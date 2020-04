In den USA breitet sich das Coronavirus rasend schnell aus. Mit 189.624 bestätigten Fällen (Stand 1. April, 6.30 Uhr) ist Amerika nach Angaben der Johns Hopkins Universität weltweit das Land mit den meisten Corona-Infizierten. Gestorben sind dort, Stand 1. April, 6.30 Uhr, 4080 Menschen, die meisten davon in New York City (1096). Damit sind die USA nun auf Platz 1 – vor Italien mit 105.792 und Spanien mit 95.923 Infizierten.

Die Zahlen ändern sich täglich, ebenso die Nachrichtenlage. Hier findet ihr eine Übersicht, was bisher im Rahmen der Corona-Pandemie in den USA passiert ist:

Trump spricht von bis zu 240.000 Toten in USA

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner wegen der Corona-Epidemie auf dramatische Opferzahlen in der nächsten Zeit vorbereitet. „Die nächsten zwei oder drei Wochen werden zu den schwierigsten gehören, die wir in diesem Land jemals hatten“, sagte Trump im Weißen Haus. „Wir werden Tausende Menschen verlieren.“ Das Weiße Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100.000 und 240.000 Tote in den USA durch das Coronavirus – trotz Maßnahmen zur Eindämmung. Die Verbreitung der Coronavirus-Epidemie in den USA hat sich zuletzt dramatisch beschleunigt.

Bruder von New Yorks Gouverneur Cuomo positiv getestet

Der Bruder des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, der bekannte CNN-Moderator Chris Cuomo, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Ich haben mich in den vergangenen Tagen in der Nähe von Leuten aufgehalten, die schließlich positiv getestet wurden“, teilte Chris Cuomo am Dienstag auf Twitter mit. Er habe typische Symptome und befinde sich in seinem Keller in Isolation. Von dort wolle er auch seine Show auf dem TV-Sender CNN weiterführen.

Schon am Montag hatte Cuomo aus seinem Keller aufgenommen und von dort aus ein Interview mit seinem Bruder, Gouverneur Cuomo, geführt. Wie üblich kabbelten sie sich publikumswirksam: „Bleib Du da wo Du bist, im Keller. Ich finde das sehr schön, ich liebe Dich, bleibe sicher und ruf mich manchmal an“, sagte der Gouverneur. Es war nicht klar, ob der Politiker zu diesem Zeitpunkt vom Corona-Verdacht seines Bruders wusste.

Trump und Erdogan beraten über Corona-Krise

US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben sich in der Coronavirus-Krise beraten. Nach Darstellung des Weißen Hauses waren sich die beiden Staatschefs in ihrem Telefonat am Dienstag einig, dass es derzeit für Konfliktländer wichtiger denn je sei, Vereinbarungen über einen Waffenstillstand einzuhalten und an Lösungen zu arbeiten - insbesondere im Fall von Syrien und Libyen. Die Präsidenten wollten eng im Kampf gegen das Virus und bei der Stärkung der Wirtschaft zusammenarbeiten, erklärte Sprecher Judd Deere. Aus dem türkischen Präsidialpalast hieß es, dass Erdogan und Trump über bilaterale und regionale Entwicklungen sowie über den Kampf gegen das neuartige Coronavirus gesprochen hätten. Man wolle Erfahrungen und Daten austauschen.

Trump lässt medizinische Geräte in Corona-betroffene Länder liefern

Bei einer Pressekonferenz kündigte der US-Präsident an, medizinische und chirurgische Geräte etwa nach Italien liefern zu lassen. Um was genau es sich handelt, führte er nicht aus. Allerdings sprachen mehrere amerikanische Regionalpolitiker in den vergangenen Tagen von einem Mangel an medizinischer Ausstattung in US-Krankenhäusern. In New York City wartet Bürgermeister Bill de Blasio auf 400 Beatmungsgeräte.

Einreisestop für Europäer in die USA verlängert

US-Präsident Donald Trump will den Einreisestop für Europäer, der eigentlich Mitte April ausläuft, verlängern. Wie lange dieser nun andauern soll, lies Trump offen. Auch Mexikaner und Kanadier dürfen nicht mehr einreisen.

New York trifft die Corona-Pandemie besonders hart

Die Stadt New York ist in den USA am schlimmsten von dem Coronavirus betroffen. Dort sind 33.768 Menschen infiziert, 776 Infizierte sind bereits gestorben (Stand: 30. März). In den Krankenhäusern droht bereits jetzt die Überlastung, mitten im Central Park steht ein Feldlazarett.

Donald Trump befürchtet 100.000 Corona-Tote in den USA

In einer Pressekonferenz am Sonntag, 29. März, bereitete Trump die Amerikaner auf dramatische Opferzahlen vor. Wenn es gelinge, durch Eindämmungsmaßnahmen die Zahl der Toten auf 100.000 zu begrenzen, „dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht“, sagte Amerikas Präsident. Aus einer Studie des Imperial College in London ging hervor, dass es in den USA 2,2 Millionen Tote geben könnten, sollten keine Maßnahmen zur Eindämmung von Corona ergriffen werden.

In Chicago stirbt erstmals ein Baby an Corona

Am Sonntag, 29. März wurde weltweit erstmals bekannt, dass ein Säugling in Zusammenhang mit Corona gestorben ist – und zwar in Chicago in den USA. Das Baby war unter einem Jahr alt.

Schauspieler Mark Blum stirbt in New York am Coronavirus

Bekannt wurde Mark Blum unter anderem durch seine Rolle als Richard Mason in „Crocodile Dundee“. Am 25. März ist der Schauspieler kurz vor seinem 70. Geburtstag in New York gestorben.

Corona in den USA: Minderjähriger stirbt nahe Los Angeles am Coronavirus

Am 25. März wurde in Kalifornien landesweit der erste Fall bekannt, bei dem ein Minderjähriger am Coronavirus gestorben ist. Der Teenager sei vor der Infektion bei „guter Gesundheit“ gewesen, sagte der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti.

USA schließen Grenzen für Europäer

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, verhängen die USA am 12. März ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer. Damals sagte Präsident Trump: „Die EU hat es versäumt, die gleichen Vorsichtsmaßnahmen (wie die USA) zu treffen und Reisen aus China und anderen Krisenherden einzuschränken.“

Erster Corona-Fall in den USA am 21. Januar

Am 21. Januar wurde in Amerika erstmals ein Mensch positiv auf Corona getestet. Wie der Spiegel damals berichtete, wurde das Virus bei einem Mann nachgewiesen, der nahe Seattle im Bundesstaat Washington lebt. Er war aus China eingereist.