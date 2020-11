Die Fallzahlen der Corona-Krise in Deutschland steigen in den vergangenen Wochen und Tagen drastisch an

Am Mittwoch haben Bund und Länder starke Einschränkungen beschlossen, die ab Montag gelten

So hoch liegen die Fallzahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus laut RKI heute, am Sonntag, den 1.11.2020

Von Montag, 2.11.2020, an gelten in Deutschland nach den Beschlüssen von vergangenem Mittwoch angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen strengere Regeln

Nachdem es bis Ende Juli eine moderate Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Deutschland gegeben hatte, waren die Zahlen im August und September wieder rascher angestiegen. Richtig sprunghaft steigen sie seit Mitte Oktober an. Fast Täglich werden neue Rekordzahlen gemeldet - etwa am Freitag, als mehr als 18.600 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden waren. Vor genau einer Woche waren es noch 11.176 Neuinfektionen an einem Tag.

Corona RKI-Zahlen Deutschland: Neuer Rekord der aktuellen Fallzahlen am Freitag, 30.10.2020

Doch wie ist die aktuelle Entwicklung am Wochenende? Wie hoch sind die neuen Zahlen der Covid-19-Fälle in Deutschland heute, am Sonntag, 1.11.2020? Alle wichtigen Fallzahlen des RKI-Dashboards - die Zahl der Neuinfektionen, den Inzidenzwert sowie die Zahl der Toten und Genesenen im Überblick:

Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag 14.177 Neuinfektionen.

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 532.930 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag jetzt bei 10.481. Das sind 29 mehr als am Vortag.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut dem RKI auf etwa 355.900.

R-Wert: Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag laut RKI Einschätzungen für Deutschland am Donnerstag bei 1,11. Der Wert hatte zuvor bei 1,06 gelegen. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Freitag lag zunächst noch kein aktualisierter Wert vor.

Sieben-Tage-R-Wert: Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Sonntag bei 1,19 (Vortag: 1,21). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.



RKI-Dashboard: Corona-Zahlen aus Bundesländern und Kreisen

Bundesland - etwa in Bayern oder Baden-Württemberg - oder in seiner Region respektive seinem Kreis interessiert, der kann dieses im Dashbaord des RKI nachverfolgen. Dort sind auf Bundesland- und Kreis-Ebene die Zahlen tagesaktuell ausgewiesen. Wer sich über die nationalen Zahlen hinaus für das Infektionsgeschehen in seinem- etwa in- oder in seiner Region respektive seineminteressiert, der kann dieses im Dashbaord des RKI nachverfolgen. Dort sind auf Bundesland- und Kreis-Ebene die Zahlen tagesaktuell ausgewiesen. Hier geht es zum Dashboard des RKI.

RKI-Dashboard zeigt Fehlermeldung - trotzdem Rekordzahlen an Halloween

Corona-Lockdown auch in Österreich und England

Wegen der rasant steigenden Fallzahlen haben auch das Nachbraland Österreich und Großbritannien am Wochenende einen Lockdown beschlosses. Bundeskanzler Sebastian Kurz teilte am Samstag in Wien mit, wann genau die neuen strengeren Coronaregeln des Lockdowns mit Besuchsverbot für die Österreicher gelten und welche Bereiche genau von den neue Maßnahmen betroffen sind.