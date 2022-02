Timothée Chalamet ist ein französisch-amerikanischer Schauspieler, der für Filme wie „Dune“ oder „Interstellar“ bekannt ist. Mit gerade einmal 23 Jahren war er der jüngste Oscar-Nominierte seit 1940. Er spielte schon in zahlreichen großen Filmen mit und hat sich zum echten Hollywood-Star etabliert.

Doch wer ist der Schauspieler ?

? Was ist privat über ihn bekannt?

über ihn bekannt? Hat er eine Freundin?

Alle Infos rund um Alter, Größe, Partnerin, Steckbrief und Co. findet ihr hier im Porträt.

Timothée Chalamet Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Timothée Chalamet auf einen Blick:

Name : Timothée Chalamet

: Timothée Chalamet Bürgerlicher Name : Thimothée Hal Chalamet

: Thimothée Hal Chalamet Beruf : Schauspieler

: Schauspieler Geburtstag : 27.12.1995

: 27.12.1995 Alter: 26

26 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Geburtsort : New York

: New York Staatsangehörigkeit : Vereinigte Staaten von Amerika/Frankreich

: Vereinigte Staaten von Amerika/Frankreich Größe : 178 cm

: 178 cm Haarfarbe : Braun

: Braun Augenfarbe : Grün

: Grün Instagram: tchalamet

Timothée Chalamet Biographie: Vom Fußballer-Traum zur Oscar-Nominierung

Timothée Chalamet wurde am 27. Dezember 1995 in New York geboren. Das Schauspieltalent besitzt aufgrund der französischen Staatsbürgerschaft seines Vaters und der amerikanischen seiner Mutter beide Staatsbürgerschaften. Sein Ursprünglicher Kindheits-Traum, Fußballer zu werden, wurde ab seinem 13. Lebensjahr durch die angestrebte Schauspiel-Karriere abgelöst.

Der Schauspieler spielte bereits in verschiedenen Fernsehserien wie beispielsweise „Royal Pains“, „Law & Order“, oder „Homeland“ mit. Seine erste große Kinorolle ergatterte Chalamet 2014 im Science-Fiction-Film „Interstellar“. Durch dessen internationalen Erfolg hatte er dann an der Seite vom prominenten US-Schauspieler Matthew McConaughey seinen ersten Durchbruch.

Die Jahre darauf spielte er jedoch immer wieder Rollen in eher unbekannten Filmen. 2017 ergatterte Chalamet dann wieder eine Hauptrolle in „Call me by your name“. Der Film handelt von dem Coming-out zwei junger Männer und deren intensiver Sommer-Affäre. Für diese Rolle wurde er sogar für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Timothée Chalamet war somit seit Mickey Rooney im Jahr 1940 die jüngste Oscar-nominierte Person als Hauptdarsteller.

Noch im selben Jahr seiner Oscar-Nominierung spielte Chalamet in der Komödie „Lady Bird“ mit, welche einen Golden Globe für die beste Filmkomödie erhielt. Zuletzt war Timothée Chalamet in bekannten Hollywood Filmen wie „Dune“ oder „Don’t look up“ zu sehen.

Timotheée Chalamet: Filme

Timothée Chalamet hat bereits zahlreiche Filme in seiner Vita stehen. Wir haben euch die wichtigsten und bekanntesten Produktionen aufgelistet:

„Don’t Look Up“ (2021)

„Dune“ (2021)

„The French Dispatch“ (2021)

„Little Women“ (2019)

„The King“ (2019)

„A Rainy Day in New York“ (2019)

„Beautyful Boy“ (2018)

„Lady Bird“ (2017)

„Call Me By Your Name“ (2017)

„Miss Stevens“ (2016)

„Interstellar“ (2014)

„Burning Blue“ (2013)

Youtube „Dune“ – Preview

Timothée Chalamet: Freundin

Über eine aktuelle Partnerin an Chalamets Seite ist nichts bekannt. Er machte die letzten Jahre Schlagzeilen, weil er mit Lily-Rose Depp, der Tochter von Johnny Depp zusammen war. Die Fans bedauerten die Trennung im April 2020 sehr.

Timothée Chalamet: Schwester Pauline

Timothée Chalamet hat eine ältere Schwester, die ebenfalls im Filmbusiness tätig ist. Die 30-jährige Pauline Chalamet ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Das Talent liegt somit zusagen in der Familie.

Timothée Chalamet: Instagram

Durch seine zahlreichen Hollywood-Filme hat der junge Schauspieler eine große Fanbase aufgebaut. Das zeigt sich auch auf Instagram: Seinem Account folgen mehr als 17 Millionen Fans (Stand Februar 2022). Auf seinem Profil teilt er Eindrücke seiner Arbeit und zeigt sich dabei oft humorvoll und wenig eitel.