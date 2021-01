Immer noch sind die Corona-Zahlen in Bayern hoch. Zahlreiche Städte und Kreise gelten als Hotspots . Die Landesregierung hat deshalb die Corona-Regeln nochmal verschärft. Seit Montag gilt indie „15-Kilometer-Regel“ , die denin Hotspots einschränkt. Dabei stellen sich zahlreiche Fragen:

Schärfere Corona-Regeln treten in Kraft

In 26 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten sind die Bürgerinnen und Bürger wegen hoher Infektionszahlen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) verzeichnete den höchsten Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Inzidenzwert) am Dienstag diemit 326,3, gefolgt von den Landkreisen325,7 undmit 320,0 (Stand: 12.Januar 0.00 Uhr).