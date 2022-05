Mit dem Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl 2021 und Olaf Scholz als neuem Bundeskanzler wurde Christine Lambrecht zur neuen Bundeverteidigungsministerin auserkoren. Zuvor war sie bereits Bundesjustiz- und Familienministerin.

Woher die SPD-Politikerin kommt, wie sie tickt und was privat über sie bekannt ist erfahrt ihr in ihrem Porträt.

Christine Lambrecht: Alter, Kinder, Mann

Name: Christine Lambrecht

Christine Lambrecht Alter: 57

57 Geburtstag: 19. Juni 1965

19. Juni 1965 Geburtsort: Mannheim

Mannheim Eltern: Karin und Günther Lambrecht

Karin und Günther Lambrecht Geschwister: keine

keine Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften

Studium der Rechtswissenschaften Beruf: Rechtsdozentin (1992-1998), Rechtsanwältin (seit 1995), Politikerin (1982-heute)

Rechtsdozentin (1992-1998), Rechtsanwältin (seit 1995), Politikerin (1982-heute) Ehe: Joachim Hacker (2015-2019)

Joachim Hacker (2015-2019) Kinder: Sohn (22)

Sohn (22) Offizieller Twitter-Account: Verteidigungsministerium

Verteidigungsministerium Instagram: christine.lambrecht

Christine Lambrecht privat: Eltern, Familie, Dozentin

Geboren ist Christine Lambrecht in Mannheim. Als einziges Kind von Karin und Günther Lambrecht wuchs sie im nahegelegenen Ort Viernheim auf. Nach der Schule und bestandenem Abitur ging sie 1984 für ein Jurastudium an die Universität Mannheim sowie an die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Während ihrer Referendarzeit arbeitete sie am Landgericht Darmstadt und absolvierte 1995 noch ein Aufbaustudium im Bereich der Verwaltung an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Zwischen 1992 und 1998 schlug Christine Lambrecht auch eine universitäre Karriere ein und lehrte als Dozentin für Handels- und Gesellschaftsrecht an der Berufsakademie Mannheim. Ab 1995 arbeitet die damals 30-Jährige auch als selbstständige Rechtsanwältin in ihrer Heimatstadt Viernheim.

Christine Lambrecht: SPD, Politik

Politisch engagiert ist Christine Lambrecht bereits seit ihrer Jugendzeit. 1982, im Alter von 17 Jahren, trat sie in die SPD ein. Nur zwei Jahre später, von 1985 an, war sie Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung Viernheim – ab 1987 sogar als deren Vorsitzende. 1989 bis 1997 war sie Kreistagsabgeordnete im Kreis Bergstraße, bevor ihr politischer Senkrechtstart auf Bundesebene begann:

1998-2021 Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied des Deutschen Bundestages 2009-2018 Verschiedene Ämter in der SPD-Bundestagsfraktion sowie innerhalb des Vorstands

Verschiedene Ämter in der SPD-Bundestagsfraktion sowie innerhalb des Vorstands 2018-2019 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen

Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen 2019-2021 Bundesministerin der Justiz und des Verbraucherschutzes

Bundesministerin der Justiz und des Verbraucherschutzes Mai-Dezember 2021 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Seit Dezember 2021 Bundesverteidigungsministerin

Christine Lambrecht: Scheidung, Kochbuch

Das die Verteidigungsministerin offenbar viele Talente hat, hat sie schon in der Bundestagswahl 2013 bewiesen. Unter dem Motto „Wir haben die besseren Rezepte“, hat die damals 48-Jährige für ein SPD-Kochbuch geworben, – natürlich, wie könnte es auch anders sein – mit politischen Rezepten für eine sozial gerechtere Welt.

In ihrem Privatleben musste Christine Lambrecht aber auch schon Rückschläge verkraften. Nach vier Jahren Ehe, ließ sie sich von ihrem damaligen Mann Hans-Joachim Hacker, 2019 scheiden.

Christine Lambrecht: Politische Ziele

Christine Lambrecht im vergangenen Jahr bereits gegenüber der sozialdemokratischen Zeitung SPD immer ihre „politische Heimat sein“. Im Kern positioniert sich die Bundesverteidigungsministerin vor allem für folgende politischen Ziele: Wieim vergangenen Jahr bereits gegenüber der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts äußerte, werde dieimmer ihre „politische Heimat sein“. Im Kern positioniert sich dievor allem für folgende politischen Ziele:

Ausstieg aus der Atomkraft

Kampf gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus

Einsatz für Mietpreisbremse

Als Verteidigungsministerin will sie zudem die Bundeswehr modernisieren und Auslandseinsätze nach ihrer Notwendigkeit regelmäßig evaluieren lassen.

Ob Christine Lambrecht durch ihre berufliche Erfahrung auch dem Amt der Verteidigungsministerin gerecht wird, wird sich noch zeigen. Fest steht: Mit dem Krieg in der Ukraine steht Christine Lambrecht unmittelbar nach ihrer Vereidigung bereits die erste und vielleicht größte Feuertaufe bevor. Was die Lieferung von Waffen betrifft vertritt die 57-Jährige eine klare Meinung: Deutschland hilft in Absprache mit den Alliierten zwar der Ukraine, aber sollte keine Alleingänge bestreiten. Ein aktuelles Statement von ihr seht ihr auch im Video: