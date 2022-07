Am 24. Juli 2022 endete das Parookaville Festival in Weeze. Mit insgesamt 225.000 Besucherinnen und Besuchern an drei Tagen, hatten die Veranstalter einiges zu tun. Doch auch jetzt, nach dem Festival, geht es für die Macher des Parookavilles direkt weiter mit der Organisation des nächsten Events auf dem Veranstaltungsgelände des Flughafens in: Das. Anders als beim Parookaville soll der Fokus bei dieser eintägigen Veranstaltung vor allem auf Live-Musik liegen. In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen rund um das San Hejmo Festival 2022.