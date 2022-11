Sternzeichen. Allerdings kann es nie schaden, etwas Hintergrundwissen zu den einzelnen Tierkreiszeichen zu haben, egal, ob man Steinbock vor und beantworten alle Fragen rund um das Tierkreiszeichen. Nicht alle Menschen glauben an. Allerdings kann es nie schaden, etwas Hintergrundwissen zu den einzelnenzu haben, egal, ob man Horoskope nur aus Unterhaltungsgründen liest oder ob man daraus einen Mehrwert für das eigene Leben ziehen möchte. In diesem Artikel stellen wir das Sternzeichenvor und beantworten alle Fragen rund um das Tierkreiszeichen.

Datum: Von wann bis wann ist man Sternzeichen Steinbock?

22. Dezember und 20. Januar geboren. Wer vor dem 22. Dezember geboren ist, hat das Sternzeichen Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock sind in dem Zeitraum zwischen demundgeboren. Wer vor dem 22. Dezember geboren ist, hat das Sternzeichen Schütze . Menschen, die nach dem 20. Januar geboren sind, haben das Sternzeichen Wassermann.

Typische Eigenschaften: So ticken Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock

Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock werden als nachdenklich, kontrolliert und bodenständig beschrieben. Außerdem sind Steinböcke ehrgeizig und zielstrebig. Aufgrund ihres großen Durchhaltevermögens übernehmen sie viel Verantwortung und sind oft beruflich erfolgreich.

Stärken des Sternzeichens Steinbock

Diese positiven Eigenschaften zeichnen Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock aus:

hartnäckig

geduldig

realistisch

kreativ

treu

pflichtbewusst

gute Führungspersönlichkeit

Schwächen und Herausforderungen des Sternzeichens Steinbock

Mit diesen Eigenschaften stehen sich Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock manchmal selbst im Weg:

hohe Ansprüche an die eigenen Leistungen und Ziele

kontrollierend

engstirnig

starrköpfig

suchen nicht nach Hilfe, wenn sie welche brauchen

Sternzeichen Steinbock Männer: Diese Eigenschaften hat der Steinbock-Mann

Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock vertrauen am meisten auf sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten. Deshalb arbeiten sie lieber alleine als im Team. Das persönliche Werteempfinden sieht der Steinbock-Mann als Richtlinie für seine Mitmenschen und weißt diese auch auf ihr „falsches“ Verhalten hin, wenn dieses von seinen Vorstellungen abweicht. Der Steinbock-Mann sieht sich als Hüter von Recht und Ordnung.

Sternzeichen Steinbock Frauen: Diese Eigenschaften hat die Steinbock-Frau

Frauen mit dem Sternzeichen Steinbock gelten als kalt und unnahbar. Einerseits machen Astrologinnen und Astrologen die Tatsache dafür verantwortlich, dass Steinbock-Frauen gerne unabhängig sind und auf eigenen Füßen stehen. Gleichzeitig wird den Steinbock-Frauen auch ein Schutzmechanismus attestiert, mit dem sie sich vor Enttäuschungen und Verletzung schützen.

Sternzeichen Steinbock Beziehungen: Wie ticken Steinböcke in der Liebe?

Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock gelten zwar als distanziert und unabhängig, wenn sie sich jedoch auf eine Beziehung einlassen, können sie eine große Leidenschaft entwickeln. Bevor sie sich mit ihren Emotionen fallen lassen können, ist es allerdings unbedingt erforderlich, dass sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen und sich öffnen können.

Welche Sternzeichen passen zum Steinbock?

Aufgrund ihrer Unabhängigkeit und ihren hohen Ansprüchen an sich selbst ist die Frage, welche Sternzeichen zu Steinböcken passen besonders spannend. Menschen mit dem Sternzeichen Stier oder Jungfrau können eine gute Ergänzung zum zielstrebigen, durchdachten Steinbock bieten. Hier kann es allerdings auch schnell langweilig werden. Eine ganz besondere Beziehung, die viel Abwechslung verspricht, ist die Kombination Steinbock und Skorpion. Während das Horoskop den Steinbock vor allem als rational und praktisch veranlagt beschreibt, soll der Skorpion eher leidenschaftlich und gefühlsbetont sein. Dieser Widerspruch muss jedoch nicht zu Problemen führen. Erkennen die Partner ihre Unterschiede und begegnen sich mit Verständnis und Respekt stehen die Chancen für die große Liebe gut. Denn die Sternzeichen können gegenseitig voneinander lernen: Der Steinbock kann durch den Skorpion seine gefühlvolle Seite entdecken, während er den Skorpion dazu inspiriert, mehr auf den Kopf als auf den Bauch zu hören.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Steinbock?

Mit diesen Tierkreiszeichen passt ein Mensch mit dem Sternzeichen Steinbock eher weniger gut zusammen:

Löwe

Krebs

Widder

Sternzeichen Steinbock: Was ist der Aszendent?

Pauschal kann man nicht sagen, was der Aszendent zum Sternzeichen Steinbock ist. Das kommt auf den Zeitpunkt und den Ort der Geburt an. Der Aszendent ist das Tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt an östlichen Horizont aufgestiegen ist. Die Berechnung eures Aszendenten könnt ihr beispielsweise auf diesen Seiten durchführen:

Planet und Element des Sternzeichens Steinbock

Astrologinnen und Astrologen ordnen dem Sternzeichen Steinbock das Element Erde zu. Der Herrscherplanet ist der Saturn. Jeder der Sternzeichen-Planeten ist mit einer eigenen Bedeutung beziehungsweise Eigenschaft verknüpft. Der Saturn steht für Struktur und Ordnung.

Diese Promis haben das Sternzeichen Steinbock

Timothée Chalamet (27. Dezember 1995)

Justin Trudeau (25. Dezember 1971)

Jared Leto (26. Dezember 1995)

Elivs Presley (08. Januar 1935)

David Bowie (08. Januar 1947)

Jeff Bezos (12. Januar 1964)

