Viele Sportbegeisterte scharren mit den Turnschuhen: Wann dürfen die seit Monaten geschlossenen Fitnessstudios wieder aufmachen? Beim Corona-Gipfel, der am Dienstag, 19. Januar, stattfindet, besprechen Bundeskanzlerinund die Länderchefs, in welcher Form der Lockdown fortgesetzt wird.

Es ist davon auszugehen, dassweiter geschlossen bleiben. Denn im Vorfeld der Konferenzschalte haben sich mehrere Teilnehmer deutlich für eine Verlängerung der strengen Maßnahmen ausgesprochen. „Deutschland steht vor acht bis zehn sehr harten Wochen“, sagte Merkel nach Auskunft mehrerer Teilnehmer in der AG Sicherheit der Weil die Fallzahlen zwar sinken , aber weiterhin deutlich zu hoch sind, ist sogar von Verschärfungen die Rede – etwa eine FFP-2-Maskenpflicht beim Einkaufen.

FFP2-Maskenpflicht und Ausgangssperre - Was kommt?

Es gilt also als wahrscheinlich, dass Fitnessstudios geschlossen bleiben. Somit müssen die Inhaber weiter auf eine konkrete Öffnungsperspektive warten. Viele Kunden probieren längst andere Wege, um aktiv zu bleiben:werden immer beliebter, Personal-Trainer sprechen von deutlichem Zulauf und Trainingsgeräten wie Hanteln oder Sportmatten landen immer öfter im digitalen Einkaufswagen. Der Verkauf von Heim- und Kraftsportartikel sei um 200 Prozent gestiegen, berichtet der Versandhändler Otto

Dass die Pandemie das Geschäft nachhaltig verändert, zeigt eine Umfrage des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit (DIGF): 73 Prozent der Befragten gaben im Sommer an, die in derentdeckten Alternativen künftig beizubehalten. Der DIGF rechnet damit, dass die Entschädigungsforderungen und ausbleibende Neuanmeldungen unterm Strich einen Schaden in Höhe von 480 Millionen Euro pro Monat verursachen.