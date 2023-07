„Die Bachelorette“ auf RTL: Am Mittwoch, 26.07.2023, drehte sich das Dating-Karussell für Folge 3 munter weiter. Während die einen ihre Chance nutzten und bei der Single-Lady punkten konnten, überzeugten andere eher weniger. Dabei kam es zu Situationen, die allein beim Zuschauen schon sehr weh taten. Hätten wir das Woche drei beiauf RTL: Am Mittwoch, 26.07.2023, drehte sich das Dating-Karussell für Jennifer Saro und ihre Kandidaten inmunter weiter. Während die einen ihre Chance nutzten und bei der Single-Lady punkten konnten, überzeugten andere eher weniger. Dabei kam es zu Situationen, die allein beim Zuschauen schon sehr weh taten. Hätten wir das Trinkspiel aus der Vorwoche fortgeführt, wären wieder einige Flaschen geleert worden, so viel sei schon mal verraten...

kurze Zusammenfassung der Datingwoche: Jesaia, Yannick, Jesper, David, Baro, André und Fynn dürfen zum Actionfilm-Dreh mit Jennifer. Dabei taucht mit Schauspieler Bevor wir ins Detail gehen, hier eineder Datingwoche: Jesaia, Yannick, Jesper, David, Baro, André und Fynn dürfen zum Actionfilm-Dreh mit Jennifer. Dabei taucht mit Schauspieler Markus ein neuer Kandidat auf. Jesaia bekommt den ersten (Film-)Kuss. Trotzdem ist es Fynn, der im Anschluss noch den Abend mit Jennifer ausklingen lassen darf. Am nächsten Tag steht ein Einzeldate mit Pedro an, zu dem später allerdings noch Alex, Kaan, Markus, Oliver, Oguzhan, Gianluca, Kinan und Adrian dazustoßen. Jennifer kann die Woche nicht ganz so genießen wie erhofft, da sie ihren Sohn stark vermisst – und vielleicht auch aus folgenden Gründen...

Wie falsch kann man ein Date einschätzen? Pedro: JA!

Jennifers Blick, irgendwo zwischen Irritation und Mitleid, spricht Bände. Aus ihrem Mund kommt aber nur ein knappes „Ehrlichkeit.“ Und es wird nicht besser. „Es war alles nicht so ganz flüssig“, resümiert Jennifer später. „Das Gespräch war mir ein bisschen zu anstrengend.“ Der obligatorische Helikopterflug darf natürlich auch in Staffel 10 nicht fehlen. Pedro ist der Auserwählte. Danach geht es für die beiden noch an den Strand. Während sie sich beim Rundflug ständig unterhalten haben, scheint jetzt die Luft raus zu sein. Pedro versucht eine Frage zu stellen, was eher so semi-gut klappt. „Wie kommt’s, dass du… Oder, was bedeutet dir… ähm… die Beziehung, so Ehrlichkeit. Was bedeutet dir, ähm… Was ist das Wichtigste für dich in einer Beziehung?“Aus ihrem Mund kommt aber nur ein knappes „Ehrlichkeit.“ Und es wird nicht besser. „Es war alles nicht so ganz flüssig“, resümiert Jennifer später.

Beim Helikopterflug war noch alles gut. Danach ging der Gesprächsfluss zwischen Pedro und Jennifer ziemlich in den Sturzflug.

Auf die Frage, auf welchen Typ Frau er normalerweise stehe, folgt eine Antwort, die wir aus Platzgründen nicht vollständig wiedergeben können. Aber in etwa so: Selbstbewusstsein ist wichtig, aufs Aussehen schaut er nicht so, aber eine „gewisse optische Schönheit“ sollte eine Frau dann doch haben. „Man sollte das Ganze schon auf eine gewisse Weise zusammenpacken, nicht so viel von dem, nicht so viel von dem…“ Als er die Gegenfrage stellt, gibt Jennifer offen zu: „Ich habe gerade überhaupt nicht verstanden, was du gerade gesagt hast.“ Danke, wir auch nicht.

Jennifer sieht ganz klar ein Kommunikationsproblem. Pedro nicht: „Ich genieße das mit dir. Die Gespräche sind sehr gut.“ Wie falsch kann man etwas einschätzen? Pedro: JA! Jennifer gebe ihm auch ein Gefühl von Sicherheit. „Irgendwie habe ich das ein bisschen anders aufgenommen als er“, gibt sie später im Interview zu. Das Highlight auf der Cringe-Skala ist dann noch der Moment, als Pedro ihr Haare zur Seite streichen will und sie knallhart ihr Gesicht verzieht. Unangenehmer wird’s heute auch nicht mehr.

