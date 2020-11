Weihnachten 2020 wird aufgrund der Corona-Gipfel am 25.11. wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten entscheiden, ob es eine Verlängerung des Lockdown gibt. Das hat auch Konsequenzen für wird aufgrund der Corona-Pandemie anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Nach der vergangenen Corona-Konferenz am 16.11. gab es keine weiteren Einschränkungen. Beim nächstenam. wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten entscheiden, ob es einedesgibt. Das hat auch Konsequenzen für Weihnachten , denn es geht unter anderem um:

Regeln für Treffen und private Kontakte

Regeln zu privaten Feiern (also auch das Weihnachtsfest und Weihnachtsfeiern)

Beschränkungen bei Reisen

Mögliche Corona-Regeln für Kirchen und Maßnahmen bei Gottesdiensten

Die Frage, ob Restaurants und Bars nach dem November-Lockdown wieder öffnen dürfen

Lockdown im Dezember? Bundesländer erwägen Verlängerung der Corona-Regeln bis Weihnachten

Bundesländer auf ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Pandemie soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge unter anderem über eine Verlängerung des Teil-Lockdowns diskutiert werden. Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ und des „Tagesspiegel“ gibt es Überlegungen, den seit Anfang November und zunächst bis Ende des Monats begrenzten Lockdown light bis mindestens kurz vor Weihnachten zu verlängern. Wird Deutschland Weihnachten 2020 im Lockdwon feiern? Diese Frage steh aktuell im Raum. Bei den Abstimmungen derauf ein gemeinsames Vorgehen in dersoll übereinstimmenden Medienberichten zufolge unter anderem über einedesdiskutiert werden. Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ und des „Tagesspiegel“ gibt es Überlegungen, den seit Anfang November und zunächst bis Ende des Monats begrenzten Lockdown light bis mindestens kurz vorzu verlängern. Diese Termine zum Ende des Lockdown werden diskutiert:

frühestens am 15. Dezember oder spätestens am 15. Januar

Eine Verlängerung des Lockdown bis kurz vor Weihnachten (20. Dezember) oder bis kurz nach Silvester (2. Januar).

Nach Corona-Gipfel: Das sagt Angela Merkel zu Weihnachten 2020

Corona-Gipfel am 16.11.2020 weitreichendere Beschlüsse gefasst, wurde aber von den Ministerpräsidenten ausgebremst. Weihnachten ein gewisses Maß an Freiheit geben wolle, hätte sie am Montag gerne „noch ein bisschen mehr“ beschlossen. Kanzlerin Angela Merkel geht es zu langsam: Merkel hätte gerne beim erstenam 16.11.2020 weitreichenderegefasst, wurde aber von den Ministerpräsidenten ausgebremst. Jetzt mahnte sie mit Blick auf Weihnachten und Silvester: Noch sei man in einer relativ guten Lage, es zähle aber jeder Tag, begründete Merkel laut dpa in der Unionsfraktion ihr Dringen auf schnelle Entscheidungen. Auch weil man zuein gewisses Maß angeben wolle, hätte sie am Montag gerne „noch ein bisschen mehr“ beschlossen.

Corona Regeln an Weihnachten 2020: Fällt Weihnachten dieses Jahr aus?

Was das für eines der wichtigsten Feste im Jahr heißt ist aktuell noch unklar. Denn die Regeln für die Weihnachtsfeiertage werden erst auf der Corona-Konferenz am 25.11. endgültig beschlossen. An den Feiertagen verreisen viele Menschen, sei es zu Verwandten oder in den Urlaub. Auch das Einhalten von Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln ist bei Weihnachtsfeiern, in Restaurants und Bars und beim Weihnachtsfest in großer Runde in der Familie eher unüblich. Obwohl noch nichts beschlossen ist, hat Kanzlerin Merkel bereits nach dem letzte Corona-Gipfel angekündigt:

private Kontakte weiter reduzieren zu wollen,

Reisen zu verhindern und den

Verzicht auf private Feiern zu fordern.

Corona-Regeln für private Kontakte: Was ist mit Familienbesuch an Weihnachten?

Die Bundesländer und die Bundesregierung bereiten vor dem nächsten Corona-Gipfel Positionspapiere vor, in denen sie Vorschläge für die Beschränkungen im Dezember vorlegen. Diese Regeln könnten für private Kontakte gelten:

Verbot von Kontakten: Möglich ist theoretisch eine weitere Einschränkung von Kontakten per Verbot. Aktuell wird das von keiner politischen Partei gefordert.

Private Treffen nur mit zwei weiteren Haushalten: Diese Variante der Regeln hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet laut der „Stuttgarter Zeitung“ ins Gespräch gebracht.

Weitere Einschränkung der privaten Kontakte: In einer Beschlussvorlage vor dem Corona-Gipfel am 16.11.hieß es, dass man sich nur noch mit einem anderen Haushalt treffen solle. Das hieße Weihnachtsfeiern nur im kleinen Kreis.

