdings nichts bekannt. Auch über das Vermögen von Klaus Otto Nagorsnik gibt es keine offiziellen Angaben.