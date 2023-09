Am letzten Septemberwochenende 2022 findet das Lollapalooza in Berlin statt. Das populäre US-Festival wurde 1991 von Perry Farrell, Sänger der Band Jane's Addiction, ins Leben gerufen. 2015 wurde auf dem Tempelhofer Feld in Berlin Europa-Premiere gefeiert. Das Olympiagelände ist seit 2018 Ort für das Lollapalooza. Am 24. und 25. September machte das Lollapalooza zum 6. Mal in Berlin Station. Doch wie geht es weiter?

Termin und Datum : Wann findet das Lollapalooza 2023 in Berlin statt?

: Wann findet das Lollapalooza 2023 in Berlin statt? Tickets : Gibt es schon Karten für das Lollapalooza 2023 in Berlin?

: Gibt es schon Karten für das Lollapalooza 2023 in Berlin? Programm und Line-up: Ist bekannt, wer 2023 auf dem Lollapalooza in Berlin spielt?

Hier gibt es alle Infos:

Termin und Datum: Wann findet das Lollapalooza 2023 in Berlin statt?

Es ist klar, dass es auch im Jahr 2023 ein Lollapalooza-Festival in Berlin geben wird. Neben dem Originalschauplatz des Festivals in Chicago haben sich Ableger unter anderem auch in Paris und Stockholm etabliert. Seit 2015 gibt es das Lollapalooza auch in Berlin. Mit Ausnahme einer zweijährigen Coronapause findet es seit dem immer im September in der deutschen Hauptstadt statt. So auch im kommenden Jahr: Das Lollapalooza 2023 findet am 9. und 10. September statt.

Tickets: Gibt es schon Karten für das Lollapalooza 2023 in Berlin?

Die Tickets für das Lollapalooza 2023 in Berlin werden aktuell auf der Website des Festivals verkauft.

Preis: Wie viel kosten die Tickets für das Lollapalooza 2023 in Berlin?

Derzeit ist der Ticketverkauf für das Lollapalooza Festival 2023 in Berlin in der „Regular-Ticket II“-Phase. Das heißt, die Karten waren zum VVK-Start am günstigsten und wurden teurer, je näher der Zeitpunkt des Festivals rückt. Das sind die verschiedenen Tickets mit aktuellen Preisen im Überblick:

2-Tages-Ticket :199 Euro

VIP-Ticket: 349 Euro

VIP-Upgrade: 190 Euro

Teen-Ticket: 129 Euro

Kids-Ticket: 0 Euro

Baby-Ticket: 0 Euro

Programm und Line-Up: Wer spielt 2023 auf dem Lollapalooza in Berlin?

Das Line-Up für das Lollapalooza 2023 wurde bekanntgegeben. Diese Künstlerinnen und Künstler spielen im September auf dem Festival in Berlin:

Imagine Dragons

Mumford & Sons

David Guetta

Macklemore

Jason Derulo

Ava Max

The Blaze

Lil Yachty

Sam Fender

SDP

Alligatoah

Zara Larsson

Chase Atlantic

Aurora

Lost Frequencies

W&W

Alexander Marcus

Rina Sawayama

Bilderbuch

Ayliva

Kshmr

Vini Vici

Meute

Mother Mother

AJR

Mimi Webb

Lauren Spencer Smith

Danny Avila

Only the Poets

Weird Crimes Live

Lovejoy

Öwnboss

Cobra Man

Lilly Palmer

Yendry

Moonchild Sanelly

Ski Aggu

Lina

High Vis

Talk

Moncrieff

Lune

Pretty Pink

Domiziana

Luvre 47

Eee Gee

Bellah

Graf Fidi

Baby B3ns

Denise Chaila

Meet me @ the altar

Liz

Anaïs

Jesse Jo Stark

Rua

Josi

Wa22ermann

Alina Pash

Pantha

Futurebabe

Teven

Marie Bothmer

Julie Pavon

Maryam.Fyi

Festivals 2023: Rock im Park, Hurricane, Southside

Wer sich direkt ein Festivalticket für das Jahr 2023 sichern will, findet hier für einen Überblick mit allen Infos rund um Datum, Karten, Line-up und Co.