Kaan war noch nie verliebt, aber...

Ich war noch nie verliebt.“ Auf die Frage, warum er denke, dass es mit ihr funktioniere, antwortet er: „Das mit dem Kind hat mich echt gecrasht. Wenn ich mit dir in einer Beziehung bin, habe ich auch eine Verantwortung für mich, weil ich zwei Menschen in meinem Leben habe, das bist du und Keksi.“ Die Erwähnung ihres Sohnes bringt Jennifer zwar zum Lächeln, trotzdem bleibt sie skeptisch: „Und du denkst, deshalb könntest du dich in mich verlieben?“ Kaan bejaht und erklärt, er könne das bei ihr sehen. Wer sich jetzt fragt, wie er das sehen kann, wenn er doch noch nie verliebt war, ist nicht allein: „Kaan kennt mich ja noch gar nicht so gut. Woher kann er jetzt schon wissen, dass er sich in mich verlieben würde, obwohl er sein ganzes Leben lang nie verliebt war?“, zweifelt auch die „Bachelorette“... Kaan nutzt einen Moment beim Gruppendate am Strand, um allein mit Jennifer zu reden. Kaum sind sie ein paar Meter von den anderen weg, poltert es aus ihm heraus: „Ich will dich kennenlernen!“ Ob er das jetzt schon wisse, fragt Jennifer und Kaan betont: „Das weiß ich jetzt schon. Ich will mich verlieben.“ Auf die Frage, warum er denke, dass es mit ihr funktioniere, antwortet er: „Das mit dem Kind hat mich echt gecrasht. Wenn ich mit dir in einer Beziehung bin, habe ich auch eine Verantwortung für mich, weil ich zwei Menschen in meinem Leben habe, das bist du und Keksi.“ Die Erwähnung ihres Sohnes bringt Jennifer zwar zum Lächeln, trotzdem bleibt sie skeptisch: „Und du denkst, deshalb könntest du dich in mich verlieben?“ Kaan bejaht und erklärt, er könne das bei ihr sehen. Wer sich jetzt fragt, wie er das sehen kann, wenn er doch noch nie verliebt war, ist nicht allein:, zweifelt auch die „Bachelorette“...

Kaan war noch nie verliebt, ist sich aber sicher, dass er sich in Jennifer verlieben könnte.

Baro: „Ich habe mit einem sehr langweiligen Date gerechnet“

Rap-Song. Warum? Gute Frage. Im Wechselschnitt erzählt er im Interview, dass Jennifer „nicht die richtige Frau für mich ist“, was er ihr in der Nacht der Rosen so sagen möchte. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Gute Frage. Bei Baro weiß man nicht so recht, wo man anfangen soll. Da kann man gar nicht von DEM einen unangenehmen Moment sprechen. Das fängt schon zu Beginn der Folge an: Der gebürtige Georgier schreibt einen. Warum? Gute Frage. Im Wechselschnitt erzählt er im Interview, dass Jennifer, was er ihr in der Nacht der Rosen so sagen möchte. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Gute Frage.

Beim Gruppendate freut sich der 25-Jährige wie ein kleines Kind über die Action-Szenen. Dass es bei dem Date trotz allem eigentlich um Jennifer geht, scheint er völlig zu vergessen. Ebenso wie seine Manieren. Als sie ihn auf sein Dauergrinsen anspricht, antwortet er mit dem Charme eines Steines im Schuh: „Ich habe wirklich mit einem sehr langweiligen Date gerechnet“ und betont dann, um auch wirklich sicherzugehen, dass es unangenehm wird: „sehr, sehr langweilig“. Dann fügt er hinzu: „Aber das hier übertrifft gerade alles.“ Wie man eine Frau erobert? So definitiv nicht. Jennifers Blick stimmt uns zu.

Eigentlich wollte Baro die Show freiwillig verlassen, doch dann hat er es sich noch einmal anders überlegt.

In der Nacht der Rosen bittet er sie dann zum Gespräch. Alle ahnen, was kommt, zumal er es in der Villa schon „hundertprozentig“ angekündigt hatte. „Ich bin aktuell in einem Zwiespalt. Ich kann dich schwer einschätzen, wie du bist, wie du tickst. Deswegen…“, setzt Baro an. Die Spannung steigt. Jetzt kommt’s, jetzt geht er! „Ich bin zum Entschluss gekommen, dich gerne nochmal kennenlernen zu dürfen. Mir nochmal ein besseres Bild machen zu können, bevor ich voreilig irgendwelche Entscheidungen treffe.“ Bitte was?! Kaan fasst es passend zusammen: „Er ist ein richtiger Bluffer. So richtig unnötige Sachen.“