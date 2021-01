Corona-Gipfel ist klar: Die harten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – beispielsweise die Schließung von Geschäften und Restaurants – Markus Söder (CSU) vor der für Dienstag geplanten Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. Dabei sind die Auswirkungen von Weihnachten und Silvester noch gar nicht absehbar.“ Bereits vor dem anstehendenist klar: Die harten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – beispielsweise die Schließung von Geschäften und Restaurants – gelten über den 10. Januar hinaus . „Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen“, sagte Ministerpräsidentvor der für Dienstag geplanten Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzlerin„Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. Dabei sind die Auswirkungen von Weihnachten und Silvester noch gar nicht absehbar.“

Ausgangssperre in Bayern wird wohl verlängert

Vor diesem Hintergrund gilt es als wahrscheinlich, dass der Freistaat auch die aktuell geltende nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr verlängert. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf derzeit die eigenen vier Wände verlassen. Ausnahmen könnte es eventuell in Städten und Regionen geben, deren Sieben-Tages-Inzidenz innerhalb einer Woche konstant unter 50 bleibt.

Corona-Impfungen in Bayern schreiten voran

In Bayern waren am Sonntagmorgen mehr als 61.000 Menschen mit der ersten Impfdosis gegen das Coronavirus versorgt, wie der Staatssekretär und Leiter der Corona-Taskforce im bayerischen Gesundheitsministerium, Klaus Holetschek (CSU).

In Bayern wird wie in ganz Deutschland seit dem 27. Dezember gegen das Virus geimpft. Zunächst sind Bewohner von Seniorenheimen und Bedienstete aus dem Gesundheits- und Pflegebereich an der Reihe. Die Gesundheitsministerin hatte noch am Samstag von mehr als 43.000 Geimpften in Bayern gesprochen.

Drastischer Pfelgepersonal-Mangel in Bayern

Georg Sigl-Lehner. Um einen Zusammenbruch der pflegerischen und medizinischen Versorgung im Freistaat abzuwenden, plädiert auch die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) für einen längeren Lockdown. Bedingt durch Erkrankungen, Quarantäne und hohen Betreuungsbedarf herrsche in zahlreichen Einrichtungen ein dramatischer Personalmangel in allen Bereichen der Versorgung, heißt es in einer Mitteilung der VdPB vom Montag. „Für die beruflich Pflegenden ist derzeit keinerlei Entlastung in Sicht. Erst wenn ein deutliches Absinken der Neuinfektionsrate erkennbar ist und sich die Arbeitsbelastung in der Akut- und Langzeitversorgung entspannt, kann über Lockerungsmaßnahmen beraten werden“, forderte VdPB-Präsident

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) ist ein Sprachrohr von und für professionelle Pflegekräfte. Sie hat unter anderem die Aufgabe, die Qualität der Pflege weiterzuentwickeln.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen am 4. Januar 2021:

Zwischen den Jahren - Während der Feiertage über Weihnachten und Neujahr sowie am Wochenende - wird laut RKI unterschiedlich viel getestet und übermittelt, daher sind die Zahlen meist niedriger. Doch wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland heute, am Montag, 4.1.21?

Neuinfektionen: Wie das RKI berichtet, wurden binnen 24 Stunden mindestens 9847 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland registriert. Zum Vergleich: Am Sonnag waren mehr als 10.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Sonntag der vergangenen Woche, dem 27.12.20, waren mehr als 13.700 neue Corona-Fälle binnen eines Tages von den Gesundheitsämtern registriert und übermittelt worden. Eine Interpretation der Daten bleibt weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden.

„Zeit Online“ berichtet, dass es heute 10.687 neue Infizierte gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infektionen der letzten sieben Tage: Nach Angaben von „Zeit Online“ haben sich in den letzten sieben Tagen 124.738 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Infizierte: Insgesamt wurden, wie das RKI berichtet, seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.775.513 positive Fälle registriert.

Tote: Die Gesamtzahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt heute deutschlandweit 34.574 Personen. Das sind 302 Tote mehr als am Tag zuvor. „Zeit Online“ zufolge gab es 357 neue Todesfälle zu verzeichnen. Bei den Todesfällen war am Mittwoch, 30.12.20, ein neuer Höchststand mit 1129 Toten binnen eines Tages registriert worden.

Genesene: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI wieder 1.401.200 Menschen von der Erkrankung erholt.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert wurde mit 0,91 (Vortag: 0,95) angeben. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI verweist in seinem Bericht am Samstag aber darauf hin, dass während der Feiertage Covid-Fälle nur verzögert angezeigt, erfasst und übermittelt werden, „so dass der R-Wert zudem ggf. unterschätzt wird“.