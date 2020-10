mehr als eine halbe Million Infizierte seit Beginn der Krise in Deutschland

Ab Montag gelten in Deutschland Teil-Lockdown und neue Coronaregeln

Für die Maßnahmen gibt es scharfe Kritik, aber auch Zustimmung

Corona RKI-Zahlen Deutschland: Neuer Rekord der aktuellen Fallzahlen am Freitag, 30.10.2020

Die aktuellen RKI-Zahlen an Halloween: Wie hoch sind die neuen Corona-Fallzahlen in Deutschland heute, am Samstag, 31.10.2020? Alle wichtigen Zahlen des RKI-Dashboards - die Zahl der Neuinfektionen, den Inzidenzwert sowie die Zahl der Toten und Genesenen im Überblick:

Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag 19.059 Neuinfektionen.

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 518.753 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag jetzt bei 10.452. Das sind 103 mehr als am Vortag - Auch die Zahl der täglichen Coronatoten steigt weiter an.

Genesene : Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut dem RKI auf etwa 351.200 .

: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut dem RKI auf etwa . R-Wert : Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag laut RKI Einschätzungen für Deutschland am Donnerstag bei 1,06 (Vortag: 0,97). Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab

: Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag laut RKI Einschätzungen für Deutschland am Donnerstag bei (Vortag: 0,97). Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab Sieben-Tage-R-Wert: Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Donnerstag bei 1,21. Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

RKI-Dashboard: Corona-Zahlen aus Bundesländern und Kreisen

RKI-Dasboards nach Bundesländern und Landkreisen. Wer das Infektionsgeschehen in seinem Bundesland - etwa in Bayern oder Baden-Württemberg - oder in seiner Region respektive seinem Kreis vfolrgen möchte, der kann dieses im Dashbaord des Robert Koch-Instituts machen. Dort sind auf Bundesland- und Kreis-Ebene die Corona-Fallzahlen tagesaktuell ausgewiesen. Informationen, die über die nationalen Zahlen hinaus gehen, liefert die Auswertung desnach Bundesländern und Landkreisen. Wer das Infektionsgeschehen in seinem- etwa in- oder in seiner Region respektive seinemvfolrgen möchte, der kann dieses im Dashbaord des Robert Koch-Instituts machen. Dort sind auf Bundesland- und Kreis-Ebene die Corona-Fallzahlen tagesaktuell ausgewiesen. Hier geht es zum Dashboard des RKI.

Diese Strafen drohen bei Verstoß gegen die Corona-Regeln in BW

Grundsätzlich wird unterschieden, ob es sich um einen Erstverstoß oder einen Folgeverstoß handelt. Im Wiederholungsfall sieht der Bußgeldkatalog eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro vor.