Die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg wird verschärft. Ab kommenden Montag, 20.12.21, gibt esauch für Geimpfte und Genesene. Sie dürfen sich dann nur noch mit maximal 50 Menschen in Innenräumen oder 200 Personen im Freien treffen, wie das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Mit den Vorgaben setzt das Land einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz um. Auch Messen sind von Montag an Verboten.