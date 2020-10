Die aktuellender Corona-Krise inerreichen beinahe täglich neue Rekordwwerte: Am Donnerstag hat das RKI-Dashboard beinah 17.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Die Bundesregierung hat daraufhin neueerlassen und einen Lockdown verschiedene Berieche verhängt . Alles in der Hoffnung die steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben beim Corona-Gipfel am 28.10.2020 unter anderem folgende Maßnahmen beschlossen: