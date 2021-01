Der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern findet am 19.1. statt.

Es könnte ein Mega-Lockdown beschossen werden.

Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre, Schule und FFP2-Maskenpflicht - Kommen schärfere Corona-Regeln in Bayern?

Markus Söder erneut vor und verschärft die Regeln in Verlängerung des Vor dem nächsten Corona-Gipfel prescht Bayerns Ministerpräsidenterneut vor und verschärft diein Bayern . Er spricht sich außerdem für einedes Lockdown aus. Söder geht davon aus, dass die Beschränkungen des bis 31. Januar befristeten Corona-Lockdown stellenweise noch weiter gefasst werden müssen. „Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern und an einigen Stellen auch noch vertiefen“, sagte Söder am Samstag beim digitalen Neujahrsempfang. Konkret diskutiert werden:

FFP2-Maskenpflicht in ganz Deutschland

Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

Ausweitung der Ausgangssperre

Corona Regeln Bayern: Diese Maßnahmen gelten aktuell im Freistaat

Lang ist die Liste mit den Corona Regeln in Bayern. Das gilt aktuell im Freistaat:

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur mit Mitgliedern des eigenen Haushalts und einer weiteren Person gestattet.

15-km-Regel: In Landkreisen mit einer Inzidenz von über 200 sind Ausflüge über einen Radius von 15 Kilometern vom Wohnort verboten.

Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Eine Notbetreuung ist eingerichtet

Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht für Busse, Bahnen und Geschäfte. Diese gilt ab einem Alter von 15 Jahren.

Ausgangssperre: Es gelten Ausgangsbeschränkungen. Die Wohnung darf tagsüber nur noch aus triftigen gründen verlassen werden. Dazu zählen: Sport, Spaziergänge, Treffen mit Freunden und der Einkauf.

Nächtliche Ausgangssperre: Zwischen 21 und 5 Uhr wird die Ausgangssperre ausgeweitet.

Friseure und andere Betriebe für körpernahe Dienstleistungen sind geschlossen.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen.

Restaurants dürfen Essen lediglich zum Mitnehmen anbieten.

Der Einzelhandel ist für den Publikumsverkehr geschlossen. „Click und Collect“ ist aber erlaubt.

Video FFP2-Maskenpflicht und Ausgangssperre - Was kommt? Mehr zum Video

FFP2-Maske: Wo gilt die FFP2-Maskenpflicht?

Das Kabinett hatte die FFP2-Maskenpflicht am Dienstag beschlossen. Vom kommenden Montag an sind damit einfache Community-Masken und einfacher medizinischer Mund-Nasen-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften im Freistaat verboten. Oberstes Ziel ist ein noch höherer Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. In der ersten Woche sollen allerdings noch keine Sanktionen und Bußgelder verhängt werden, sondern erst vom 25. Januar an - Söder sprach von einer „Kulanzwoche“. Die Höhe des Bußgeldes war zunächst noch offen.

Keine Home-Office-Pflicht in Bayern - dafür aber Anreize

Mit Steuer-Anreizen will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Freistaat mehr Möglichkeiten zum Arbeiten im Homeoffice schaffen. „Wir wollen das steuerlich fördern und begünstigen“, sagte Söder nach Beratungen mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern am Mittwoch in München. Eine gesetzlich festgeschriebene Quote sei aber nicht nötig. Lob kam dazu von der bayerischen Wirtschaft, Kritik von den Grünen.

Söder kündigte an, der Freistaat werde als größter Arbeitgeber in Bayern einen Anspruch auf Homeoffice einführen, wo immer dies möglich sei. Das gelte für rund 50 Prozent der Arbeitsplätze, sagte Söder. „Damit verbessern wir als öffentlicher Arbeitgeber noch einmal deutlich die Situation.“

Ausgangssperre Bayern: Kommt die Ausgangssperre ab 18 Uhr?

Frankreich hat bereits eine drastischer nächtliche Ausgangssperre ab 18 Uhr beschlossen. Bisher gilt in Bayern die Ausgangssperre nachts zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. In Baden-Württemberg beginnt sie bereits um 20 Uhr. Ob die Ausgangssperre in Bayern verlängert wird, ist noch unklar.

Schulen in Distanzunterricht: Wann öffnen Schulen und Kitas in Bayern?

Notbetreuung ist aber eingerichtet. Distanzunterricht heißt das Gebot der Stunde in Bayerns Schulen. Seit dem Ende der Ferien lernen Schüler dort zu Hause. Der Unterricht soll bis mindestens Ende Januar nicht im Klassenraum, sondern zu Hause stattfinden. Auch Kitas sind geschlossen. Eineist aber eingerichtet.

Corona-Regeln ÖPNV: Werden Nahverkehr und Fernverkehr eingestellt?

Als ein Vorschlag wurde die weitgehende Stilllegung des ÖPNV diskutiert. Doch die Bundesregierung dementierte bereits die Berichte, wonach der ÖPNV massiv eingeschränkt werden solle. Dass Busse und Bahnen also nicht mehr fahren, ist aktuell unwahrscheinlich.

Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

Möglich ist auch eine Verschärfung bei den Regeln für private Treffen. Laut dem Portal „Business Insider“ ist im Gespräch, dass es künftig und für einen noch unbestimmten Zeitraum, nur noch ein Treffen mit einer festen Person außerhalb dem selben Haushalt geben sol l.

Bewegungseinschränkungen in Hotspots: Bayern setzt „15-Kilometer-Regel“ um