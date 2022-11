In der Natur gelten Fische als eher scheu. Ist das auch bei Menschen mit dem Sternzeichen Fische der Fall? In diesem Artikel klären wir alle Fragen rund um das Tierkreiszeichen Fische.

Von wann bis wann ist man Sternzeichen Fische?

bis wann ist man Sternzeichen Fische? Welche typischen Eigenschaften haben Männer und Frauen mit dem Sternzeichen Fische?

haben Männer und Frauen mit dem Sternzeichen Fische? Wie ticken Fische-Mann und Fische-Frau ?

und ? Fische und die Liebe: Wie sind Fische als Partner in Beziehungen?

Datum: Von wann bis wann ist man Sternzeichen Fische?

Menschen mit dem Sternzeichen Fische haben zwischen dem 20. Februar und dem 20. März Geburtstag. Wer vor dem 20. Februar Geburtstag hat, hat das Sternzeichen Wassermann. Menschen, die nach dem 20. März geboren sind, haben das Sternzeichen Widder.

Typische Eigenschaften: So ticken Menschen mit dem Sternzeichen Fische

Menschen mit dem Sternzeichen Fische gelten als feinfühlig und hilfsbereit. Fische gelten als eindeutige Gefühlswesen, sie entscheiden mit Herz und Bauchgefühl, anstatt lange rationale Abwägungen im Kopf zu treffen. Fische gelten darüber hinaus auch als besonders spirituell und romantisch.

Stärken des Sternzeichens Fische

Diese Eigenschaften kennzeichnen Menschen mit dem Sternzeichen Fische:

Einfühlungsvermögen

Romantik

Mut

Hilfsbereitschaft

Schwächen und Herausforderungen des Sternzeichens Fische

Mit diesen Eigenschaften stehen sich Menschen mit dem Sternzeichen Fische manchmal selbst im Weg:

Planlos

Chaotisch

Opportunistisch

Konfliktscheu

Fische Männer: Diese Eigenschaften hat der Fische-Mann

Männer mit dem Sternzeichen Fische gelten als echte Romantiker. Ein Fische-Mann hört gerne zu und hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen und Probleme seiner Mitmenschen. Schwierig wird es jedoch, wenn man mit einem Fische-Mann einen offenen Konflikt austragen will. Fische-Männer vermeiden Streit um jeden Preis und geben daher schnell nach, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt.

Sternzeichen Fische Frauen: Die Eigenschaften der Fische-Frau

Fische-Frauen gelten ebenfalls als besonders romantisch. Ihnen wird ein sanftes Gemüt zugeschrieben. Gerade Familie und Freunde werden von der Fische-Frau besonders umsorgt. Genau wie auch der Fische-Mann scheut die Fische-Frau Konflikte. Ihr wird nachgesagt sie sei nah am Wasser gebaut, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht weiß, was sie will. Eine Fische-Frau kann sich immer auf ihr Bauchgefühl verlassen.

Sternzeichen Fische Liebe: So sind Fische in Beziehungen

Astrologinnen und Astrologen zufolge sind Menschen mit dem Sternzeichen Fische in Beziehungen nicht unbedingt einfach. Häufig bleiben Fische Single, da sie sich so nicht mit den Herausforderungen einer Partnerschaft auseinandersetzen müssen. Menschen mit dem Sternzeichen Fische sind für ihre Mitmenschen oft schwierig zu lesen. In Beziehungen fällt es den Partnerinnen und Partnern von Fischen daher häufig schwer, die Gefühlswelt ihres Gegenüber zu entziffern.

Welche Sternzeichen passen zu Fischen?

Menschen mit dem Sternzeichen Fische passen gut zu Personen mit dem gleichen Sternzeichen. Auch zwischen Fischen und Skorpionen besteht eine besondere Anziehungskraft.

Welche Sternzeichen passen nicht zu Fischen?

Zu diesen Sternzeichen passen Menschen mit dem Tierkreiszeichen Fische eher weniger:

Widder

Löwe

Stier

Sternzeichen Fische: Was ist der Aszendent?

Pauschal kann man nicht sagen, was der Aszendent zum Sternzeichen Fische ist. Das kommt auf den Zeitpunkt und den Ort der Geburt an. Der Aszendent ist das Tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt an östlichen Horizont aufgestiegen ist. Die Berechnung eures Aszendenten könnt ihr beispielsweise auf diesen Seiten durchführen:

Planet und Element des Sternzeichens Fische

Astrologinnen und Astrologen ordnen dem Sternzeichen Fische das Element Wasser zu. Der dem Sternzeichen Fische zugeordnete Planet ist der Neptun. Jeder der Sternzeichen-Planeten ist mit einer gewissen Eigenschaft verknüpft. Der Neptun gilt als Planet der Menschlichkeit und des Vergebens.

Diese Promis haben das Sternzeichen Wassermann

Kurt Cobain (20. Februar 1960)

Jan Böhmernann (23. Februar 1981)

Jamal Musiala (26. Februar 2003)

Rosa Luxemburg (5. März 1871)

Albert Einstein (14. März 1879)

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

Hier gibt es Informationen über andere Sternzeichen und deren Eigenschaften: