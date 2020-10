Mannheim, Baden-Württemberg erreicht. Nun reagiert das Land mit neuen Maßnahmen. Corona-Hotspots in Esslingen und Stuttgart kratzt am Grenzwert und die Infektionen mit dem Coronavirus steigen täglich: Die zweite Welle der Corona-Pandemie haterreicht. Nun reagiert das Land mit neuen Maßnahmen.

Corona BW aktuell: Diese Maßnahmen ergreift das Land

Baden-Württemberg setzt angesichts steigender Corona-Infektionszahlen erstmals die zweite Stufe im Kampf gegen die Pandemie in Kraft. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) verkündet am Dienstag im Kabinett den Eintritt in die sogenannte Anstiegsphase, wie ein Regierungssprecher der dpa bestätigte. Diese zweite von drei Stufen beinhaltet

eine strengere Kontrolle von Maßnahmen

Appelle an die Öffentlichkeit

das bedarfsabhängige Hochfahren von Corona-Ambulanzen und Teststellen.

Anlass sei das aktuelle Infektionsgeschehen im Land, sagte der Sprecher. In einigen Regionen und Städten gebe es ein diffuses Infektionsgeschehen, die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liege zudem im ganzen Land bereits bei 15.

Corona in BW: Alarm-System soll Lockdown verhindern

Die grün-schwarze Landesregierung hatte im September ein dreistufiges Alarm-System vorgestellt, um eine zweite Corona-Infektionswelle und einen landesweiten Lockdown unter allen Umständen zu verhindern. Entscheidend für die Einstufung dabei ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie zeigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Aber auch andere Faktoren spielten bei der Bewertung eine Rolle, etwa die absoluten Infektionszahlen, die Zahl der Tests oder der Reproduktionswert (R-Wert), der angibt, wie viele Menschen ein Erkrankter im Schnitt mit dem Virus ansteckt.

Corona-Hotspots BW: Esslingen und Mannheim überschreiten den Grenzwert

Die Pandemiestufe 2 gilt, wenn die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 10 Fällen je 100 000 Einwohner überschritten wird und zusätzlich das Infektionsgeschehen diffus ansteigt oder sich die landesweiten wöchentlichen Fallzahlen innerhalb von zwei Wochen verdoppeln. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag im Land am Montag bei 16,4. Im Kreis Esslingen lag sie bei 40,4.

Corona Zahlen BW: So hoch sind die Fallzahlen laut RKI am Dienstag

RKI gibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Dashboard aus. Nach Angaben dieses Dashboard hat Baden-Württemberg die dritt meisten Coronainfektionen aller Bundesländer in Deutschland. Dasgibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus für Bundesländer und Landkreise in einemaus. Nach Angaben dieseshat Baden-Württemberg die dritt meistenaller Bundesländer in Deutschland. Nordrhein-Westfalen hat mit 73.842 nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie die meisten. Bayern belegt mit 70.006 den zweiten Platz. In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie 51.191 Fälle nachgewiesen worden (Stand 06.10., 0:00 Uhr). So sehen die Zahlen für Baden-Württemberg am Dienstag im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 51.191

zahl der Neuinfektionen: 258

Zahl der Toten: 1894

Zahl der Genesenen: 45.100