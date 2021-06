Die Inzidenz liegt deutschlandweit unter 50, in Bayern sogar knapp unter 40.

Es gibt in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens Lockerungen in Bayern

Ab einer Inzidenz unter 100 dürfen Außengastronomie öffnen

Auch für Freibäder, Badeseen, Hotels und Ferienwohnungen haben sich die Regeln geändert

Was ist erlaubt und welche Corona-Regeln gelten wo?

Endlich ist es soweit: Nachdem die 7-Tage-Inzidenz in Bayern im Gegensatz zu anderen Bundesländern zuletzt nur langsam gesunken ist, liegt sie jetzt (Stand: 02.06.) nur noch bei 37,5. Es ist draußen wieder möglich, im Restaurant, einem Café oder im Biergarten zu sitzen, zu essen und zu trinken – zumindest in Landkreisen mit einem Inzidenzwert unter 100. Bis auf Günzburg und Schweinfurt liegen in Bayern alle Kreise darunter:

Öffnung der Gastronomie: Wo kann man in Restaurants, Bars und Cafés?

Mit sinkenden Corona-Zahlen und einer stabilen Inzidenz unter 100, gibt es in vielen Landkreisen Lockerungen. Ab dem Grenzwert darf man wieder draußen in die Gaststätten. Was gilt?

Außenbereich: Die Gastronomie darf außen wieder öffnen, allerdings muss vorher ein Termin/eine Reservierung gemacht werden.

Innenbereich: Die Innengastronomie bleibt noch geschlossen.

Personen: Ein Haushalt darf an einem Tisch sitzen, wollen zwei Haushalt zusammen sitzen, brauchen alle einen negativen Test.

Test: Ein Test ist bei mehreren Hausständen nötig, nicht aber für vollständig Geimpfte oder Genesene mit Nachweis.

Corona-Regeln für den Handel: Was gilt beim Einkaufen?

Auch im Lockdown war der Handel für den täglichen Bedarf wie Lebensmittel, Apotheken und Drogerien geöffnet. Was gilt momentan bei einer jeweils stabilen Inzidenz im jeweiligen Land- oder Stadtkreis?

Inzidenz unter 150: Zum Einkaufen besteht die Möglichkeit für „Click and Meet“ – also Einkaufen mit Termin und Test.

Inzidenz unter 100: Die Testpflicht beim „Click and Meet“ entfällt, einen Termin braucht man aber immer noch.

Inzidenz unter 50: Der Einzelhandel darf unter Auflagen (beschränkte Personenzahl, Hygienemaßnahmen, etc.) öffnen.

Ausgangssperre: Wann endet die Ausgangsbeschränkung?

Bei einem stabilen Inzidenzwert unter 100 (wenn diese festgestellt wurde) endet die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Für Geimpfte und Genesene entfällt die Ausgangssperre außerdem unabhängig von den Corona-Zahlen. Die örtlichen Behörden können bei hohen Inzidenzzahlen auch schärfere Ausgangssperren für einzelne Kreise erlassen. Es gibt (Stand: 02.06.) nur noch folgende Regionen mit nächtlicher Ausgangssperre:

Landkreis Coburg

Landkreis Günzburg

Stadt Coburg

Stadt Memmingen

Kontaktbeschränkung: Diese Corona-Regeln gelten im privaten Bereich

Bei einem Inzidenzwert über 100 gelten die strengsten Kontaktbeschränkungen in Deutschland. Das bedeutet: Ein Hausstand darf sich nur mit einer weiteren Person treffen, dazugehörige Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu und dürfen mit. Bei einer Inzidenz zwischen 35 und 100 dürfen sich zwei Haushalte treffen, maximal aber 5 Personen (plus dazugehörige Kinder unter 14). Sinkt die Inzidenz in einem Landkreis unter 35, dürfen sich drei Hausstände mit maximal 10 Personen (und Kinder unter 14) treffen.

Ausnahme: Personen, bei denen die zweite Impfung schon mehr als 14 Tage zurückliegt (vollständig Geimpfte), zählen nicht mehr zu den Kontaktpersonen – sie dürfen mit Nachweis immer zusätzlich dabei sein. Gleiches gilt auch für Genesene mit einem Nachweis über einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und längstens 6 Monate zurückliegt.

Körpernahe Dienstleistungen: Was gilt beim Friseur & Co. in Bayern?

Friseure dürfen bei einer Inzidenz über 100 zwar öffnen, allerdings nur Kunden mit Termin und Test empfangen – es sei denn sie sind nachweislich vollständig geimpft oder genesen. Sinkt die Inzidenz unter 100, ist kein Test mehr nötig. Dafür gelten aber weiterhin andere Regeln – diese findet ihr hier

Regeln für Urlaub in Bayern: Das gilt für Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Co.

Unterkünfte für Touristen sind bei einer Inzidenz über 100 komplett geschlossen. In Landkreisen mit einem Wert unter 100 sind Beherbergungen mit weiteren Angeboten wie Seilbahnen, Ausflügen, Schiffsfahrten und Führingen erlaubt – allerdings nur mit negativem Corona-Test, sofern man nicht geimpft oder genesen ist. Als aktueller Testnachweis wird ein POC-Antigentest (Schnelltest), PCR-Test oder Selbsttest, der innerhalb der letzten 24 Stunden vorgenommen wurde, anerkannt. Gleiches gilt in Bayern je nach Landkreis und Inzidenz auch noch bei einem Wert unter 50.

Sport, Team, Fitness: Das gilt in Bayern für Freizeitaktivitäten

Für den Sport gelten je nach Sportart verschiedene Regeln. Natürlich sind die Maßnahmen auch von der jeweiligen Inzidenz abhängig. Alles im Überblick:

Über 100: Kontaktfreier Individualsport ist erlaubt – allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand oder unter freiem Himmel

Unter 100: Unter freiem Himmel ist kontaktfreier Sport und Sport mit Kontakt mit Test und maximal 25 Personen erlaubt. Im Innenbereich – wie in Fitnessstudios – ist in Bayern kontaktfreier Sport mit negativem Test möglich

Unter 50: Ohne Test dürfen unter freiem Himmel sowohl Sportarten ohne als auch mit Kontakt mit bis zu 35 Personen ausgeübt werden. Im Innenbereich entfällt die Testpflicht, man braucht aber einen Termin.

Theater, Museum, Zoo, Kino: Die Regeln für Kultureinrichtungen

Zoos und botanische Gärten haben mit Termin und Test auch bei einer Inzidenz über 100 oder gar 150 geöffnet. Sinkt die Inzidenz unter 100, entfällt die Testpflicht, die Pflicht zur Terminvereinbarung aber nicht. Theater, Opernhäuser, Kinos und Co. dürfen mit Test Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 250 Teilnehmern machen. Für Genesene und Geimpfte muss kein Test vorliegen. Bei einer Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht auch für Nicht-Geimpfte. Die örtlichen Behörden bestimmen in den Landkreisen allerdings die genauen Regeln.