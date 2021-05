Die Corona-Zahlen gehen in Deutschland zurück.

Bundesweit gelten seit dem 24.04.2021 strenge Corona-Regeln durch die Bundes-Notbremse.

Bei einer Inzidenz über 100 gilt in Landkreisen und kreisfreien Städten eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr.

In Baden-Württemberg sinkt in zehn Kreisen die Inzidenz unter die 100er-Marke.

Die Landesregierung plant wohl Lockerungen ab Freitag für Außengastronomie, Biergärten, Ferienwohnungen, Hotels, Bäder, Badeseen in einigen Kreisen öffnen.

Welche Corona-Verordnung gilt aktuell in Baden-Württemberg?

Im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen und Inzidenzen gelten bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Gegenmaßnahmen. Dafür wurde Ende April die Bundes-Notbremse mit konkreten Vorgaben bei hohen Infektionszahlen beschlossen. Es gibt dabei Änderungen in zahlreichen Bereichen:

Ausgangssperre in Hotspots

Kontaktbeschränkungen und Treffen

Beerdigungen

Einzelhandel

Fitnessstudios

Schulen und Kitas

Inzidenzwert unter 100: Neue Corona-Regeln für Übernachtungen und Gaststätten in BW

Außengastronomie, Bäder, Badeseen, Museen und Hotels öffnen. Wie der Konstanz und die Stadtkreise Heidelberg und Freiburg betreffen. Die Corona-Verordnung des Landes soll nach demnach am Donnerstagabend aktualisiert werden. Ab Freitag sollen in Baden-Württemberg teilweise Einzelhandel, dieund. Wie der SWR berichtet würden die Lockerungen in Regionen gelten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Das betrifft derzeit die Landkreise Main-Tauber, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach undund die Stadtkreise Heidelberg und Freiburg betreffen. Diedes Landes soll nach demnach am Donnerstagabend aktualisiert werden.

Neue Corona-Regeln für Zoos, Kultur, Sport – Das wird erlaubt

Besucher von Biergarten oder Hotels müssen dann nachweisen, dass sie geimpft von einer Infektion mit dem Coronavirus genesen sind. Außerdem kann ein Schnelltest mitgebracht oder vor Ort gemacht werden. Öffnen dürfen auch Bibliotheken, Autokinos und die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten. Außerdem sind dann Kulturveranstaltungen im Freien und kontaktarmer Sport mit bis zu zehn Menschen erlaubt.

Aktuelle Corona-Regeln für Baden-Württemberg laut Verordnung

Das Land Baden-Württemberg hat seine Corona-Verordnung am 24.04.2021 angepasst. Liegt eine Stadt oder ein Landkreis drei Tage in Folge über einem Inzidenzwert von 100 gelten folgende Regeln:

Treffen sind weiterhin mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Personen möglich. Ausnahmen gelten für Kinder bis einschließlich 13 Jahren.

Trauerfeiern und Beerdigungen dürfen mit Maximal 30 Personen stattfinden.

Die Ausgangsbeschränkung gilt nun von 22 Uhr (vorher 21 Uhr) bis 5 Uhr. Zusätzlich ist zwischen 22 Uhr und 24 Uhr spazieren gehen oder joggen draußen allein erlaubt.

Allgemeinbildende Schulen müssen nun ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den Wechselunterricht gehen.

Allgemeinbildende Schulen müssen nun ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 165 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den Distanzunterricht gehen. Für die Klassenstufen 1 bis 7 wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten.

Kitas, Kindergärten und Kindertagesbetreuungen dürfen ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 165 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis nur noch Notbetreuung anbieten.

Geschäfte dürfen bis zu einer Inzidenz von 150 „Click & Meet“ mit einem negativen Corona-Test anbieten.

Im ÖPNV gilt die Pflicht eine FFP2-/KN95-/N95-Maske zu tragen.

Die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten dürfen weiter öffnen, Besucher müssen allerdings einen negativen Schnelltest vorweisen.

Der Betrieb von Fitnessstudios ist generell untersagt.

Beim Friseur ist ein negativer Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Außerdem müssen Kundinnen und Kunden FFP2-Masken tragen.

Kindertraining: Kinder unter 14 Jahren dürfen nun auch bei einer Inzidenz über 100 trainieren – kontaktlos in 5er-Gruppen. Anleitungspersonen brauchen einen durch eine offizielle Stelle durchgeführten negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Bisherige Corona-Regeln BW: Diese Regeln haben sich geändert

Darüber hinaus gilt unabhängig von der Inzidenz.

Ausnahmen für Kinder z.B. bei Kontaktbeschränkungen gelten nur bis zu einem Alter von einschließlich 13 Jahre.

Fitnessstudios dürfen für dienstliche Zwecke, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport öffnen.

Buchhandlungen dürfen unter den Auflagen für den Einzelhandel wieder öffnen und sind von der Notbremse ausgenommen.

Corona-Regeln zur Ausgangssperre: Eigener Garten tabu?

Ausgangssperre in Baden-Württemberg: Zwischen 22 und 5 Uhr des Folgetags darf man in Hotspots die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück nur noch aus „triftigen Gründen“ verlassen. Das sind:

Zwischen 22 und 24 Uhr zur Bewegung an frischer Luft allein.

Zur Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum, insbesondere eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen.

Für Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege oder der Daseinsfürsorge oder -vorsorge dienen, sowie Veranstaltungen und Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sowie Einrichtungen der Selbstverwaltung einschließlich von Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von Planfeststellungsverfahren.

Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz.

Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen.

Zur Berufsausübung, soweit diese nicht gesondert eingeschränkt ist, der Ausübung des Dienstes oder des Mandats, der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film und anderer Medien.

Zur Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts.

Zur unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender.

Zur Versorgung von Tieren, beispielsweise Gassi gehen.

