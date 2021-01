Corona-Gipfel am Dienstag, 5. Januar, ist bereits durchgesickert, Die letzten Hoffnungen auf eine zügige Wiedereröffnung sind begraben. Vor demam Dienstag, 5. Januar, ist bereits durchgesickert, dass der harte Lockdown verlängert wird . Er soll bis mindestens zum 31. Januar gelten.

Dem Vernehmen nach müssen auch Friseur-Salons weiterhin geschlossen bleiben, ebenso Kosmetik-, Nadel- und Sonnenstudios. Wann die Inhaber wieder öffnen dürfen, ist noch nicht bekannt. Aktuell gibt es keine konkrete Perspektive.

Friseure geschlossen: Viele Deutsche schneiden Haare selbst

Viele Friseure appellieren zwar an die Geduld, doch nicht jeder will warten, bis die „Corona-Matte“ oder der Bart unansehnlich werden. Und Not macht bekanntlich erfinderisch. So manch einer greift inzwischen selbst zu Schere, Rasierer und Farbe. Anleitungen gibt es auf Youtube, Instagram und Co. jede Menge – und gleichzeitig auch genügend Zeugnisse von mehr oder weniger gelungenen Selbstversuchen.

Ganz klassisch zeigt zum Beispiel Friseur-Weltmeisterin Sonja Fischer, wie man Corona-Nothaarschnitte für Männer selbst meistert. Bloggerin und Haarschneide-Autodidaktin Patricia Wons veröffentlichte in der ersten Corona-Welle im März eine Anleitung für einen Jungen/Männer-Haarschnitt. „Ich bekomme viele Rückmeldungen. Bei vielen klappt es, bei manchen auch nicht“, so die Duisburgerin. Tipps, wie man Pony, Spliss oder Locken schneidet, gibt es seit Corona zum Beispiel auf den Seiten einer Drogeriekette. Tutorials bieten auch Hersteller von Haarschneidegeräten.

Äußerst kreativ ist die Anleitung vom sogenannten Heimwerkerking und Youtuber Fynn Kliemann: Bei ihm werden die Haare mit einem Staubsauger angesaugt und einer Schablone geschnitten. Joshua Otto aus Berlin hat es nachgemacht und ist begeistert: „So bekommt man gut alle Haare auf eine Länge, nichts juckt oder kratzt.“

Der 25-Jährige hat sich bereits mehrmals so die Haare geschnitten und will auch gar keinen Profi mehr ranlassen. Er habe absolut keine Lust, mit einer Maske beim Friseur zu sitzen, sagt er. Und außerdem lasse sich viel Geld sparen. Die neue Frisur sei zwar chaotisch, passe aber viel besser zu seinem Typ, als die früher geschniegelten Haare, sagt der ehemalige BWL-Student, der jetzt Tischler lernt. Seine Freunde seien begeistert. Seine Mutter habe die Frisur nur mit „Oh Gott!“ kommentiert, so Otto.

Youtube

Friseur-Innung kritisiert Selfmade-Trend

Markus Feix. „Und es ist auch die Frage, ob man hinterher so aussieht, wie man aussehen will“, ergänzt er. Die Berliner Friseur-Innung sieht Selfmade-Frisuren kritisch: „Das finden wir als Branche nicht toll. Es ist Umsatz, der Betrieben vorenthalten wird“, sagt Geschäftsführer. „Und es ist auch die Frage, ob man hinterher so aussieht, wie man aussehen will“, ergänzt er.

Das hat auch Beatrice Hübschmann schon oft erlebt. „Mal gelingt es, mal nicht. Ich sah schon aus wie ein Trottel. Aber Haare wachsen ja nach und es gibt Mützen“, sagt die Berlinerin, die Videos ihrer Versuche auf Instagram und Tiktok zeigt. In den vergangenen Monaten habe sie ihre Schnitt- und Färbetechnik aber verbessert. „Seit Corona bin ich mein eigener Friseur“, erklärt Hübschmann jetzt.

Dass der Trend zum Selberschneiden Existenzen zerstöre, glaubt sie nicht. „Das Bäckerhandwerk stirbt ja auch nicht aus, nur weil einige Leute ihr eigenes Brot backen. Zum Haareschneiden braucht man Mut, und den bringen die meisten nicht auf“, ist sie überzeugt.

ersten Corona-Welle, als die Friseure in Deutschland sechs Wochen zwangsweise geschlossen hatten, hat immerhin jeder siebte Bundesbürger sich selbst die Haare geschnitten (14 Prozent), wie damals eine Umfrage des In der, als die Friseure in Deutschland sechs Wochen zwangsweise geschlossen hatten, hat immerhin jeder siebte Bundesbürger sich selbst die Haare geschnitten (14 Prozent), wie damals eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. Weitere 11 Prozent suchten Hilfe und ließen sich die Haare von jemand anderem schneiden.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen am 4. Januar 2021:

Zwischen den Jahren - Während der Feiertage über Weihnachten und Neujahr sowie am Wochenende - wird laut RKI unterschiedlich viel getestet und übermittelt, daher sind die Zahlen meist niedriger. Doch wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland heute, am Montag, 4.1.21?

Neuinfektionen: Wie das RKI berichtet, wurden binnen 24 Stunden mindestens 9847 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland registriert. Zum Vergleich: Am Sonnag waren mehr als 10.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Sonntag der vergangenen Woche, dem 27.12.20, waren mehr als 13.700 neue Corona-Fälle binnen eines Tages von den Gesundheitsämtern registriert und übermittelt worden. Eine Interpretation der Daten bleibt weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden.

„Zeit Online“ berichtet, dass es heute 10.687 neue Infizierte gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infektionen der letzten sieben Tage: Nach Angaben von „Zeit Online“ haben sich in den letzten sieben Tagen 124.738 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Infizierte: Insgesamt wurden, wie das RKI berichtet, seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.775.513 positive Fälle registriert.

Tote: Die Gesamtzahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt heute deutschlandweit 34.574 Personen. Das sind 302 Tote mehr als am Tag zuvor. „Zeit Online“ zufolge gab es 357 neue Todesfälle zu verzeichnen. Bei den Todesfällen war am Mittwoch, 30.12.20, ein neuer Höchststand mit 1129 Toten binnen eines Tages registriert worden.

Genesene: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI wieder 1.401.200 Menschen von der Erkrankung erholt.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert wurde mit 0,91 (Vortag: 0,95) angeben. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI verweist in seinem Bericht am Samstag aber darauf hin, dass während der Feiertage Covid-Fälle nur verzögert angezeigt, erfasst und übermittelt werden, „so dass der R-Wert zudem ggf. unterschätzt wird“.