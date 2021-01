Nachts stehtderzeit still. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Bürger ihre Wohnungen nach 20 Uhr nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten nur, wenn einvorliegt. Dazu zählen:

Die Regel gilt seit dem– und wird wohl nach demverlängert. Denn: In Baden-Württemberg sind die Infektionszahlen weiterhin auf einem besorgniserregenden Niveau, auch die Todesfälle im Zusammenhang mithäufen sich. Ein weiteres Indiz für die Verlängerung der Ausgangssperre im „Ländle“: Bund und Länder haben sich verschiedenen Medienberichten zufolge bereits vor der Konferenzschalte auf einen anhaltenden harten Lockdown bis mindestens 31. Januar geeinigt . Lockerungen bei den Ausgangsregeln dürften demnach nicht zu erwarten sein.

Zwischen den Jahren - Während der Feiertage über Weihnachten und Neujahr sowie am Wochenende - wird laut RKI unterschiedlich viel getestet und übermittelt, daher sind die Zahlen meist niedriger. Doch wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland heute, am Montag, 4.1.21?