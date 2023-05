Wolfgang Schmidt: Frau, Kinder, Beruf - Alle Infos im Steckbrief

Hier gibt es alle wichtigen Zahlen und Fakten zu Wolfgang Schmidt:

Name: Wolfgang Schmidt

Geburtstag: 23.9. 1970

Geburtsort: Hamburg

Frau: verheiratet mit einer Mexikanerin

Kinder: zwei

Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaft

Beruf: Jurist

Parteizugehörigkeit: SPD (seit 1989)

Wolfgang Schmidt: Sein Weg in die Politik

Wolfgang Schmidt interessierte sich bereits als Schüler für Politik. Noch vor seinem Abitur im Jahr 1990 trat er in die SPD ein. Nach seinem Jura-Studium und im Anschluss an sein Referendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht wurde er 2002 persönlicher Referent und später Büroleiter des Generalsekretärs der SPD. Und der hieß zu dieser Zeit Olaf Scholz. Seit dieser Zeit ist der Werdegang von Wolfgang Schmidt eng mit der von Olaf Scholz verbunden. Schmidt folgte Scholz als Büroleiter zur SPD-Bundestagsfraktion und ins Ministerbüro des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Zwischen 2011 und 2018 war Wolfgang Schmidt Staatssekretär und Bevollmächtigter der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, bei der Europäischen Union und für Auswärtige Angelegenheiten

Finanzministerium nach Berlin und wurde dort Staatssekretär. Als Scholz selbst die Kanzlerschaft antrat, wechselte Schmidt ins Kanzleramt und wurde dessen Chef. Seit 8. Dezember 2021 ist Wolfgang Schmidt als Bundesminister für besondere Aufgaben zudem Mitglied des Bundeskabinetts. Als Olaf Scholz unter Kanzlerin Angela Merkel Bundesfinanzminister wurde, folgte ihm Wolfgang Schmidt ins

Wolfgang Schmidt: Wird er neuer Verteidigungsminister?

Wolfgang Schmidt privat: Frau, Kinder, Hobbys

Wolfgang Schmidt ist mit einer Mexikanerin verheiratet und hat zwei Kinder. Schmidt spricht fließend Spanisch und gibt als Hobby die Hochseefischerei an.