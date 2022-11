Ob man nun an Sternzeichen glaubt oder nicht – Ein wenig Hintergrundwissen zu den einzelnen Tierkreiszeichen zu haben, kann nie schaden. In diesem Artikel stellen wir das Sternzeichen Wassermann vor und beantworten alle wichtigen Fragen.

Von wann bis wann ist man Sternzeichen Wassermann?

bis wann ist man Sternzeichen Wassermann? Welche typischen Eigenschaften haben Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann?

haben Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann? Wie ticken Wassermann-Mann und Wassermann-Frau?

Wassermänner und die Liebe: Wie sind Wassermänner als Partner in Beziehungen?

Datum: Von wann bis wann ist man Sternzeichen Wassermann?

Wer zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar Geburtstag hat, hat das Sternzeichen Wassermann. Menschen, die vor dem 21. Januar geboren sind, haben das Sternzeichen Steinbock. Wer nach dem 19. Februar Geburtstag hat, hat das Sternzeichen Fische.

Typische Eigenschaften: So ticken Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann

Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann haben das starke Bedürfnis, unabhängig zu sein. Das spiegelt sich sowohl in ihren sozialen Beziehungen als auch in ihrem Charakter wider. So sind Wassermänner häufig exzentrisch und eigensinnig und überzeugen mit Einfallsreichtum und Fortschrittlichkeit. Bei der Berufswahl entscheiden sich Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann häufig für Jobs, die Flexibilität erfordern. Flache Hierarchien werden von Wassermännern bevorzugt, genauso wie die Möglichkeit, sich ausprobieren zu können und Neues zu wagen.

Stärken des Sternzeichens Wassermann

Diese Eigenschaften kennzeichnen Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann:

Kreativität

Vielseitigkeit

Offenheit

Freundlichkeit

Hilfsbereitschaft

Geselligkeit

Schwächen und Herausforderungen des Sternzeichens Wassermann

Mit diesen Eigenschaften stehen sich Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann manchmal selbst im Weg:

Unverbindlichkeit

Unnahbarkeit

Wechselhaftigkeit

Utopische Vorstellungen

Sturheit

Sternzeichen Wassermann Männer: Diese Eigenschaften hat der Wassermann-Mann

Wassermann-Männer gelten als spontan und unverbindlich. Nicht selten passiert es, dass ein Wassermann-Mann eine lang geplante Verabredung kurzfristig absagt. Was die einen als unzuverlässig interpretieren, bedeutet für den Wassermann-Mann lediglich, dass er sich von einer Erfahrung zur nächsten leiten lässt und sich daher ungern festlegt.

Sternzeichen Wassermann Frauen: Die Charakterzüge der Wassermann-Frau

Die Wassermann-Frau ist ebenso wie der Wassermann-Mann unabhängig und freiheitsliebend. Fühlt sie sich eingeengt, zieht sie sich schnell zurück. Wassermann-Frauen gelten als selbstbewusst, voller Tatendrang und sind häufig beruflich erfolgreich.

Sternzeichen Wassermann Liebe: So sind Wassermänner in Beziehungen

Wassermänner lieben es, sich von einem Abenteuer in das nächste zu stürzen. Wer also auf der Suche nach einem unverbindlichen Flirt ist, ist bei einem Wassermann genau richtig. Wer jedoch von Hochzeit, Kindern und dem eigenen Haus träumt, sollte einen großen Bogen um Wassermänner machen. Denn sowohl der Wassermann-Mann als auch die Wassermann-Frau sind zu freiheitsliebend und bindungsscheu für diese Art von Lebensplanung.

Welche Sternzeichen passen zum Wassermann?

Da Menschen mit dem Sternzeichen Schütze ebenfalls als freiheitsliebend und kreativ gelten, passen sie besonders gut zu Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann. Auch Waagen und Zwillinge haben das Potenzial, gute Impulse zu geben und können geeignete Partnerinnen und Partner für Wassermänner sein.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Wassermann?

Mit diesen Sternzeichen passen Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann eher weniger zusammen:

Skorpion

Widder

Jungfrau

Sternzeichen Wassermann: Was ist der Aszendent?

Pauschal kann man nicht sagen, was der Aszendent zum Sternzeichen Wassermann ist. Das kommt auf den Zeitpunkt und den Ort der Geburt an. Der Aszendent ist das Tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt an östlichen Horizont aufgestiegen ist. Die Berechnung eures Aszendenten könnt ihr beispielsweise auf diesen Seiten durchführen:

Planet und Element des Sternzeichens Wassermann

Astrologinnen und Astrologen ordnen dem Sternzeichen Wassermann das Element Luft zu. Der dem Wassermann zugeordnete Planet ist der Uranus. Jeder der Sternzeichen-Planeten ist mit einer gewissen Eigenschaft verknüpft. Der Uranus gilt als rebellischer Planet.

Diese Promis haben das Sternzeichen Wassermann

Christian Bale (30. Januar 1974)

Justin Timberlake (31. Januar 1981)

Shakira (02. Februar 1977)

Joachim Löw (03. Februar 1960)

Paris Hilton (17. Februar 1981)

