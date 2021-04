Die Anmeldung für die Corona-Impfung wird in Baden-Württemberg über zwei Wege organisiert:

Meldet man sich telefonisch für die Impfung an, wird einem ein Termin in einem der Impfzentren zugewiesen. Erfolgt die Anmeldung online, benötigt man einen Vermittlungscode für die Terminbuchung.

Um einen Termin für die Impfung online zu buchen braucht man einen Vermittlungscode. Dieser ist dann immer nur für ein Impfzentrum gültig. Wenn man über die Webseite bucht, bekommt man diesen Code per Mail zur Verfügung gestellt. Mit diesem Code kann man dann einen Impftermin buchen.

Wegen eines Updates des Buchungssystems für Corona-Impftermine empfiehlt das Stuttgarter Sozialministerium Menschen unter 60 Jahren, einen neuen Vermittlungscode anzufordern. Wer mit einem älteren Code bucht, könnte einen Termin für eine Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca erhalten, der aber derzeit in Deutschland nur älteren Menschen empfohlen wird, nachdem Fällen von Blutgerinnseln infolge von Impfungen mit dem Vakzin bei Jüngeren bekannt geworden waren.

Wann genau man mit der Corona-Impfung an der Reihe ist, ist in einer genauen Reihenfolge geregelt. Aktuell (Stand 12.04.) sind folgende Personen impfberechtigt:

Bestimmte Berufsgruppen haben ebenfalls einen Anspruch auf eine Corona-Impfung:

Nach Angaben des Landes Baden-Württemberg sind zurzeit (09.04.) Personen über 60 Jahre nicht impfberechtigt. Nur aufgrund des Alters sind lediglich Menschen über 70 an der Reihe mit einer Corona-Impfung.

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat mehrere zentrale Impfzentren einrichten lassen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident(Grüne) hat sich vor drei Wochen als erster deutscher Regierungschef gegen das Coronavirus impfen lassen - allerdings ging die Impfung nicht ganz spurlos an ihm vorbei. Gefragt nach Nebenwirkungen, berichtete er am Rande des Parteitags der Südwest-Grünen am Samstag in Heilbronn von Gliederschmerzen und davon, dass er sich schlapp gefühlt habe. „Ich musste einen Tag Homeoffice machen“, sagte Kretschmann. „Aber es lohnt sich für den Schutz, den man dadurch bekommt.“