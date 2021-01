Landesregierung in Baden-Württemberg will den „Click&Collect“-Service wieder möglich werde, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Kunden könnten so im Internet oder per Telefon eine Ware bestellen, einen Abholtermin vereinbaren und die Ware selbst abholen. Diewill den Corona-Lockdown zwar verlängern, erlaubt aber vom kommenden Montag an wieder Abholangebote im Handel. Die Corona-Verordnung werde so geändert, dass der sogenanntewieder möglich werde, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Kunden könnten so im Internet oder per Telefon eine Ware bestellen, einen Abholtermin vereinbaren und die Ware selbst abholen.

„Click & Collect“: Lange Schlangen vor den Läden sollten vermieden werden

Abholangebote waren im Südwesten im Zuge des Corona-Lockdowns über Weihnachten verboten worden, um lange Schlangen vor den Geschäften und somit zusätzliche Kontakte zu vermeiden. Händler durften aber selber liefern oder liefern lassen.

Es gilt als sicher, dass der Lockdown über den ursprünglich geplanten 10. Januar hinaus verlängert wird. Das würde bedeuten, dass die meisten Händler - mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte - ihre Geschäfte geschlossen halten müssen.

Neuinfektionen, Tote und Inzidenz: RKI & JHU melden Corona Zahlen in Deutschland am Dienstag, 5.1.21

Die niedrigen Corona-Zahlen sind nach der Zeit zwischen den Jahren mit Vorsicht zu genießen. Das liegt laut RKI daran, dass während der Feiertage über Weihnachten und Neujahr ebenso wie an Wochenenden unterschiedlich viel getestet und übermittelt wird. Doch wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland heute, am Dienstag, 5.1.21?

Neuinfektionen: Wie das RKI berichtet, wurden binnen 24 Stunden mindestens 11.897 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland registriert. Zum Vergleich: Am Montag waren knapp 10.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Dienstag der vergangenen Woche, dem 29.12.20, waren mehr als 12.890 neue Corona-Fälle binnen eines Tages von den Gesundheitsämtern registriert und übermittelt worden. Eine Interpretation der Daten bleibt weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden.

„Zeit Online“ berichtet, dass es heute 12.917 neue Infizierte gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infektionen der letzten sieben Tage: Nach Angaben von „Zeit Online“ haben sich in den letzten sieben Tagen 123.353 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Infizierte: Insgesamt wurden, wie das RKI berichtet, seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.787.410 positive Fälle registriert.

Tote: Die Gesamtzahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt heute deutschlandweit 35.518 Personen. Das sind 944 Tote mehr als am Tag zuvor. „Zeit Online“ zufolge gab es 759 neue Todesfälle zu verzeichnen. Bei den Todesfällen war am Mittwoch, 30.12.20, ein neuer Höchststand mit 1129 Toten binnen eines Tages registriert worden.

Genesene: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI wieder 1.424.700 Menschen von der Erkrankung erholt.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert wurde mit 0,85 (Vortag: 0,91) angeben. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI verweist in seinem Bericht am Samstag aber darauf hin, dass während der Feiertage Covid-Fälle nur verzögert angezeigt, erfasst und übermittelt werden, „so dass der R-Wert zudem ggf. unterschätzt wird“.