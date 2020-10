Mannheim haben am Montag die Stuttgart steigen die Zahlen. So ist die Lage in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Der Kreis Esslingen und die Stadthaben am Montag die Vorwarnstufe für Infektionen mit dem Coronavirus erreicht. Doch auch insteigen die Zahlen. So ist die Lage in der

Corona Zahlen Stuttgart: So hoch ist die 7-Tage-Inzident laut Stadt

Die Stadt Stuttgart veröffentlicht Montag bis Freitag täglich die aktuellen Fallzahlen der Infektionen. Diese lagen am Montag mit 33,6 bereits knapp unter dem Grenzwert 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.

So sehen die Zahlen für Stuttgart im Detail aus (Stand 5.10., 12 Uhr)

Zahl der Infizierten: 2969

Zahl der aktiven Fälle: 280

Zahl der Genesenen: 2622

7-Tage-Inzidenz: 33,6

Zahl der Toten: 67

So knapp liegt die Stadt unter dem Grenzwert.

© Foto: Screenshot Webside Stadt Stuttgart.

Corona Regeln Stuttgart: Welche Einschränkungen drohen bei Erreichen der Vorwarnstufe

Wird diese Vorwarnstufe erreicht, können von der Stadt bereits Maßnahmen zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens angeordnet werden. Bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern über die letzten sieben Tage folgen sofort strengere Regeln. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen appelliert Oberbürgermeister Fritz Kuhn an die Stuttgarter, sich weiterhin an die Hygienemaßnahmen zu halten. "Das Tragen einer Maske ist ein Akt praktischer Solidarität. Es ist eine bürgerliche Maßnahme nicht nur zum eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz der Stadtgesellschaft", so Kuhn.

Corona Hotspots Baden-Württemberg: Esslingen und Mannheim überschreiten die Vorwarnstufe

Mannheim die Vorwarnstufe überschritten. damit gibt es aktuell zwei Nach Informationen des RKI haben am Montag sowohl der Kreis Esslingen als auch die Stadtdieüberschritten. damit gibt es aktuell zwei Corona-Hotspots in Baden-Württemberg. Auch am Dienstag lagen die Werte in beiden Städten über der kritischen Marke.

Corona Zahlen BW: So hoch sind die Fallzahlen laut RKI am Dienstag

RKI gibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Dashboard aus. Nach Angaben dieses Dashboard hat Baden-Württemberg die dritt meisten Coronainfektionen aller Bundesländer in Deutschland. Dasgibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus für Bundesländer und Landkreise in einemaus. Nach Angaben dieseshat Baden-Württemberg die dritt meistenaller Bundesländer in Deutschland. Nordrhein-Westfalen hat mit 73.842 nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie die meisten. Bayern belegt mit 70.006 den zweiten Platz. In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie 51.191 Fälle nachgewiesen worden (Stand 06.10., 0:00 Uhr). So sehen die Zahlen für Baden-Württemberg am Dienstag im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 51.191

zahl der Neuinfektionen: 258

Zahl der Toten: 1894

Zahl der Genesenen: 45.100