Der US-Ostküstenstaat New York mit der gleichnamigen Millionenmetropole hat sich zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA entwickelt. Den Krankenhäusern der Stadt fehlt es derzeit vor allem an Personal und Beatmungsgeräten, die Beschaffung sei ein Wettlauf gegen die Zeit.

Zahl der Corona-Erkrankten und Toten steigt täglich

Täglich steigt die Zahl der Corona-Infizierten und Toten stark an. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind in New York City, Stand 9. April, 4.30 Uhr, 81.803 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der Todesopfer liegt am 9. April bei 4.571 Menschen.

Im Bundesstaat New York sind, Stand 8.April, 140.386 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Flaggen aus Trauer auf Halbmast

Der besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffene US-Bundesstaat New York hat mit 779 Toten an einem Tag so viele Opfer zu verzeichnen wie noch nie in der Krise. Damit liege die Zahl der Toten in dem 20-Millionen-Staat bei insgesamt 6.268, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz. „Diese Zahl der Toten wird weiter ansteigen“, sagte er.

Cuomo ordnete an, die Flaggen im Bundesstaat auf Halbmast zu hängen. Er vergleicht die Situation mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, bei denen in New York knapp 2800 Menschen starben.

731 neue Tote in New York – Kathedrale als Not-Klinik

Auf dem vorläufigen Höhepunkt der Corona-Krise in New York hat der besonders heftig getroffene US-Bundesstaat 731 Tote an nur einem Tag verzeichnet. Hoffnung gibt es wegen der sinkenden Zahlen an neu eingelieferten Patienten. Gouverneur Andrew Cuomo sagt dazu: „Soweit wir sehen, gibt es eine Abflachung (der Kurve) oder ein mögliches Plateau. Das liegt an dem, was wir tun. Und wir müssen es weiter tun.“

In New York City werden unterdessen alle möglichen Gebäude zu Notfallkliniken umfunktioniert. Etwa auch die Kathedrale St. John the Divine. In dem knapp 200 Meter langen Kirchenschiff sollen Zelte für bis zu 200 Patienten aufgebaut werden, berichteten Lokalmedien am Dienstag unter Berufung auf Dekan Clifton Daniel. Auch die darunterliegende Krypta soll genutzt werden. Die Kathedrale gilt als eines der größten gotischen Gotteshäusern weltweit.

Maßnahmen im Kampf gegen Corona bis Ende April verlängert

Gouverneur Andrew Cuomo kündigte an, die drastischen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus bis Ende April zu verlängern. Schulen und nicht dringend benötigte Geschäfte würden bis zum 29. April geschlossen bleiben.

Gräber in New Yorks Parks?

Wegen der vielen Toten in New York City überlegt die Metropole nun offenbar, die Leichen vorübergehend in Stadtparks zu begraben. Am Montag schrieb Mark Levine, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Stadtrats, auf Twitter, dass die Leichenhäuser und Friedhöfe der Stadt mit einer Situation wie bei einem „anhaltenden 11. September“ konfrontiert seien. Falls nötig, würde man deshalb mit vorübergehenden Bestattungen beginnen. „Dies wird wahrscheinlich durch die Nutzung eines New Yorker Parks geschehen (ja, Sie haben das richtig gelesen)“ schrieb Levine. Dies würde würdevoll, ordentlich und vorübergehend geschehen. Gouverneur Cuomo sagte jedoch, er habe von solchen Plänen noch nie gehört.

Gouverneur sieht New York am Höhepunkt – weniger kommen ins Krankenhaus

Licht am Ende des Tunnels – das sieht New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo für den besonders heftig getroffenen Bundesstaat. In seiner Pressekonferenz am Montag sagt er, dass die Todeszahlen zwar gestiegen seien. Die Zahl der Patienten, die neu ins Krankenhaus kommen, sei aber zurückgegangen, ebenso die Zahl der Menschen, die beatmet werden müssen.

Trotzdem warnt er die New Yorker, das Virus nicht zu unterschätzen. Er sagt: „Es ist nicht die Zeit, um Frisbee mit Deinem Freund im Park zu spielen.“

Bundesstaat New York: mehr als 4000 Tote

Bei knapp 131.000 Menschen im Bundesstaat New York sind bereits Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. In dem Bundesstaat sind am Samstag binnen 24 Stunden 630 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Dies sei der höchste Anstieg der Opferzahl innerhalb eines Tages, sagte Gouverneur Andrew Cuomo. Am Sonntag waren es 594 Todesfälle durch Corona. Insgesamt starben in dem Bundesstaat inzwischen 4758 Menschen an Covid-19 – die meisten in der Ostküstenmetropole New York City.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio zeichnete ein dramatisches Bild der Lage in der Millionenmetropole. „Hier in New York fühlt es sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten.“

Das Coronavirus forderte bereits zwei prominente US-amerikanische Todesopfer. Nach Schauspieler Mark Blum, der in New York verstarb, ist nun der US-Musiker Adam Schlesinger nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Alter von 52 Jahren gestorben. Der gebürtige New Yorker war unter anderem Mitglied der Bands Ivy und Fountains of Wayne, ebenso als Filmkomponist bekannt. Der Emmy- und Grammy-Preisträger war zuletzt in einem Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Tiger in New Yorker Zoo positiv auf Coronavirus getestet

In einem Zoo in New York ist ein Tiger positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die vierjährige Tigerdame im Zoo der Bronx habe sich mutmaßlich bei einem Pfleger angesteckt, teilte die für die Verwaltung der Zoologischen Gärten der Stadt zuständige Wildlife Conservation Society am Sonntag mit. Der Pfleger hatte noch keine Symptome des Virus gezeigt, als er weiterhin seiner Berufstätigkeit nachging. Es sei nicht bekannt, in welcher Weise das Coronavirus auf den Organismus von Großkatzen wirke, erläuterte die Organisation. Die Tiere würden deshalb genau beobachtet.

Trauriger Rekord in den USA: Die meisten Corona-Infizierten weltweit

Die Lage in Amerika spitzt sich zu: In den USA haben sich nach Angaben der Johns Hopkins Universität (Stand 6. April, 7.06 Uhr) 337.637 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile sind 9647 Menschen in Folge der Erkrankung verstorben. Damit stehen die USA seit vergangener Woche auf Platz 1 – vor Spanien mit 131.646 und Italien mit 128.948 Infizierten.

Feldlazarette in New York sollen doch Coronavirus-Patienten behandeln

Vom US-Militär errichtete Feldlazarette in der Ostküstenmetropole New York sollen entgegen der ursprünglichen Planung nun doch Patienten behandeln, die an Covid-19 leiden. Die Feldlazarette in einem Messezentrum in New York sollen mindestens 2500 Patienten aufnehmen können und komplett von medizinischem Personal der Streitkräfte betrieben werden, wie Trump erklärte. Das gelte auch für Feldlazarette in den Bundesstaaten Louisiana und Texas, wo es solche Einrichtungen in den Städten New Orleans und Dallas geben werde, erklärte Donald Trump.

Russisches Militärflugzeug mit Hilfsgütern in New York gelandet

Im Kampf gegen die Krise bekam der Bundesstaat New York inzwischen Hilfe aus Russland: Am Mittwochabend (Ortszeit) landete das größte russische Frachtflugzeug mit Atemschutzmasken und medizinischer Ausrüstung am Flughafen John F. Kennedy in New York. Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskii twitterte, die Lieferung sei eine Geste der Solidarität mit den New Yorkern, die derzeit in einer sehr schwierigen Lage seien.

Planung von Notkliniken in New York

New York plant vier weitere provisorische Notkliniken. Neben den bereits aufgebauten Krankenhäusern sollen Gebäude in den Stadtteilen Brooklyn, Queens, Staten Island und der Bronx umfunktioniert werden, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Samstag bei seiner täglichen Krisen-Pressekonferenz. Es werden unter anderem im Central Park und im Konferenzzentrum Javits Center Behelfs-Krankenhäuser eingerichtet. Lokale Behörden haben immer wieder gewarnt, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser dort nicht ansatzweise auf die Ansteckung weiter Teile der Bevölkerung vorbereitet seien. Es könnte zu Engpässen bei Beatmungsgeräten kommen.

Ankunft eines Lazarettschiffs in New York

Die Krankenhäuser in New York sollen zudem durch ein Lazarettschiff entlastet werden. Am Montag legte am Hafen von New York das Marine-Krankenhausschiffs „USNSComfort“ an. Das Lazarettschiff hat 1000 Betten und 12 Operationssäle. Auf dem Schiff sollen Patienten versorgt werden, die nicht mit dem Virus infiziert sind – um so in den Krankenhäusern der Stadt Betten für Coronavirus-Patienten frei zu machen. Zuletzt hatte die „USNS Comfort“ nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 im Hafen von New York angelegt.

UN spendet 250 000 Gesichtsmasken für Corona-Pandemie in New York

Die Vereinten Nationen spenden den USA 250.000 Gesichtsmasken für die besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffene Millionenstadt New York. Man hoffe, dass man die Ärzte und Pfleger in der Metropole damit unterstützen könne. Die Masken kommen den UN zufolge aus eigenen Lagern in New York. Immer wieder haben Krankenhäuser in der Stadt im angesichts stark ansteigender Patientenzahlen gewarnt, dass ihnen in den kommenden Wochen wichtige medizinische Ausrüstung wie Schutzkleidung ausgehen könnte.

Trump entscheidet gegen Quarantäne für New York und andere Staaten

Trotz der sich zuspitzenden Coronavirus-Krise sind nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Überlegungen für eine Quarantäne der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut vorerst vom Tisch. „Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein“, schrieb Trump am Samstag auf Twitter.

Auf Empfehlung seiner Coronavirus-Arbeitsgruppe und nach Beratungen mit den Gouverneuren der drei betroffenen Bundesstaaten habe er die Gesundheitsbehörde CDC aufgefordert, „starke Reisehinweise“ zu veröffentlichten. Darin werden Einwohner von New York, New Jersey und Connecticut nun dazu angehalten, in den kommenden 14 Tagen auf nicht notwendige inländische Reisen zu verzichten. Dies gelte nicht für Arbeitnehmer beispielsweise im Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungsunternehmen oder in der Lebensmittelindustrie. Eine generelle Reisewarnung oder -beschränkungen für inländische Reisen sprach die Behörde nicht aus.

Wegen Corona: New York verschiebt Vorwahlen für die Präsidentschaft

Wegen der Corona-Kriese verlegt der US-Bundesstaat New York nun auch seine Vorwahlen im Präsidentschaftsrennen. Statt am 28.04.2020 würden die Abstimmungen nun am 23.06.2020 stattfinden. Damit folgt New York einer Reihe weiterer Staaten, die ihre Wahlen angesichts der Pandemie bereits verschoben haben.

Ehemaliger Eishockey-Profi Seidenberg: „Sieht katastrophal aus“

Der ehemalige Eishockey-Profi Dennis Seidenberg beschreibt die Lage in New York in Zeiten der Coronakrise als chaotisch. „Es sieht ziemlich katastrophal aus, speziell in den Krankenhäusern“, sagte der 38-Jährige, der mit seiner Familie 25 km östlich der Metropole in Garden City lebt.

Auch außerhalb New Yorks bestimmt die Pandemie das Bild, „wenn man auf die Straße geht, ist alles leer. Die Geschäfte sind zu, in Restaurants gibt es nur Take away", berichtete Seidenberg, der seine NHL-Karriere bei den New York Islanders im vergangenen Jahr beendet hatte.