Kaum ein Bundesland ist von der zweiten Welle der Corona-Pandemie so heftig betroffen wie. Im Freistaat gab es zahlreiche Städte, die die Grenzwerte überschritten haben. München und Würzburg haben neue strengere Corona-Regeln eingeführt. Am Montag meldete das RKI erneut mehr als 1000 Neuinfektionen in Deutschland. Auch in Bayern steigt die Zahl derDas wichtigste zur Lage in Kürze: