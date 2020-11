Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen seit den vergangenen Wochen dramatisch an.

Von heute, Montag, 2.11.2020, an, gilt der Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen.

Hier ist die aktuelle Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus laut RKI heute, dazu der aktuelle R-Wert und Zahlen zu Toten, Infizierten und Genesenen.

Corona-Regeln und Beschlüsse des Corona-Gipfels gelten von heute an. Bereits am vergangenen Mittwoch haben Bund und Länder bei der Koron-Konferenz eine Lockdown mit starken Einschränken in vielen Bereichen für ganz Deutschland beschlossen. Die neuenund Beschlüsse des Corona-Gipfels gelten von heute an.

Bis Ende Juli gab es in Deutschland ledigliche eine moderate Entwicklung der Fallzahlen. Seit August und September steigen die Corona-Zahlen wieder rascher an. Mitte Oktober sprang die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nochmals deutlich in die Höhe - Fast Täglich werden seither neue Rekordzahlen gemeldet. Am Freitag waren mehr als 18.600 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden.

Überall in Deutschland, Europa und der Welt beschäftigt die Corona-Pandemie die Labore im Herbst 2020 aufgrund der stark steigenden Fallzahlen. (Symbolbild)

© Foto: AFP

Neue Corona-Zahlen Deutschland: RKI-Dashboard zeigt aktuelle Fallzahlen am 2.11.2020

Auch am Wochenende blieb die Entwicklung der Fallzahlen turbulent. Doch wie sind die neusten Zahlen in der Corona-Krise? Wie hoch genau sind die aktuellen Fallzahlen zu Covid-19 in Deutschland heute, am Montag, 2.11.2020? Hier alle wichtigen Fallzahlen des RKI-Dashboards - Zahl der Neuinfektionen, Inzidenzwert sowie Zahl der Toten und Genesenen:

Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag 12.097 Neuinfektionen.

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben also mindestens 532.930 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt jetzt bei 10.481. Das sind 29 mehr als am Vortag.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut dem RKI auf etwa 355.900.

R-Wert: Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag laut RKI-Einschätzungen für Deutschland bei 1,13. Am Vortag hatte der Wert bei 1,13 gelegen. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Sieben-Tage-R-Wert: Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Sonntag bei 1,13 (Vortag: 1,13). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Montagen niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bei 8685 gelegen.



RKI-Dashboard zeigt Fehlermeldung - trotzdem Rekordzahlen an Halloween

Fehlermeldung jedoch weggeklickte, der bekam trotzdem neue Corona-Zahlen und einen aktuellen Zeitstempel zu sehen: Deutschland erreichte erneut Gruselige Rekordzahl an Halloween: Am Samstag, den 31.10.2020, schien es zuerst gar keine neuen Fallzahlen zu geben - das RKI-Dashboards zeigte folgende Fehlermeldung : „Aufgrund von Verzöfgerungen in der Datenübermittlung kann es zu Varianzen in den einzelnen Grafiken kommen. Wir bitten um Verständnis.“ Wer diejedoch weggeklickte, der bekam trotzdem neue Corona-Zahlen und einen aktuellen Zeitstempel zu sehen: Deutschland erreichte erneut Rekordzahlen von mehr als 19.000 Neuinfektionen und damit insgesamt mehr als einer halben Million nachgewiesener Coronainfektionen

Sogar am Sonntag wurden mehr als 14.000 Neuinfektionen vom RKI-Dashboard vermeldet - und das, obwohl sonntags und montags erfahrungsgemäß niedrigere Fallzahlen vermeldet werden, da nicht alle Gesundheitsämter ihre aktuellen Daten am Wochenden übermitteln.

Das RKI-Dashboard zeigt trotz Fehlermeldung an Halloween erschreckende Rekord-Fallzahlen für Deutschland an.

© Foto: Screenshot RKI

RKI-Dashboard: Corona-Zahlen aus Bundesländern und Kreisen

Bundesländern - etwa in Bayern oder Baden-Württemberg - oder in den jewweiligen Region respektive Kreisen kliefert das RKI-Dashbaord. Die Daten sind dort auf Bundesland- und Kreis-Ebene tagesaktuell ausgewiesen. Aktuelle Corona-Zahlen zum nationalen Infektionsgeschehen in den einzelnen- etwa in- oder in den jewweiligen Region respektivekliefert das RKI-Dashbaord. Die Daten sind dort auf Bundesland- und Kreis-Ebene tagesaktuell ausgewiesen. Hier geht es zum Dashboard des RKI.

Falsche Corona-Zahlen in BW und Lockdowns in Österreich und England