Der Lockdown geht noch bis 7. März.

Doch schon ab 1. März kommen Lockerungen des Lockdown.

Die Friseure öffnen.

In Bayern und Baden-Württemberg kommen Lockerungen bei Geschäften.

Was öffnet am 1. März?

Der Lockdown geht eigentlich noch bis zum 7. März. Doch mit den niedrigeren Inzidenzwerten, wächst die Hoffnung auf Lockerungen. Einige Bundesländer haben bereits die Öffnung von manchen Bereichen beschlossen:

Friseure

Nagelstudio und Kosmetikstudio

Baumärkte

Gartenmärkte und Blumenläden

Friseure öffnen am 1. März

Weg mit der Corona-Mähne heißt es ab 1. März in den Salons. Denn in ganz Deutschland dürfen die Friseure am Montag, 1.3., wieder öffnen - natürlich nur mit Hygieneregeln wie Maske und vorvereinbartem Termin.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren in den Friseursalons. Ab 1. März dürfen sie wieder öffnen.

Öffnung Nagelstudios und Kosmetikstudio

Bayern möglich. Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Nagelstudios und Kosmetiker in Regionen mit einer Inzidenz unter 35 ebenfalls öffnen. Nicht nur die Haare schön, sondern auch die Nägel gemacht. Das ist ab 1. März inmöglich. Denn neben den Friseuren öffnen dort auch Nagelstudios und Kosmetiksalons. Das gilt auch für. Indürfen Nagelstudios und Kosmetiker in Regionen mit einer Inzidenz unter 35 ebenfalls öffnen.

Öffnung Baumärkte Bayern

Heimwerkerinnen und Heimwerker dürfen sich außerdem über die Öffnung der Baumärkte in manchen Bundesländern freuen. Pünktlich zum frühlingshaften Wetter öffnet Bayern seine Baumärkte. Das Nachbarland Baden-Württemberg übt daran Kritik. Denn dort bleiben die Märkte zu. Sachsen-Anhalt geht jedoch einen ähnlichen Weg wie Bayern und öffnet ebenfalls die Baumärkte.

Öffnung von Gartenmarkt und Blumenladen

Sind die meisten Bundesländer bei Baumärkten zögerlich, wird in vielen bei dem Verkauf von Pflanzen gelockert. So dürfen Gartencenter in folgenden Bundesländern wieder öffnen:

Bayern

Sachsen-Anhalt

Schleswig Holstein

Thüringen

Nordrhein-Westfalen

Brandenburg

Mecklenburg Vorpommern

Tierpark Öffnung: Hier sind Zoos offen

Neben der Pflanzenwelt, gibt es auch in der Tierwelt Lockerungen der Regeln. So sind Zoos und Tierparks im Außenbereich in Brandenburg bereits seit Mitte Februar geöffnet. Schleswig-Holstein zieht am 1. März nach. Mecklenburg-Vorpommern öffnet die Außenbereiche von Tierparks und Zoos am 8. März.

Öffnung Fahrschule: Hier sind Fahrprüfungen wieder möglich

Angehende Autofahrerinnen und Autofahrer können sich ab 1. März ebenfalls über Lockerungen freuen. Sachsen und Sachsen-Anhalt öffnen die Fahrschulen wieder für den praktischen Unterricht. In Baden-Württemberg hat der Verwaltungsgerichtshof die Betriebsuntersagung ab 1. März außer Vollzug gesetzt. Auch hier könnten - zumindest in einigen Regionen - die Fahrschulen wieder öffnen.

Öffnung Einzelhandel Rheinland-Pfalz: In diesen Geschäften ist einkaufen möglich

Einen besonderen Weg geht Rheinland-Pfalz. Denn dort wird ein Teil des Einzelhandels geöffnet, allerdings nur mit Termin. Ab 1. März können Kunden einen Termin für das Shopping in Bekleidungsgeschäften vereinbaren. Es gilt Maskenpflicht und eine Pause von 15 Minuten zwischen den Kunden, um zu lüften.

Sport trotz Corona: Wann öffnen Fitnessstudios?

Trainieren in Fitnessstudios ist derzeit nicht möglich. Das ärgert Beitreiber und Kunden. Sie hoffen, dass Gyms nach dem Gipfel am 03.03 wieder öffnen dürfen. Denn eine Öffnung am 1. März ist in keinem Bundesland geplant.