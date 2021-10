Jedem der 12 Sternzeichen werden bestimmte Charaktereigenschaften zugeschrieben. Etwa, wie man sich in der Liebe und in Beziehungen verhält, welche Werte man hat, welches die besten Charaktereingenschaften sind oder worin man wiederum nicht so gut ist. Menschen, die das Sternzeichen Löwe haben, gelten beispielsweise als sehr extrovertiert. Aber wie ticken Löwen noch?

Welche typischen Eigenschaften haben Menschen, die das Sternzeichen Löwe haben?

haben Menschen, die das Sternzeichen Löwe haben? Von wann bis wann ist man Löwe?

ist man Löwe? Wie sind die Charakterzüge von Männer und Frauen, die Löwe sind?

Alle Fragen rund um das Sternzeichen Löwe beantworten wir in diesem Artikel.

Datum: Von wann bis wann ist man Sternzeichen Löwe?

Sternzeichen Löwe sind jene Menschen, die zwischen dem 24. Juli und dem 23. August geboren sind. Wer vor dem 24. Juli geboren wurde, ist noch Sternzeichen Krebs. Alle Menschen, die nach dem 23. August Geburtstag haben, sind dann schon Jungfrau.

Typische Charaktereigenschaften: So ticken Menschen mit Sternzeichen Löwe

Menschen, die das Sternzeichen Löwe haben, gelten als extrovertiert. Sie sind stark und selbstbewusst und haben auch keine Scheu, sich so zu präsentieren. Löwen sind wahre Kämpfernaturen. Sie haben große Ziele, sind erfolgsorientiert und arbeiten mit viel Eifer daran, ihre Ziele zu erreichen. Löwen-Geborene passen sehr gut zu dem Löwen als Tier – dieser gilt ja als König der Tiere. Auch Menschen mit dem Sternzeichen Löwe haben eine natürliche Autorität, welcher sie sich auch durchaus bewusst sind.

Stärken des Sternzeichens Löwe:

Kraftvoll

Willensstark

Tatkräftig

Leidenschaftlich

Herzlich

Offen

Macken des Sternzeichens Löwe:

Stur

Schwierigkeiten, sich Schwächen einzugestehen

Kritikunfähig

Eigenwillig

Sternzeichen Löwe Männer und Frauen: Die Eigenschaften der beiden Geschlechter

Männer, die im Sternzeichen Löwe geboren sind, haben meist die typischen Löwen-Eingenschaften. Sie sind selbstbewusst, zielstrebig und sehr selbstsicher. Durch ihr Selbstbewusstsein ist Löwen-Männer auch ihr Äußeres sehr wichtig, sie haben ein gutes Gespür für Mode und gehen gerne mit den Trends.

Frauen, die das Sternzeichen Löwe haben, sind den Löwen-Männern sehr ähnlich. Sie gelten als klug und offen, in Bezug auf ihre Familie und ihre Liebsten sind sie sehr loyal. In ihrem Leben ist Löwen-Frauen Komfort und Luxus wichtig, ebenso wie in der Gesellschaft ein gutes Ansehen zu haben.

Sternzeichen Löwe Liebe: Wie sind sie in Beziehungen, welches Sternzeichen passt zu ihnen?

Löwen-Geborene haben eine starke Persönlichkeit. Dementsprechend brauchen sie auch einen starken Partner an ihrer Seite. Zwar wirken sie oft arrogant, in Beziehungen können Löwen aber sehr warmherzig und treu sein. Sie sind dominant, leidenschaftlich und romantisch. Romantische Gesten fallen, wie Löwen eben so sind, pompös und groß aus. Für ihre Partner oder Partnerinnen legen sie sich richtig ins Zeug. Dadurch fühlen sich ihre Liebsten auch immer wertgeschätzt und geborgen.

Aber welche Sternzeichen passen zu Menschen, die Löwe sind? Zu Löwen passen gut folgende Sternzeichen:

Zwilling

Waage

Schütze

Wassermann

Löwe

Und welche Sternzeichen passen nicht gut zu Löwen?

Jungfrau – zu kritisch

Stier – zu stur

Skorpion – zu besitzergreifend

Sternzeichen Löwe – was ist der Aszendent?

Pauschal kann man nicht sagen, was der Aszendent zum Sternzeichen Löwe ist. Das kommt auf den Zeitpunkt und den Ort der Geburt an. Der Aszendent ist das Tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt an östlichen Horizont aufgestiegen ist. Auf diesen Seiten beispielsweise könnt ihr euren Aszendenten berechnen:

Planet und Element des Sternzeichens Löwe

Löwen gehören dem Element Feuer an. Feuerzeichen gelten als mutig, impulsiv, in ihnen lodert wortwörtlich das Feuer. Menschen, die einem Feuerzeichen angehören, ist die persönliche Freiheit sehr wichtig. Der Geburtsplanet des Sternzeichens Löwe ist die Sonne. In der Astrologie sagt man, dass der Geburtsplanet das entsprechende Tierkreiszeichen beherrscht. Die Sonne, die den Löwen beherrscht, symbolisiert Lebensenergie und die Tatsache, dass Löwen oft der leuchtende Mittelpunkt in ihrem Umfeld sind.

Horoskope ergeben sich ebenfalls aus der Konstellation der Planeten und dem Blick auf die Sterne zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Diese Stars und Promis sind Sternzeichen Löwe