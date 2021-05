Viele Restaurants, Hotels, Freibäder und Museen dürfen in Baden-Württemberg schon bald öffnen. Das erlaubt die neue Corona-Verordnung des Landes in Kreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Das neue Regelwerk trat am Freitag 14.05.2021 in Kraft. Von Samstag an könnten die ersten Städte und Landkreise davon Gebrauch machen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.