Aufgrund ähnlich gewichtiger und unabweisbarer Gründe.

Im eigenen Garten darf man sich auch unabhängig davon aufhalten. Denn dieser zählt zur Wohnung. Gleiches gilt für Balkone oder Terrassen.

Corona-Regeln BW: Wann muss ich in Quarantäne? Lockerungen für Geimpfte

Wer sich in Quarantäne begeben muss, ist ein einer besonderen Corona-Verordnung geregelt. Grundsätzlich gilt in Quarantäne müssen:

Menschen, die mit einem PCR-Test oder einem Schnelltest positiv auf Corona getestet wurden.

Menschen, die auf ein PCR-Testergebnis warten.

Haushaltsangehörige Personen von Menschen, die positiv getestet wurden.

Enge Kontaktpersonen.

Die Quarantäne endet bei PCR-positiv getesteten Personen nach 14 Tagen. Bei Schnelltest-positiven Personen, wenn ein negatives PCR-Test-Ergebnis vorliegt.

Das Land Baden-Württemberg plant darüber hinaus Lockerungen bei der Quarantäne für Geimpfte: Wer vollständig geimpft ist und keine Symptome hat, soll sich beim nachweislichen Kontakt mit Infizierten künftig nicht mehr absondern müssen. Auch wer aus einem Risikogebiet im Ausland einreist, muss nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt für jeden, der beide Corona-Impfungen erhalten hat, wenn seit der zweiten Impfung bereits 14 Tage vergangen sind. Wer zuvor an Covid-19 erkrankt war, benötigt nur eine Impfung, um als vollständig geschützt zu gelten.

Corona Verordnung BW: Land stellt aktuelle VO online

Die aktuelle Fassung der Corona-Verordnung und ein FAQ mit Fragen und Antworten zu den neuen Regeln stellt das Land Baden-Württemberg auf seiner Internetseite zur Verfügung.

Corona BW aktuell: Inzidenzwert in Baden-Württemberg sinkt weiter

Laut Landesgesundheitsamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Montag weiter gesunken. Im landesweiten Schnitt wurde innerhalb der vergangenen Woche bei 140,6 von 100.000 Einwohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Am Vortag hatte der Wert bei 145,2 gelegen, vor einer Woche sogar bei 173,1.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 996 auf 467.965 Fälle. Inzwischen sind 9565 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben - 28 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 414.936 Menschen (plus 2167).

21 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen über der 150er Inzidenz. Am höchsten ist der Wert im Zollernalbkreis mit 252,4 und am niedrigsten mit 49,8 weiterhin im Main-Tauber-Kreis.

Corona-Impfung BW: Gut 32 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft

In Baden-Württemberg sind nach Daten des Robert Koch-Instituts bisher 32,1 Prozent der Bevölkerung einmal gegen das Virus geimpft worden. Eine zweite Schutzimpfung, die bei manchen Wirkstoffen nötig ist, haben 9,0 Prozent erhalten; sie gelten damit als vollständig geimpft. (Stand 10. Mai, 8.00 Uhr)

87,5 Prozent der nutzbaren 2428 Intensivbetten im Land sind laut Landesgesundheitsamt und nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit belegt. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden auch nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für andere gravierende Erkrankungen.

Welche Regeln gelten aktuell zur Maskenpflicht in BW?

In folgenden Bereichen müssen alle Personen ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen:

Für alle Schüler sowie Lehrer an Schulen mit Präsenzunterricht sowie Schulhorte und Nachmittags-und Nachhilfe- betreuung.

Für Personal in Kitas, Grundschulförder- klassen, Horten und Schulkindergärten. Ausnahme: Beim ausschließlichen Kontakt zu Kindern.

Im öffentlichen Personenverkehr

Beim Einkaufen

In geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikums- verkehr bestimmt sind

In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an Einsatzorten

Bei den erlaubten körpernahen Dienstleistungen

Während Veranstaltungen der Religions- ausübung und Beerdigungen

Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen (Paare gelten als ein Haushalt)

In Arztpraxen

FFP2/KN95/K95-Maske in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen: FFP2/KN95/K95-Maskenpflicht:

Im öffentlichen Personennah- und Fern- verkehr, im Taxi und bei der Schülerbe- förderung und in den Einrichtungen und Warte- bereiche dieser Angebote

Bei allen noch geöffneten körpernahen Dienstleistungen

Gastronomie Baden-Württemberg: Welche Corona-Regeln gelten hier aktuell?

Alle Gastronomiebetriebe müssen weiterhin geschlossen bleiben. Nur Außer-Haus-Verkauf und Lieferungen sind noch erlaubt. Imbissbuden dürfen weiterhin ihre Speisen verkaufen, diese dürfen dort aber nicht verzehrt werden.

Was gilt wegen Corona aktuell für Kirche, Religiöse Feiern & Co. in BW?

Gottesdienste, Trauungen, Taufen und Beerdigungen können unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln mit Gästen weiter stattfinden. Während der Zeremonien und Zusammenkünfte darf nicht gesungen werden. Die Anzeigepflicht für die Durchführung religiöser Veranstaltungen ist aufgehoben.

Urlaub und Ausflüge trotz Corona - Was aktuell am Bodensee, im Schwarzwald und Allgäu gilt

In vielen Urlaubsregionen des Landes sehnt man sich nach Öffnungen, um Urlauber und Tagesausflügler begrüßen zu können. In diesen Artikel haben wir euch den aktuellen Stand für verschiedene Regionen zusammengefasst - das gilt aktuell für Urlaub und Ausflüge am Bodensee, im Schwarzwald und Allgäu:

Hotel, Restaurant, Quarantäne, Einreise und Grenzverkehr zu Bayern: Diese Regeln sollen gelten