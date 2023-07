Sternzeichen verraten einiges über die finanziellen Fähigkeiten eines Menschen. Die Geld-Horoskop“ vorgenommen. Hier ist das Ergebnis. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es übrigens auf Wer ist besonders sparsam? Wer wirft sein Geld mit beiden Händen raus? Wer hat ein gutes Auge für eine Geldanlage? Dieverraten einiges über die finanziellen Fähigkeiten eines Menschen. Die Steuer-App Taxfix wollte es genau wissen und hat sich mit der Astrologin Jessica Schuster das Thema „“ vorgenommen. Hier ist das Ergebnis. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es übrigens auf unserer Horoskop-Seite

Fische (19. Februar - 20. März):

2023 ist bestens dafür geeignet, einen Finanzpuffer zu schaffen, denn im März ist Saturn, der sogenannte „strenge Lehrer des Lebens“, in dein Zeichen gewandert. Er sorgt für eine Extraportion Disziplin, Verantwortung und vor allem Aktion. Saturn kann dir deshalb in diesem Jahr die nötige Unterstützung geben, dich auf deine Finanzen zu fokussieren. Hier könnten auch erste Investments getätigt werden.

Widder (21. März - 19. April):

Der Widder tendiert dazu, ungeduldig zu werden und förmlich „mit dem Kopf durch die Wand zu rennen“. Doch dieses Jahr eignet sich für dich besonders gut, einen Blick auf die wesentlichen Dinge wie deine eigenen Finanzen zu richten. Nimm dir dafür Zeit und überstürze nichts – STEP BY STEP.

Stier (20. April - 20. Mai):

Der Planet des Glücks ist seit Mai auf deiner Seite und schenkt dir den nötigen Mut, das zu machen, was außerhalb deiner Komfortzone ist, auch wenn der erste Schritt für den Stier der schwierigste ist. In eine Immobilie oder einen ETF investieren? Die Sterne stehen optimal, endlich das Investment zu tätigen, welches dir schon lange im Kopf herumschwirrt und dein finanzielles Polster stärken wird.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Du hast zwar einen guten Überblick über deine Finanzen, darfst aber noch mehr auf deine Ausgaben und vor allem Rücklagen achten. 2023 stehen die Sterne auf deiner Seite. Deshalb könnte es sich lohnen, über ein Investment nachzudenken und nachhaltige finanzielle Fundamente zum Beispiel in Form einer Eigentumswohnung zu schaffen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Nun könnte es Zeit sein, dein gespartes Geld anzulegen. Als Wasserzeichen investierst du am liebsten in Sammelstücke oder Antiquitäten, aber vielleicht wird es Zeit auch neue Bereiche zu entdecken und dein Geld in Aktien oder Fonds zu investieren.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Dein Businessplan gepaart mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein ganz nach Löwen-Manier machen dich zu einem erfolgreichen Unternehmer, der finanziell unabhängig sein kann. Am liebsten investiert das Sternzeichen Löwe in sich selbst, aber auch eine Unternehmensbeteiligung oder ETFs können interessant sein.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Für größere Investments eignen sich besonders die Monate August und September sowie November und Dezember. Die Planetenkonstellationen in diesen Monaten unterstützen dich als Erdzeichen bei all deinen Vorhaben.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Deine Sterne stehen in diesem Sommer für Veränderung und neue Möglichkeiten. In diesem Jahr darfst du dir vor allem Dinge gönnen, die dich beruflich voranbringen und für eine ausgewogene Work-Life-Balance sorgen. Stecke deine Finanzen nicht in Konsumgüter, die dir nur kurzfristig Glück bringen, sondern investiere nachhaltig in eine schöne Immobilie mit Wertsteigerungspotenzial oder eine zeitlose Designer-Handtasche.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Um vor allem in diesem Jahr und in Zukunft finanziell abgesichert zu sein, könnte es für dich sinnvoll sein, einen Teil deines Gehalts auf ein separates Konto einzuzahlen und dieses Geld in Aktien, ETFs oder Fonds zu investieren. Denn 2023 stehen deine Sterne auf Transformation und Veränderung. Vielleicht könnte diese Art des Investments der erste Versuch sein, dein Geld zu sparen und dich mehr mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Vor allem seit März sorgt Saturn für ein verstärktes Verantwortungsgefühl und das Bedürfnis nach mehr Struktur. Zwar kannst du dein Konto mit deinen vielen Talenten schnell wieder aufpolstern, aber dieses Jahr eignet sich besonders gut, etwas zu finden, das dir einen finanziellen Anker verschafft.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Achte auf täglichen Ausgleich! Besonders 2023 darfst du dich auf deinem finanziellen Fundament ausruhen und dich ein wenig mehr mit deinem seelischen Wohlbefinden befassen. Eine kleine Auszeit wie ein Retreat oder spirituelle Praktiken können sehr wertvoll sein, um dich noch auf einer anderen Ebene kennenzulernen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Setze dieses Jahr auf deine Einzigartigkeit und folge deinen Visionen! Spätestens im kommenden Jahr, wenn wir 2024 in das Wassermann-Zeitalter eintreten, werden deine Visionen Früchte tragen.

