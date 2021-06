Die Corona-Zahlen gehen in Deutschland zurück. Bundesweit liegt die Inzidenz jetzt unter 50.

In BW sind zuletzt zahlreiche Lockerungen in Kraft getreten

Bei einer örtlichen Inzidenz unter 100 darf die Außen- und Innengastronomie öffnen.

Weitere Lockerungen der VO gibt es seit 14.05.2021 für Biergärten, Ferienwohnungen, Hotels, Bäder, Badeseen.

Welche Corona-VO gilt aktuell in Baden-Württemberg?

Die dritte Corona-Welle ist stark abgeflacht, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit (Mittwoch, 02.06.) bei nur noch 36,8. Auch in Baden-Württemberg hat sich die Lage deutlich entspannt. Der Wert im Südwesten steht aktuell bei 45,1. Alle Städte und Landkreise sind unter dem Wert von 100 – der wichtigen Grenze für Lockerungen.

Stadt und Landkreise in BW mit einer Inzidenz unter 35

LK Bodenseekreis (27,1)

LK Breisgau-Hochschwarzwald (33,4)

LK Calw (30,2)

LK Emmendingen (18,0)

SK Freiburg im Breisgau (23,8)

SK Heidelberg (13,6)

LK Karlsruhe (34,1)

SK Karlsruhe (25,6)

LK Konstanz (31,8)

LK Ortenaukreis (26,7)

LK Rhein-Neckar-Kreis (25,5)

Stadt- und Landkreise mit einer Inzidenz zwischen 35 und 50:

LK Böblingen (37,2)

LK Esslingen (40,4)

LK Göppingen (38,7)

LK Heilbronn (48,8)

LK Lörrach (42,8)

SK Mannheim (38,9)

LK Neckar-Odenwald-Kreis (38,3)

LK Reutlingen (36,9)

SK Stuttgart (43,2)

LK Tübingen (40,2)

LK Waldshut (35,7)

Stadt- und Landkreise mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100:

LK Alb-Donau-Kreis (56,8)

SK Baden-Baden (99,7)

LK Biberach (55,6)

LK Enzkreis (62,6)

LK Freudenstadt (66,8)

LK Heidenheim (69,3)

SK Heilbronn (67,9)

LK Hohenlohekreis (56,8)

LK Ludwigsburg (55,4)

LK Main-Tauber-Kreis (53,6)

LK Ostalbkreis (57,0)

SK Pforzheim (72,7)

LK Rastatt (62,7)

LK Ravensburg (53,3)

LK Rems-Murr-Kreis (50,1)

LK Rottweil (67,9)

LK Schwäbisch Hall (63,5)

LK Schwarzwald-Baar-Kreis (78,1)

LK Sigmaringen (54,3)

LK Tuttlingen (92,4)

SK Ulm (52,8)

LK Zollernalbkreis (81,9)

Restaurants, Bars, Hotels und Pensionen: Wo darf die Gastronomie öffnen

Die aktuelle Corona-Verordnung für BW (13.05.) sieht vor, in den Kreisen unter der 100er-Marke Hotels und Pensionen wieder öffnen zu lassen – auch Ferienwohnungen dürfen wieder vermietet werden. Kulturveranstaltungen wie Theater, Opern, Konzerte und Kino sind im Freien in den Regionen unter 100 wieder möglich. Galerien, Museen und Gedenkstätten dürfen dort auch wieder öffnen – genauso wie Bibliotheken und Archive. Liegen die Corona-Zahlen in den Kreisen fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, darf außerdem die Außen- und Innengastronomie zwischen 6 Uhr und 21 Uhr mit Hygieneauflagen und Testkonzepten wieder öffnen.

Corona Außengastronomie BW: Wie alt darf der Test sein?

Der Test ist maximal 24 Stunden gültig. Ist das negative Ergebnis älter als zwei Tage, darf der Gast nicht ins Restaurant. Zulässig sind alle offiziell gültigen Corona-Tests - also von Testzentren, von Dienstleistern wie Frisören, vom Arbeitgeber oder aus der Schule. Zulässig sind auch Selbsttests, die am Eingang gemacht werden. Diese müssen aber von einer speziell geschulten Person überwacht werden. Zuhause gemachte Selbsttests reichen nicht aus. Auch kein Foto eines negativen Tests. Übrigens: Gastronomiebetriebe sind nicht verpflichtet, Tests anzubieten. Spontanbesuche können daher an fehlenden Nachweisen scheitern. Wer an Pfingsten ins Restaurant oder den Biergarten gehen möchte, muss vorher planen, wie, wann und wo ein Corona-Test gemacht wird.

Neue Corona-Regeln für Zoos, Kultur, Sport – Das wird erlaubt

Öffnen dürfen auch Bibliotheken, Autokinos und die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten. Außerdem sind dann Kulturveranstaltungen im Freien und kontaktarmer Sport mit bis zu zehn Menschen erlaubt.

Corona und Handel: Was in Shops, Geschäfte und beim Einkaufen gilt

Für alle Einrichtungen gilt grundsätzlich die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. Außerdem sind Obergrenzen der Teilnehmerzahl vorgesehen, der Zutritt ist nur mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

Bei „Click&Meet“ können statt einem Kunden pro 40 Quadratmeter zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung hereingelassen werden - sie müssen aber getestet sein.

Aktuelle Corona-Regeln für Baden-Württemberg laut Verordnung

Das Land Baden-Württemberg hat seine Corona-Verordnung angepasst. Liegt eine Stadt oder ein Landkreis drei Tage in Folge über einem Inzidenzwert von 100 gelten folgende Regeln:

Treffen sind weiterhin mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Personen möglich. Ausnahmen gelten für Kinder bis einschließlich 13 Jahren.

Trauerfeiern und Beerdigungen dürfen in der Regel mit maximal 30 Personen stattfinden (Ausnahmen gelten für kirchliche Feiern).

Die Ausgangsbeschränkung gilt nun von 22 Uhr (vorher 21 Uhr) bis 5 Uhr. Zusätzlich ist zwischen 22 Uhr und 24 Uhr spazieren gehen oder joggen draußen allein erlaubt.

Allgemeinbildende Schulen müssen nun ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den Wechselunterricht gehen.

Allgemeinbildende Schulen müssen nun ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 165 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den Distanzunterricht gehen. Für die Klassenstufen 1 bis 7 wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten.

Kitas, Kindergärten und Kindertagesbetreuungen dürfen ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 165 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis nur noch Notbetreuung anbieten.

Geschäfte dürfen bis zu einer Inzidenz von 150 „Click & Meet“ mit einem negativen Corona-Test anbieten.

Im ÖPNV gilt die Pflicht eine FFP2-/KN95-/N95-Maske zu tragen.

Die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten dürfen weiter öffnen, Besucher müssen allerdings einen negativen Schnelltest vorweisen.

Der Betrieb von Fitnessstudios ist generell untersagt.

Beim Friseur ist ein negativer Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Außerdem müssen Kundinnen und Kunden FFP2-Masken tragen.