Weniger strenge Verschärfung: In einem Positionspapier der bayrischen Staatskanzlei, das dem „Münchner Merkur“ vorliegt heißt es: „Die Bürger sind aufgerufen, die Personengruppe des anderen Hausstandes möglichst konstant zu halten.“ Es solle also keine Verbote geben, sondern lediglich Appelle.

Ausnahmen bei Kontaktbeschränkungen für Familien: Sollten die im November geltenden Regeln für private Kontakte verlängert werden würden Ausnahmen für Familien gelten. Denn die Beschränkungen auf eine bestimmte Anzahl von Haushalten gilt nicht bei Verwandten in gerader Linie.

Weihnachten 2020: Experten raten zur Vor-Quarantäne

Kontaktbeschränkungen, gibt es bei Familienfeiern immer die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem Virologe Christian Drosten in der Vorquarantäne vor den Feiertagen. Statt auf den letzten Drücker die Tage vor dem Fest noch in vollen Läden zu verbringen, solle man soziale Kontakte so gut es geht vermeiden. Im Idealfall soll die freiwillige Vorquarantäne etwa eine Woche dauern. Bleibt man symptomfrei kann man sich einigermaßen sicher sein, das Virus nicht in die Familie zu tragen. Selbst ohne strenge, gibt es bei Familienfeiern immer die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem Coronavirus . Um dieses Risiko möglichst klein zu halten empfiehltin der „Zeit“ einevor den Feiertagen. Statt auf den letzten Drücker die Tage vor dem Fest noch in vollen Läden zu verbringen, solle man soziale Kontakte so gut es geht vermeiden. Im Idealfall soll die freiwilligeetwa eine Woche dauern. Bleibt man symptomfrei kann man sich einigermaßen sicher sein, das Virus nicht in die Familie zu tragen.

Video Wegen Teil-Lockdown: Gedanke an Weihnachten bedrückt viele Mehr zum Video

Corona-Regeln zu Reisen: Ist Urlaub in den Winterferien möglich?

Ski fahren oder im Süden Sonne tanken wird in diesem Jahr in den Winterferien schwer möglich sein. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann dämpfte laut SWR Erwartungen an einen Winterurlaub während der Weihnachtsferien: „Sicher werden wir dringend empfehlen, keine großen Reisen zu machen, schon gar nicht ins Ausland.“ Im November galt ein Verbot von touristischen Reisen auch im Inland - sollte dieses verlängert werden, ist der Weihnachtsurlaub auch im Schwarzwald abgesagt. oder im Süden Sonne tanken wird in diesem Jahr in denschwer möglich sein. Baden-Württembergs Ministerpräsidentdämpfte laut SWR Erwartungen an einen Winterurlaub während der Weihnachtsferien: „Sicher werden wir dringend empfehlen, keine großen Reisen zu machen, schon gar nicht ins Ausland.“ Im November galt einvonauch im Inland - sollte dieses verlängert werden, ist derauch im Schwarzwald abgesagt. Für zahlreiche Länder gelten zudem Reisewarnungen.

Weihnachtsgeschenke 2020: Darf der Einzelhandel im Dezember öffnen?

Das Weihnachtsgeschäft ist traditionell die Zeit mit den höchsten Umsätzen für den Einzelhandel. Wird ein Weihnachtseinkauf in der Innenstadt möglich sein? In keiner Vorlage oder einem Positionspapier von Bund und Ländern war bisher die Rede davon den Einzelhandel zu schließen. Kunden müssen sich aber mit Sicherheit an Abstands- und Hygieneregeln halten. Auch eine Maskenpflicht in vielen Innenstädten ist zu beachten.

Corona-Regeln für Gastronomie: Bleiben Restaurants, Kneipen und Bars geschlossen?

Die Gastronomie ist seit dem 2. November nur noch für Abhol- und Lieferservice geöffnet. Das soll laut dem Positionspapier der bayrischen Staatskanzlei nach Angaben des „Merkur“ auch so bleiben. Für Weihnachten sind dabei grundsätzlich folgende Modelle denkbar:

Die Gastronomie bleibt weiter geschlossen, allerdings für den Lieferservice (wie etwa ein Gänsetaxi) geöffnet.

Restaurants, Bars und Cafès dürfen eingeschränkt öffnen und beispielsweise nur bis zu einer vorgezogenen Sperrstunde und mit Hygienemaßnahmen Gäste empfangen.

Die Gastronomie darf uneingeschränkt öffnen. Diese Variante gilt als unwahrscheinlich.

Corona-Regeln für Gottesdienst: Kann man an Heilig Abend in die Kirche gehen?

Gottesdiensten gehört für viele immer noch zu Weihnachten dazu. Doch wird das auch dieses Jahr möglich sein? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält kirchlicher Gottesdienste an Weihnachten und zwischen den Jahren Der Besuch vongehört für viele immer noch zudazu. Doch wird das auch dieses Jahr möglich sein? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält kirchlicheran Weihnachten und zwischen den Jahren immer noch für möglich - allerdings mit Corona-Beschränkungen.

Weihnachten könnte Ausbreitung des Coronavirus verstärken