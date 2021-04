Das Bundeskabinett hat das neue Infektionschutzgesetz auf den Weg gebracht.

Damit soll es eine Corona-Bundes-Notbremse geben.

Müssen die Friseure wieder schließen?

Video Bund legt Vorschlag für Corona-Gesetz vor Mehr zum Video

Corona Notbremse Friseur: Infektionsschutzgesetz - Schließen Friseure wieder?

Das Bundeskabinett hat am Dienstag (13.04) den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Bleiben die Friseure bei der Bundes Notbremse geöffnet? Ja, zumindest nach dem aktuellen Beschluss. Geöffnet werden dürften laut dem Beschluss Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen sowie Friseurbetriebe. Es gilt dabei aber Maskenpflicht. Das Gesetz wird nun in den Bundestag eingebracht und dort debattiert.

Corona Regeln Friseure Bayern: Haben die Salons geöffnet?

Friseure und andere Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wie Fußpflege, Nagelstudios und Kosmetiksalons haben in Bayern unabhängig von der Inzidenz geöffent. Allerdings gelten auch hier Regeln:

Mindestabstand zwischen den Kundinnen und Kunden von 1,5 Meter

Es darf nur eine Kundin je 10 m² für die ersten 800 m² der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m² für den 800 m² übersteigenden Teil der Verkaufsfläche anwesend sein.

Es gibt eine FFP2-Maskenpflicht. Die FFP2-Maskenpflicht entfällt insoweit, als die Art der Leistung sie nicht zulässt.

Es muss ein Termin vereinbart werden.

Kundinnen und Kunden müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Mit Abstand und Termin kann man sich in Bayern die Haare schneiden und färben lassen.

© Foto: Christoph Gateau/DPA

Massagesalons und Tattoo-Studios bleiben weiter geschlossen.

Testpflicht Bayern: Friseure auch betroffen?

In Bayern gilt eine Testpflicht im Einzelhandel für Geschäfte in Regionen mit einer Inzidenz über 100. Supermärkte und andere Läden des täglichen Bedarfs sind ausgenommen. Die Testpflicht gilt allerdings nicht für Friseure in Bayern. Denn diese dürfen unabhängig von der Inzidenz öffnen.