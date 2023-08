Horoskop für den Mittwoch, 23. August 2023? Das jeweils aktuelle Tageshoroskop in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft gibt es auf unserer Auch heute schauen Millionen Menschen in Deutschland, was die Sterne so für ihr Leben bereithalten. Was sagte das? Das jeweils aktuelle Tageshoroskop in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft gibt es auf unserer Horoskop-Themenseite

Das Horoskop für Mittwoch, 23.8.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: In Sachen Liebe denkt jemand, du seiest von gestern. Zeige, dass du nichts verlernt hast und weißt, was gerade angesagt ist.

Freundschaft: Heute könntest du einen neuen Freund finden. Sei offen für neue Bekanntschaften und lass dich überraschen.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders kreativ sein. Finde innovative Lösungen für anstehende Probleme und zeige deine künstlerische Seite.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In Sachen Liebe hast du große Ankündigungen gemacht. Jetzt musst du den lauten Worten aber auch Taten folgen lassen.

Freundschaft: Ein Freund hat heute ein offenes Ohr für dich. Nutze die Gelegenheit, um über deine Sorgen und Ängste zu sprechen.

Beruf: Beruflich solltest du heute besonders kreativ sein. Finde innovative Lösungen für anstehende Probleme und zeige deine künstlerische Seite.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz einen romantischen Abend zu erleben. Wie wäre es, wenn dieser bei einem Kerzenlicht-Essen in einem Restaurant beginnt?

Freundschaft: Ein Freund könnte heute für neuen Schwung in deinem Leben sorgen. Lass dich von seiner Energie anstecken und probiere etwas Neues aus.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders fokussiert sein. Setze klare Ziele und arbeite konzentriert, um deine Aufgaben erfolgreich zu erledigen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Deine (neue) Beziehung gefällt nicht jedem in deinem Umfeld. Solange du damit glücklich bist, sollte dir das Gerede der anderen egal sein.

Freundschaft: Heute könntest du einen neuen Freund finden. Sei offen für neue Bekanntschaften und lass dich überraschen.

Beruf: Im Beruf solltest du heute besonders diplomatisch sein. Finde Kompromisse und bringe verschiedene Standpunkte zusammen, um eine harmonische Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Der Stress der vergangenen Tage färbt auch auf die Partnerschaft ab. Diese sollte aber eine Quelle für neue Kraft sein.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute gute Ratschläge für dich haben. Höre aufmerksam zu und lass dich von seinen Erfahrungen inspirieren.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders organisiert sein. Strukturiere deine Arbeit und plane deine Aufgaben sorgfältig, um produktiver zu sein.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: In der Beziehung gibt es Streit über das Thema Hausarbeit. Macht jemand mehr als der andere? Ein Haushaltsplan kann diese Frage beantworten.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung brauchen. Sei für ihn da und zeige ihm, dass er auf dich zählen kann.

Beruf: Auf Arbeit solltest du heute besonders selbstbewusst auftreten. Zeige deine Stärken und überzeuge andere von deinen Ideen und Fähigkeiten.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du findest, dass dein Partner aktuell besonders gut aussieht? Dann sag das doch mal laut. Denn: Wer hört das nicht gern?

Freundschaft: Ein Freund könnte heute für neuen Schwung in deinem Leben sorgen. Lass dich von seiner Energie anstecken und probiere etwas Neues aus.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders strukturiert arbeiten. Plane deine Aufgaben sorgfältig und behalte den Überblick, um effizient zu sein.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Wichtige Termine stehen in Liebesdingen an. Bist du auch wirklich gut darauf vorbereitet?

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung gebrauchen. Sei für ihn da und biete deine Hilfe an.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders flexibel sein. Sei offen für Veränderungen und passe dich den neuen Gegebenheiten an, um erfolgreich zu sein.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Du hast jemanden Aufregendes kennengelernt und Angst vor dem nächsten Schritt. Lass dir Zeit. Wenn daraus etwas werden soll, ist keine Eile nötig.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich heute zu einer neuen Aktivität inspirieren. Sei offen für neue Erfahrungen und lass dich überraschen.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders auf deine Kommunikation achten. Kläre Missverständnisse und sei klar in deinen Aussagen, um Konflikte zu vermeiden.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Etwas rätselhaft geht es bei dir aktuell in Liebesdingen zu. Du kannst gewissen Zeichen nicht deuten. Frag doch einfach direkt nach.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich heute mit einer kleinen Überraschung erfreuen. Sei dankbar und zeige deine Wertschätzung.

Beruf: Im Job ist heute Teamarbeit gefragt. Arbeite eng mit deinen Kollegen zusammen und tauscht euch aus, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um deinen Schatz mit einer kleinen Überraschung zu erfreuen. Es muss auch nichts Teures sein.

Freundschaft: Heute könntest du einen Freund mit deinem Wissen beeindrucken. Teile deine Erfahrungen und stelle dich als Experte zur Verfügung.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders kreativ sein. Finde innovative Lösungen für anstehende Probleme und zeige deine künstlerische Seite.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Love is in the Air... Genieße die schönen Gefühle und sauge die positive Energie mit jeder Zelle deines Körpers auf.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute gute Ratschläge für dich haben. Höre aufmerksam zu und lass dich inspirieren.

Beruf: Auf Arbeit solltest du heute besonders flexibel sein. Sei offen für Veränderungen und passe dich den neuen Gegebenheiten an, um erfolgreich zu sein.

