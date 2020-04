Sebastian Kurz meint es ernst. Diesen Eindruck will der österreichische Bundeskanzler in der Corona-Krise erwecken. Pressekonferenzen gibt er nur noch hinter einer Glasscheibe, den Mundschutz nimmt er lediglich zum Sprechen ab.

Sebastian Kurz geht voran. Auch das will der Politiker vermitteln – nicht nur in Österreich. Das Coronavirus hat Kurz Selbstvertrauen gegeben. Wenig Infizierte, kaum Tote – und das mitten im Epizentrum der Pandemie: Österreich steht blendend da. Kurz nutzt das aus. „Wir sind bisher besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen Länder“, stellte Kurz bei der Pressekonferenz fest.

Corona in Österreich: Frühe und rigorose Politik zeigt Wirkung

Kurz vergleicht momentan gerne mit anderen Ländern. So gut sind die Corona-Zahlen der Alpenrepublik. 12.519 Corona-Patienten hat Österreich bislang registriert (Quelle: Johns-Hopkins-University, Stand: 7. April, 15.40 Uhr). 243 Menschen sind in dem Land bislang an Corona gestorben. In Italien verstarben Mitte März doppelt so viele Menschen – an nur einem Tag.

Woher kommen die niedrigen Zahlen? Österreich hat auf die Krise sehr früh sehr restriktiv reagiert. Bereits am 13. März kündigte Kurz an, dass ein Großteil der Geschäfte in Österreich schließen müsse. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal 504 Personen in Österreich an Covid-19 erkrankt.

Österreich: Diese Corona-Beschränkungen werden nun aufgehoben

Nun ist Österreich das erste europäische Land, das die Corona-Beschränkungen schrittweise lockern will.

Ab dem 14. April dürfen kleine Geschäfte, Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen.

Anfang Mai dürfen größere Geschäfte wieder öffnen.

Hotels und Gastronomie sollen Mitte Mai folgen.

Der Schulbetrieb soll frühestens Mitte Mai wieder aufgenommen werden.

Veranstaltungen sind im besten Fall Anfang Juli wieder möglich.

Coronavirus in Österreich - Die Einkaufsregeln bleiben bestehen

Die Einkaufsregeln bleiben aber in Kraft. In zahlreichen Geschäften in Österreich müssen die Menschen seit Ende März aufgrund einen Mundschutz tragen. Die Supermärkte und Discounter verteilen daher in möglichst vielen Filialen einen Mund-Nasen-Schutz verteilen. Selbstgenähte Masken oder ein Schutz aus einem Schal oder einem Tuch wird ebenfalls akzeptiert.

Kurz betonte, dass die Regierung die Lockerungen nur umsetze, wenn sich die Leute an die Beschränkungen halten. Sollten die Fallzahlen wieder ansteigen, werde die Regierung die "Stopptaste" drücken, sagte Kurz. Die Osterwoche werde die entscheidende Woche sein. Der Kanzler rief die Österreicher auf, das Osterfest nur mit Menschen zu feiern, die im selben Haushalt leben.

Wien: Bankräuber missbraucht Mundschutz-Pflicht

Die Mundschutz-Pflicht hat ein Krimineller in Wien für einen Bankraub missbraucht: Der Unbekannte verletzte bei dem Überfall am vergangenen Freitag in Wien eine 58-jährige Bankkundin, die fliehen wollte, durch einen Schuss in den Oberkörper schwer, wie die Polizei berichtete. Dem Mann gelang es, mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe zu fliehen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot. Bislang erfolglos.

Quarantäne in Tirol nach drei Wochen aufgehoben

In Tirol gibt es unterdessen erste Anzeichen der Entspannung: Das österreichische Bundesland hebt die Quarantäne für das gesamte Landesgebiet mit kleinen Ausnahmen an diesem Dienstag auf. Die Quarantäne für alle 279 Gemeinden sollte ursprünglich noch bis einschließlich Ostermontag, 13. April, gelten. Seit dem 18. März durften die Menschen in Tirol nur in Ausnahmefällen – Arbeitsweg oder Arztbesuche – ihre Wohnorte verlassen.

Von der Aufhebung nicht betroffen seien vorerst St. Anton, das Paznauntal und Sölden, sagte Tirols Landeschef Günther Platter. Das Paznauntal mit dem beliebten Wintersportort Ischgl steht schon länger unter Quarantäne als die restlichen Tiroler Gemeinden. Ischgl stand wegen seiner Corona-Politik in der Kritik, der Skiort soll zu spät auf das Virus reagiert haben.

Corona in Österreich: Lindner und Gauland loben Kanzler Kurz

Lob erhält Kurz von deutschen Politikern – besonders aus dem liberalen und rechten Lager. „Es ist gut und richtig, dass Sebastian Kurz die Corona-Maßnahmen in Österreich wieder lockern will“, sagt AfD-Bundestagsabgeordneter Alexander Gauland.

Aus Sicht des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner sollte sich die Bundesregierung sich Österreich zum Vorbild nehmen, wenn es um die Lockerung der Beschränkungen geht. „Man muss es nicht genauso machen, aber auch unser Land braucht eine Perspektive auf Öffnung“, sagte er.

So bewertet die österreichische Opposition die Corona-Politik von Kurz

Die Politkollegen in Österreich beurteilen die Politik des Bundeskanzlers deutlich kritischer. Die Opposition wirft der Regierung vor, zu wenig Menschen zu testen. „Offenbar steigt nur die Zahl an Pressekonferenzen rapide, nicht aber die der überlebenswichtigen Corona-Tests“, sagte Gerald Loacker, Gesundheitssperecher der liberalen Partei Neos.

Nach Berechnung der Partei sank die Zahl der täglichen Tests von knapp 5000 Anfang der vergangenen Woche auf 3200 am Freitag vergangener Woche.